حققت الخطوط السعودية إنجازاً عالمياً جديداً بتصدرها شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد رحلات المغادرة والوصول خلال شهر مايو 2026، وفق التقرير الصادر عن موقع Cirium المتخصص عالمياً في رصد وتحليل أداء وعمليات شركات الطيران والمطارات.

وسجلت "السعودية" نسبة متميزة بلغت 92.30% في انضباط مواعيد رحلات المغادرة إلى جانب تحقيق نسبة 90.12% في انضباط مواعيد رحلات الوصول، وذلك من واقع تشغيل أكثر من 13.6 ألف رحلة عبر شبكة وجهاتها التي تربط أكثر من 100 وجهة في أربع قارات حول العالم.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية كونه تحقق خلال إحدى أكثر الفترات التشغيلية كثافة، بالتزامن مع تنفيذ مرحلة القدوم لموسم حج 1447هـ واستقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار تشغيل الرحلات المجدولة وفق أعلى معايير الكفاءة.

ويعكس هذا التميز كفاءة أداء منسوبي "السعودية" الذين يمثلون الركيزة الأساسية في التخطيط والتنفيذ للخطط التشغيلية، كما يؤكد نجاح توظيف الأنظمة الرقمية المتقدمة والحلول المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية واتخاذ القرار بشكل استباقي.

كما أسهم التكامل بين مختلف قطاعات "السعودية" والتناغم الفاعل مع شركائها في منظومة الطيران في تحقيق هذا الإنجاز، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل الجوي والربط بين القارات.

ويُعد انضباط مواعيد الرحلات أحد أهم مؤشرات جودة الخدمة وتجربة السفر، لارتباطه المباشر بقيمة الوقت لدى الضيوف، حيث رسّخت "السعودية" مفهوم الانضباط باعتباره ثقافة مؤسسية متجذرة في مختلف أعمالها وعملياتها، الأمر الذي انعكس على استدامة الأداء المتميز وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأخيرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com