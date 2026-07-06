أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حصد مستشفى التأهيل التخصصي، أحد المستشفيات الرائدة، والمزوَّدة بأحدث المعدات الطبية والخبرة السريرية المتقدِّمة، لرعاية جميع مرضى التأهيل وتلبية احتياجاتهم الفردية، والتابع لكابيتال هيلث، جائزة الشيخ خليفة للامتياز 2026، إحدى أرفع الجوائز الوطنية في دولة الإمارات التي تُكرِّم المؤسسات المتميّزة في مجالات التميز المؤسسي، والابتكار، والأداء المستدام.



وتشرَّف مستشفى التأهيل التخصصي بتسلُّم الجائزة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الحفل الرسمي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، في إنجازٍ يُجسِّد محطةً مفصلية في مسيرة مستشفى التأهيل التخصصي نحو ترسيخ مكانته أحد أكثر مستشفيات التأهيل تطوراً في المنطقة، ويؤكد إسهاماته في دعم مستقبل الرعاية الصحية التخصصية في دولة الإمارات.

وتُعدُّ جائزة الشيخ خليفة للامتياز المعيار الوطني الأبرز للتميز المؤسسي في دولة الإمارات، إذ تحتفي بالمؤسسات التي تحقق مستويات استثنائية في الحوكمة، والابتكار، ونضج العمليات التشغيلية، والارتكاز إلى احتياجات المتعاملين، والأداء المستدام. ويعكس هذا التكريم بالنسبة إلى مستشفى التأهيل التخصصي حصيلة سنوات من الاستثمار الاستراتيجي في جودة الرعاية السريرية، وبرامج التأهيل متعددة التخصصات، والتحول الرقمي، وتجربة المرضى، وثقافة التحسين المستمر.

وتسلَّم الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي، ومركز هيلث شيلد الطبي، الجائزة نيابةً عن المستشفى، تقديراً للجهود الجماعية التي بذلها أطباء المستشفى، وطواقم التمريض، والمعالجون، وفرق العمل متعددة التخصصات، الذين أسهم التزامهم الرائد في ترسيخ ثقافة التميز في مختلف أنحاء المؤسسة.

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي، ومركز هيلث شيلد الطبي: "إنَّ الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يُشكِّل محطةً نفخر بها جميعاً، لأنها لا تحتفي بما حقَّقناه فحسب، بل بالطريقة التي حققنا بها هذا الإنجاز. ففي مستشفى التأهيل التخصصي، يشكل التميز جزءاً أصيلاً من جميع جوانب عملنا، بدءاً من الرعاية السريرية وتجربة المرضى، مروراً بالحوكمة والابتكار، ووصولاً إلى التحسين المستمر. وهذه الجائزة هي ثمرة جهود جميع أعضاء فريقنا متعدد التخصصات، الذين يكرِّسون خبراتهم والتزامهم يومياً لتمكين المرضى من استعادة حياتهم بكرامة، واستقلالية، وأمل. كما تعزز التزامنا بدعم رؤية أبوظبي في بناء واحدة من أكثر المنظومات الصحية تطوراً على مستوى العالم."

وخلال العام الماضي، واصل مستشفى التأهيل التخصصي تعزيز مكانته ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي عبر تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية، شملت تجديد الاعتمادات الدولية المرموقة للجودة، بما يؤكِّد التزامه بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب الإعلان عن مشروع توسعته الجديدة، الذي سيعزِّز بصورة كبيرة قدراته في مجال التأهيل التخصصي، بما يلبي الطلب المتزايد على هذه الخدمات في دولة الإمارات والمنطقة.

وشهد حفل توزيع الجوائز عرض الفيلم المؤسسي لمستشفى التأهيل التخصصي أمام نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع، حيث استعرض مسيرة المستشفى في التميز، ونهجه القائم على وضع المريض في صميم الرعاية، وبرامجه التأهيلية العالمية، والأثر الإيجابي الذي يواصل تحقيقه في تحسين جودة حياة المرضى من خلال خدمات الرعاية التخصصية.

ويُعزِّز هذا الإنجاز طموحات كابيتال هيلث في تطوير مؤسسات صحية لا تقتصر على تحقيق نتائج سريرية متميزة، بل ترسي أيضاً معايير جديدة للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.

ومع مواصلة مستشفى التأهيل التخصصي توسيع خدماته، والاستثمار في الابتكار، والبحث العلمي، وحلول التأهيل المتقدمة، تمثل جائزة الشيخ خليفة للامتياز تتويجاً لما حقَّقه المستشفى من إنجازات، ودافعاً لمواصلة مرحلة جديدة من النمو، ترتكز على إعادة رسم ملامح طب التأهيل، وتقديم قيمة مستدامة للمرضى، وأسرهم، ومنظومة الرعاية الصحية بأكملها.

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