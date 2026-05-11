وجهت الاتحاد للطيران 8.3 مليار درهم إماراتي للموردين المعتمدين محلياً في نتائجها المالية لعام 2025

تواصل الاتحاد للطيران توسيع دورها في التجارة والخدمات اللوجستية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت الاتحاد للطيران ثلاث اتفاقيات لسلاسل الإمداد في منصة "اصنع في الإمارات 2026" هذا الأسبوع، مما يعزز شراكاتها مع الهيئات الحكومية والصناعية لتنمية قطاع الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشتريات المحلية، وتقدّم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحقّق الاتحاد للطيران إيرادات سنوية من صادرات الخدمات بقيمة 29 مليار درهم إماراتي من خلال عملياتها العالمية، وتساهم بأكثر من 130 مليار درهم إماراتي في الاقتصاد الإماراتي عبر قطاعات السياحة والتجارة وسلاسل التوريد والتوظيف.

تواصل الاتحاد للطيران تعزيز دورها كمساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات من خلال شراكات في مجالات التجارة والسياحة والشحن والصناعة، بفضل أكثر من 13 ألف موظف في دولة الإمارات وشبكة عالمية تغطي أكثر من 100 وجهة.

الاتفاقية الأولى التي وقعت يوم الاثنين 4 مايو، هي اتفاقية خدمات النقل الجوي العالمية بين الاتحاد للشحن ومجموعة إيدج، وهي مجموعة شركات إماراتية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل إيدج على توحيد عمليات الشحن الجوي عبر محفظتها التي تضم 35 شركة من خلال شبكة الاتحاد للشحن، مما يعزز القدرات اللوجستية المحلية ويدعم التوسع العالمي لها.

في عام 2025، تعاملت شركة الاتحاد للشحن مع بضائع بقيمة تزيد عن 120 مليار درهم إماراتي، رابطة بذلك الصناعة الإماراتية بسلاسل الإمداد العالمية عبر قطاعات تشمل التكنولوجيا والأدوية والمواد سريعة التلف.

ووقعت الاتحاد للطيران اتفاقيتين إضافيتين يوم الأربعاء 6 مايو، تجدد الأولى منهما مشاركة الاتحاد في برنامج القيمة المحلية لدولة الإمارات مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تجمع الثانية الاتحاد في شراكة مع صندوق خليفة لتنمية المشاريع لمواصلة دعم برنامج أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم اتفاقية صندوق خليفة الشركات الإماراتية في مراحل نموها لتطوير القدرات اللازمة للمنافسة على فرص سلسلة الإمداد لشركة الاتحاد للطيران، والوفاء بمعايير صناعة الطيران.

وتعزز هذه الاتفاقيات مساهمة الاتحاد للطيران في البيئة الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات. فمن خلال برنامجها الوطني للمحتوى المحلي، خصصت الاتحاد للطيران 8.3 مليار درهم إماراتي للموردين الحاصلين على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) في عام 2025، ما أتاح التعاون مع أكثر من 1200 شركة حاصلة على هذه الشهادة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بما في ذلك نحو 900 شركة صغيرة ومتوسطة. كما قامت الشركة بإزالة العوائق الهيكلية أمام الشركات الصغيرة، بما في ذلك رسوم التسجيل ومتطلبات الضمانات.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "تعد الاتحاد للطيران أكبر مُصدّر للخدمات في أبوظبي، حيث تقدم خدمات الطيران والخدمات اللوجستية إلى الأسواق حول العالم. ويساهم ذلك في خلق قيمة اقتصادية حقيقية في دولة الإمارات، من خلال دعم الوظائف والتجارة والسياحة والنمو الصناعي."

وأضاف: "تعزز هذه الاتفاقيات هذا الأثر بشكل أكبر من خلال تقوية الشراكات المحلية، وتوسيع قدرات سلسلة الإمداد، وخلق فرص جديدة لشركات الإمارات للنمو على الصعيد الدولي."

وتعكس هذه الاتفاقيات دور الاتحاد كمساهم في أجندة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي لدولة الإمارات ودعم الموردين المحليين وتمكين التجارة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية.

