حقق18% من الطلبة 40 نقطة أو أكثر، فيما حصدت جينيفر ساباتيني العلامة الكاملة البالغة 45 نقطة

الخريجون يحصدون مقاعد في نخبة الجامعات العالمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وهونغ كونغ ودولة الإمارات

النتائج تعزز مسيرة أكاديمية البطين العالمية في تجاوز المعدلات العالمية لبرنامج البكالوريا الدولية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أكاديمية البطين العالمية، التابعة لشبكة الدار للتعليم، عن تحقيق طلبة دفعة 2026 في برنامج البكالوريا الدولية (IB Diploma) نتائج استثنائية، في إنجاز يعكس عامًا حافلًا بالتميز الأكاديمي لطلبة الدفعة. وجاءت هذه النتائج في عام شهد اعتماد آلية تقييم بديلة لامتحانات البكالوريا الدولية في دولة الإمارات.

وواصلت دفعة 2026 مسيرة الأكاديمية المتميزة، متجاوزةً المعدلات العالمية لبرنامج البكالوريا الدولية للعام الرابع على التوالي. وحقق 18% من الطلبة 40 نقطة أو أكثر، فيما حصل 39% منهم على 35 نقطة أو أكثر، مقارنة بـ 31% في عام 2025. وسجلت جينيفر ساباتيني أعلى نتيجة هذا العام بحصولها على العلامة الكاملة البالغة 45 نقطة، تلتها جانا سليمان بـ43 نقطة، ثم سوميدها زوبي بـ 43 نقطة. كما ارتفع متوسط درجات الدفعة إلى 34.3 نقطة مقارنة بـ 33 نقطة في عام 2025، فيما ارتفع متوسط الدرجة في كل مادة إلى 5.4 من أصل 7، وهو الأعلى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بما يؤكد جودة التعليم التي تواصل الأكاديمية تقديمها عبر مختلف مواد البرنامج.

وأتاحت هذه النتائج المتميزة للخريجين فرص الالتحاق بعدد من أرقى الجامعات العالمية، حيث تلقى الطلبة عروض قبول من جامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وهونغ كونغ ودولة الإمارات. ولقد حصل الطلبة علي عروض قبول من كلية إمبريال لندن، وجامعة كولومبيا، وجامعة مانشستر، وجامعة نيويورك أبو ظبي، وجامعة نورث إيسترن، إلى جانب تلقي ثلاثة طلبة عروض قبول من جامعة خليفة. كما تعكس التخصصات التي اختارها الطلبة تنوعًا واسعًا، إذ تشمل الهندسة الكيميائية، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة الطيران، والطب، وعلوم الحاسب، والعلوم السياسية، والتصميم، بما يؤكد تنوع الفرص الأكاديمية والمهنية المتاحة أمام خريجي أكاديمية البطين العالمية.

وقال نيل ديلك، مدير أكاديمية البطين العالمية: "أشعر بفخر كبير بما حققته هذه الدفعة. فالنتائج التي وصل إليها الطلبة تعكس سنوات من الفضول العلمي، والمثابرة، والإصرار على التميز أكاديميًا. فالنجاح في برنامج البكالوريا الدولية لا يُقاس بنتائج الامتحانات وحدها، بل هو ثمرة سنوات من الاجتهاد المتواصل، والتعليم المتميز، وبيئة تعليمية تشجع كل طالب على التفكير باستقلالية، والقيادة بثقة، والسعي نحو تحقيق طموحات كبيرة. ويسعدني أن ارى خريجينا يغادرون الأكاديمية وهم يحملون نتائج استثنائية، ورؤية واضحة لمستقبلهم، وثقة تمكنهم من ترك بصمتهم في الجامعات العالمية وما بعدها."

