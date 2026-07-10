جدة: حققت مجموعة السعودية إنجازًا جديدًا يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وتكامل أعمالها، حيث تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات، فيما تصدرت طيران أديل قائمة شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفق تقرير منصة Cirium المتخصصة في رصد وتحليل أداء شركات الطيران عن شهر يونيو 2026.

وجاء هذا الإنجاز خلال واحد من أكثر أشهر العام كثافةً في العمليات التشغيلية، إذ شهد شهر يونيو ذروة مرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم بعد إتمام مناسك الحج إلى جانب بداية إجازة موسم الصيف، حيث سجلت "السعودية" معدل وصول في الوقت المحدد بلغ 92.38%، فيما بلغت نسبة مغادرة الرحلات في الوقت المحدد 93.02%، وذلك عبر 13,350 رحلة.

فيما سيّرت طيران أديل خلال نفس الفترة 5,150 رحلة؛ حيث بلغ معدل الوصول في الوقت المحدد 95.42%، وحقق معدل المغادرة في الوقت المحدد نسبة 96.63%.

ويعكس هذا الأداء المتميز منظومة تشغيلية متكاملة ارتكزت على كفاءة منسوبي مجموعة السعودية، وتكامل أداء مختلف قطاعاتها، إلى جانب التناغم مع منظومة شركاء قطاع الطيران، الأمر الذي أسهم في إدارة الحركة التشغيلية بكفاءة عالية، والمحافظة على انضباط الرحلات رغم كثافة العمليات.

كما دعمت الأنظمة الرقمية المتقدمة، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تعزيز دقة التخطيط والتنبؤ، ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، بما أسهم في رفع مستويات الانضباط التشغيلي، وتعزيز مرونة العمليات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة للرحلات المجدولة والإضافية.

وأشار مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى أن مواصلة تميز الأداء التشغيلي يعكس حجم الجهود المبذولة من منسوبي المجموعة في مرحلتي التخطيط والتنفيذ لاسيما مع تداخل المواسم وتعدد التحديات في قطاع الطيران، موضحًا مواصلة العمل على تطوير القدرات التشغيلية بما يدعم المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ويرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد في صناعة النقل الجوي.

وتمثّل الكفاءة التشغيلية أحد أبرز المرتكزات الاستراتيجية لمجموعة السعودية، التي تسعى إلى تعزيز استدامة عملياتها التشغيلية لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بتجربة الضيوف، إذ يعد الوقت والالتزام بدقة مواعيد الرحلات من أهم العناصر التي يقيس بها الضيوف جودة الخدمة.

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نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 153 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

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