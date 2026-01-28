المجموعة الصحية الموسعة تشمل كاتشب هاينز العضوي، ومايونيز هاينز النباتي، وكاتشب هاينز زيرو، وكاتشب هاينز سكر وملح أقل بنسبة 50%

دبي: أكدت شركة "كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا" اليوم التزامها بتقديم خيارات غذائية صحية ولذيذة للمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال طرح مجموعة موسعة من منتجات هاينز "الأفضل لك" في معرض جلفود 2026.

وبناءً على سمعة العلامة التجارية الموثوقة، تتضمن المجموعة الجديدة خيارات صحية من منتجاتها المفضلة التي أثبتت جدارتها عبر الزمن - كاتشب هاينز العضوي، ومايونيز هاينز النباتي، وكاتشب هاينز زيرو، وكاتشب هاينز سكر وملح أقل بنسبة 50%- صممت جميعها لتلبية الطلب المتزايد على البدائل العضوية والنباتية والخالية من السكر أو قليلة السكر.

ومع إعطاء الأولوية للشفافية في وضع العلامات، ومبادرات الاستدامة المستمرة، يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مسيرة كرافت هاينز لصياغة منتجاتها على المستوى الإقليمي، بهدف توسيع نطاق الخيارات الغذائية ذات المذاق المألوف، والتي تمكّن المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية صحية يوميًا.

وأكدت ماري جوكاسيان، المديرة العامة لشركة كرافت هاينز في الشرق الأوسط وأفريقيا، على تزايد الاهتمام بالغذاء الصحي في المنطقة، قائلةً: "إن التزام كرافت هاينز بنموذج الابتكار القائم على التغذية يعمل باستمرار على صياغة أسلوبنا في تطوير منتجاتنا وإعادة تركيبها للمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتجسد هذه المجموعة الجديدة من منتجات هاينز تركيزنا المستمر على شفافية المكونات والتوسع في الخيارات لتشمل الخلو من السكر، دون المساس بالمذاق المألوف الذي يعشقه عملاؤنا. كما أن طرح بدائل عضوية ونباتية وخالية من السكر، وأخرى قليلة السكر والملح، يؤكد طموحنا طويل الأمد لتنويع منتجاتنا بطرق تشجع عملاءنا حقًا على تبني نمط حياة صحي".

ويتزايد الطلب على خيارات الطعام الصحية والعضوية بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تبلغ قيمة سوق الأغذية النباتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها أكثر من 977 مليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 19%، وذلك مع سعي المستهلكين إلى منتجات تراعي الجوانب الصحية والبيئية على حد سواء. [سوق الأغذية النباتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحليل، والنمو، والتوقعات حتى عام 2030]. ومع توقعات الأجيال الشابة بالشفافية، ووضوح المعلومات على المنتجات، وقيمتها الغذائية العالية، تتجه العلامات التجارية اليوم بشكل متزايد نحو الريادة من خلال بناء الثقة والالتزام بالهدف.

كما تعدّ الثقة والشفافية من أهم ركائز جهود كرافت هاينز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للحد من استخدام البلاستيك في تغليف المواد الغذائية، وذلك من خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري في التصميم - باستخدام مواد أخف وزنًا وممارسات إنتاج مستدامة، مع العمل عن كثب مع الشركاء المحليين لتعظيم الأثر الإقليمي.

وتتوافق محفظة المنتجات الموسعة مع أولويات كرافت هاينز العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بدءًا من مصادر المكونات المسؤولة وصولًا إلى التغليف المستدام ووضع العلامات الواضحة، مما يضمن تكامل الابتكار والأثر الإيجابي.

وفي إطار مشاركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا في معرض جلفود 2026، انضمت ماري جوكاسيان إلى جلسة نقاشية بعنوان "توسيع نطاق الأمن الغذائي في الجنوب العالمي - القوة والإمكانات"، حيث قدمت رؤى حول دفع عجلة الابتكار وتيسير الوصول لضمان مرونة النظم الغذائية وقيمتها على المدى الطويل.