ومن جانبها، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي للدار للتعليم: "تمثل إنجازات دفعة هذا العام محطة استثنائية، إذ تعكس عامًا دراسيًا تجاوز حدود الصفوف الدراسية التقليدية. ونحن فخورون للغاية بالنتائج التي حققتها دفعة 2026 في أكاديمية البطين العالمية، والتي تجسد ليس فقط تميز الطلبة على المستوى الفردي، بل أيضًا قوة نموذجنا التعليمي القائم على تنمية الطموح، والمرونة، والشغف الحقيقي بالتعلم. وإن انتقال طلبتنا إلى نخبة الجامعات العالمية، ومواصلتهم دراساتهم في هذا التنوع الواسع من التخصصات، يعد دليلًا واضحًا على التزام الدار للتعليم بإعداد خريجين جاهزين للمستقبل، ويعزز في الوقت ذاته المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للتعليم عالي الجودة."

وقالت جينيفر ساباتيني، التي حققت أعلى نتيجة في الأكاديمية بحصولها على 45 نقطة، والتي ستلتحق بجامعة خليفة لدراسة علم الأحياء الخلوي والجزيئي: "عندما أنظر إلى رحلتي في برنامج البكالوريا الدولية، أشعر بالفخر بما حققته من تطور على المستويين الشخصي والأكاديمي. فقد كان تحقيق التوازن بين الدراسة، وأنشطة الإبداع والخدمة المجتمعية (CAS)، والفعاليات المدرسية تحديًا كبيرًا، لكنه علمني إدارة الوقت، وتجاوز التحديات، وتقدير الدعم الذي تلقيته ممن حولي. ومنذ اليوم الأول وحتى التخرج، أصبحت أكثر مرونة وثقة واستعدادًا لما ينتظرني في المستقبل."

وقالت جنى سليمان، التي حققت 43 نقطة مع الحصول على الدرجة الكاملة (7) في مادتي الأحياء والكيمياء ضمن المستوى المتقدم (HL)، وستتجه لدراسة الطب في ألمانيا: "لقد غيرتني السنتان الماضيتان كثيرًا وعلى أكثر من صعيد. لقد تحديت نفسي. كانت رحلة مليئة بالنجاحات، وأنا ممتنة لكل لحظة فيها. فقد جعلتني أكثر ثقة، أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وتعلمت أنني قادرة على تحقيق ما أطمح إليه، وهذه هي روعة خوض التجارب خارج منطقة الراحة؛ إذ نكتشف مرارًا مدى القوة التي نمتلكها."

وأضافت سوميدها زوبي، التي حققت 43 نقطة مع الحصول على الدرجة الكاملة (7) في مواد اللغة الإنجليزية وآدابها، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا التصميم ضمن المستوى المتقدم، وستلتحق بجامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية لدراسة التصميم: "بعد إتمام برنامج البكالوريا الدولية في أكاديمية البطين العالمية، أشعر بثقة كبيرة في نفسي. لقد كنت شخصًا مختلفًا عندما انضممت إلى الصف الثاني عشر في عام 2024، أما اليوم فأشعر بأنني أصبحت شخصًا مختلفًا تمامًا، بعد رحلة حافلة بالتطور الشخصي والتغييرات الإيجابية."

كما حققت مجموعة أخرى من الطلبة نتائج متميزة، من بينهم جاكلين ساباتيني التي حصلت على 42 نقطة مع الدرجة الكاملة (7) في الكيمياء والفيزياء ضمن المستوى المتقدم، وياسين البسام الذي حقق أيضًا 42 نقطة، ومحمد حمدان معين الذي حصل على 41 نقطة مع الدرجة الكاملة (7) في الفيزياء والكيمياء والرياضيات ضمن المستوى المتقدم.

