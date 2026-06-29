أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، جائزتين مرموقتين ضمن جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط 2026، في خطوة تعزز من مكانة المصرف في قطاعي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. ونال المصرف جائزتي "أفضل دار صكوك صاعدة للعام" و"أفضل مؤسسة للتمويل الإسلامي للمشاريع"، تقديراً لأدائه المتميز في سوق الصكوك، واتساع قاعدة متعامليه، وريادته في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وإلى جانب الجوائز المؤسسية، جرى تكريم مصرف أبوظبي الإسلامي تقديراً لدوره في تنفيذ عدد من أبرز الصفقات خلال العام، حيث حصد عدد من الجوائز شملت "أفضل صفقة إصدار أول لصكوك سيادية وصادرة عن مؤسسات فوق سيادية وهيئات حكومية"، و"أفضل صفقة تمويل مجمّع لجهة حكومية أو شبه حكومية"، و"أفضل صفقة تمويل مجمّع للشركات"، و"أفضل صفقة لتمويل المشاريع والبنى التحتية"، و"أفضل صفقة تمويل عقاري"، إلى جانب "أفضل صفقة صكوك عالية العوائد".

وتعكس هذه الجوائز مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كشريك مالي موثوق للحكومات، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والشركات، والمؤسسات المالية، كما تعكس قدرته على تلبية متطلبات التمويل المعقدة عبر حلول تشمل الصكوك، والتمويلات المجمّعة، وتمويل المشاريع.

وقال حكيم القروي، الرئيس العالمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس هذه الجوائز قوة منظومة الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، وقدرته على تطوير حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن حضورنا المتنامي في سوق الصكوك، إلى جانب ريادتنا في التمويل المهيكل وتمويل المشاريع، يعزز من قدرتنا على دعم متعاملينا في مختلف أنحاء المنطقة. وخلال العام الماضي، قاد مصرف أبوظبي الإسلامي عدداً من أكبر وابرز الصفقات في المنطقة، ونتطلع لمواصلة هذا النجاح من خلال مواصلة تقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات متعاملينا وتدعم خطط النمو لديهم".

وتعد جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع المالي، إذ تجمع سنوياً نخبة من المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، فيما تتولى لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة من القطاع المصرفي والمالي اختيار الفائزين.

وواصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق أداء قوي، في حجم التمويلات المقدمة للمتعاملين خلال الربع الأول من العام، ما يعكس اتساع نطاق أعمالها. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، قامت المجموعة بدور رئيسي في تنفيذ مجموعة من أبرز صفقات التمويل المشتركة والتمويل المجمّع لصالح نخبة من العملاء المحليين والإقليميين في قطاعات رئيسة، الأمر الذي يجسد مكانة المجموعة كشريك موثوق في هيكلة وتنفيذ حلول تمويل معقدة وعالية القيمة.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 287 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

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www.adib.ae

ويبر شاندويك

البريد الإلكتروني: adib@webershandwick.com

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

لميا خالد حريز

-انتهى-

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