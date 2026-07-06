توجت مجموعة "الوطنـــي للثروات"، المجموعة الرائدة في إدارة الثروات بالمنطقة، بجائزة الأفضل لخدمات الجيل القادم على مستوى الكويت من مجلة "يوروموني" العالميــــة المتخصصة في عالم المال والأعمال، ضمن جوائز المجلة للخدمات المصرفية الخاصة للعام 2026.

ويعكس هذا التتويج تفوق "الوطني للثروات" في نشر الوعي بقيمة الاستثمار لدى الأجيال القادمة وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على إدارة ثرواتهم في المستقبل باحترافية عالية، وذلك عبر برنامجها التعليمي الحصري "Generation W"، والذي يستهدف أبناء وبنات كبار عملاء المجموعة في الخدمات المصرفية الخاصة.

وتمنح الجائزة وفقا لمجموعة من المعايير التي تتضمن إثبات المؤسسات جدارتها كمزود متميز للخدمات والفعاليات التفاعلية الموجه لأفراد العائلة الأصغر سنًا. والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، فعاليات ومحتوى مبتكر وحلول استثمارية قائمة على القيم.

كما تشمل المعايير إظهار المؤسسات تطورًا حقيقيًا في بناء علاقات هادفة بين الجيل الجديد من العملاء وثروات عائلاتهم، فضلًا عن تميزها في ابتكار برامج مصممة خصيصًا لسد الفجوات بين الأجيال.

ويُعد البرنامج تجربة تعليمية متكاملة صممتها مجموعة الوطني للثروات بعناية لتزويد المشاركين بفهم عميق وشامل لعالم إدارة الثروات، من خلال جلسات يقودها خبراء، ودراسات حالة واقعية، وورش عمل تفاعلية تعتمد على أحدث البيانات والأبحاث، إلى جانب أنشطة ثقافية ومغامرات طبيعية تهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد، وتعزيز التفكير النقدي، وتوسيع آفاق المشاركين على المستويين الشخصي والمهني.

وتُعد جوائز «يوروموني» للخدمات المصرفية الخاصة من أبرز برامج الجوائز السنوية عالمياً في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، إذ تُمنح للمؤسسات التي تُظهر تفوقاً وابتكاراً في هذا القطاع، وتعتمد عملية التقييم على معايير دقيقة تشمل النمو القوي والمبادرات الاستراتيجية والتفوق الرقمي.

ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مبتكرة متخصصة وشاملة تواكب احتياجات العملاء، والسعي لخلق قيمة مضافة وترك أثرا إيجابيا، وتسعى إلى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.

نبذة عن الوطني للثروات

وتعد "الوطني للثروات" التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال إدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً، ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، ما يمنحها قاعدة قوية وخبرة واسعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما تتميز ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات.

وتتبع المجموعة نهجاً يركز على السعي على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية، كما تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بما في ذلك التخطيط المالي للثروات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في مجالات مثل المكاتب العائلية، والعقارات، وإدارة النقد والائتمان، وكيانات الأمانة المالية الخارجية، والوصايا.

وتتميز "الوطني للثروات» بتركيزها على فهم الأهداف المالية الفريدة لكل عميل، وتصميم استراتيجيات مخصصة تسعى الى تحقيق أقصى عائد ممكن مع إدارة المخاطر بفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن "الوطني للثروات" هي علامة مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. لاستخدامها في خدمات ادارة الأصول التي يتم تقديمها، على مستوى العالم، من قبل شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. وهي شركة استثمار رائدة والشركات التابعة لها (وشركات أخرى تابعة للمجموعة)، الى جانب الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة على مستوى العالم من بنك الكويت الوطني وهو أحد أكبر وأقدم المؤسسات المالية في المنطقة

للمزيد من المعلومات حول جوائز «يوروموني» للخدمات المصرفية الخاصة 2026، يرجى زيارة الموقع التالي:

https://www.euromoney.com/awards/private-banking-awards/

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