ولا يقتصر تميز أكاديمية البطين العالمية على الإنجازات الأكاديمية، بل يمتد إلى مجتمعها المدرسي المتنوع الذي يضم أكثر من 65 جنسية، بما يعزز شعور الطلبة بالانتماء. وتثني الأسر باستمرار على البيئة الشاملة والداعمة التي تسود الحياة اليومية في الأكاديمية، والقائمة على الاحترام المتبادل. وإلى جانب التميز الأكاديمي، يشارك الطلبة في برنامج ثري من الأنشطة اللامنهجية يشمل الرياضات التنافسية، والفنون الأدائية، وبرنامج الإبداع والنشاط والخدمة المجتمعية (CAS)بما يسهم في إعداد خريجين متكاملين، مؤهلين ليس فقط للنجاح في المرحلة الجامعية، بل أيضًا لمواجهة تحديات الحياة بثقة.

وتحمل أكاديمية البطين العالمية تصنيف "متميزة" من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتُعد المؤسسة التعليمية الوحيدة في أبوظبي التي تقدم المنهج الوطني البريطاني إلى جانب برنامج دبلوم البكالوريا الدولية، وهو مسار أكاديمي مزدوج يمنح الطلبة قاعدة معرفية متينة، ومهارات التفكير النقدي، ورؤية عالمية، وهي مقومات تحظى بتقدير كبير لدى أرقى مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

نبذة عن "الدار للتعليم"

تُعد "الدار للتعليم" مؤسسة رائدة في قطاع التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر مزودي التعليم الخاص في إمارة أبوظبي، حيث تستقطب أكثر من 36,000 طالب موزعين على 27 مدرسة مُدارة ومُشغّلة، إلى جانب شبكة متنامية تضم نخبة من المعلمين الذين يمثلون أكثر من 100 جنسية. وتقدم "الدار للتعليم" تجربة تعليمية استثنائية تجمع بين الشمولية والاستدامة والابتكار، مع التركيز على تلبية احتياجات الطلاب وتحفيز إمكاناتهم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المناهج والخدمات المساندة.

تُركّز "الدار للتعليم" على التميز كركيزة أساسية في عملياتها، مدفوعة برؤية طموحة تهدف إلى تقديم تعليم يواكب أعلى المعايير العالمية. وتلتزم الشركة ببناء مجتمعات تعليمية مستدامة وشاملة تُسهم في إثراء حياة الطلاب، وتعزز من قدراتهم ليصبحوا قادة المستقبل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

"أكاديميات الدار" إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة تحت مظلة "الدار للتعليم" أكبر مزودي التعليم الخاص في إمارة أبوظبي، حيث تُوفر بيئات تعليمية مُلهمة تتكامل فيها المرافق الأكاديمية والفنية والرياضية مع أعلى مستويات الجودة التعليمية. منذ انطلاقها في عام 2007 بمدرسة واحدة و250 طالبًا فقط، توسّعت "أكاديميات الدار" لتشغل سبع أكاديميات في أبوظبي والعين، وتستوعب اليوم أكثر من 9,500 طالبًا، ما يعكس نجاحها وريادتها في القطاع التعليمي.

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نبذة عن أكاديمية البطين العالمية:

تُعد أكاديمية البطين العالمية، التابعة لشبكة الدار للتعليم، واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في قلب أبوظبي، حيث توفر رحلة تعليمية متكاملة تمتد من مرحلة الروضة الأولى (FS1) وحتى الصف الثالث عشر (Year 13) وتجمع بين المنهج الوطني البريطاني وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية. وتتميز الأكاديمية بسجل أكاديمي حافل، إذ تواصل تحقيق نتائج في برنامج البكالوريا الدولية تتجاوز المعدلات العالمية، بما يعكس التزامها المستمر بالتميز الأكاديمي.

ولا يقتصر تميز أكاديمية البطين العالمية على الإنجازات الأكاديمية فحسب، بل يمتد إلى بيئة تعليمية ترتكز على الرعاية والاهتمام برفاه الطلبة، بما يضمن أن يحظى كل طالب بالدعم والتوجيه اللازمين لتحقيق إمكاناته على المستويين الأكاديمي والشخصي، ضمن بيئة آمنة وشاملة تعزز شعور الجميع بالانتماء.

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