بلغت الأرباح الصافية للنصف الأول من عام 2024 قبل احتساب ضريبة الشركات إلى 202.6 مليون درهم إماراتي مقابل 118.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.

سجلت الأصول زيادةً بنسبة 6% لتصل إلى 6,598 مليون درهم إماراتي بحلول 30 يونيو 2024، مقابل 6,226 مليون درهم إماراتي في 30 يونيو 2023.

ارتفعت الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 664.4 مليون درهم إماراتي مقابل 628.9 مليون درهم إماراتي في يونيو 2023، ما يعكس زيادة في الإيرادات على أساس سنوي.

ارتفعت الربحية لكل سهم بنسبة 59% من 2.71 فلس في النصف الأول من عام 2023 إلى 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية للنصف الأول من عام 2024، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وتم الإعلان عن النتائج اليوم من خلال تقرير رسمي إلى سوق دبي المالي، حيث يتم تداول أسهم ديار .

وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الأرباح بنسبة 71% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، لتصل إلى 202.6 مليون درهم إماراتي قبل احتساب الضرائب، مقارنةً بـ 118.5 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت الإيرادات الإجمالية للشركة في النصف الأول من عام 2024 زيادةً بنسبة 6%، مرتفعةً من 628.9 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2023 إلى 664.4 مليون درهم إماراتي. وشهدت إيرادات وحدات الأعمال الأخرى في الشركة نمواً بنسبة 8% محققةً 159.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول لعام 2024 مقارنةً بـ 147.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول لعام 2023، في حين سجل معدل الربحية لكل سهم زيادةً بنسبة 59%، حيث ارتفع من 2.71 فلس في النصف الأول لعام 2023 إلى 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت الشركة في الربع الثاني من عام 2024 نمواً في الأرباح بنسبة 101.41% على أساس سنوي، لتصل إلى 125.1 مليون درهم إماراتي، في ارتفاع ملحوظ من 62.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرَّح سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "بعد النتائج المالية القوية التي حققتها ديار في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، يسعدنا أن نشهد النمو المستمر للشركة، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى التوجهات الاستراتيجية المدروسة ونموذج العمل الذي تتبعه ديار. وشكل 2024 عاماً مفصلياً لشركتنا، حيث حققنا خلاله إنجازات متميّزة، بما فيها توزيع الأرباح على المساهمين و ذلك للمرة الأولى في تاريخ ديار. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد، شهد النصف الأول من عام 2024 أيضاً الإطلاق الناجح لعدد من المشاريع في مواقع استراتيجية في دبي، بما فيها روزاليا ريزيدنسز في الفرجان، وإليفي في داون تاون جبل علي. وفيما نستمر في دعم نهج ديار المتمحور حول تقديم تجربة متميّزة لكل من الشركاء والعملاء، أتوقع أن تحقق الشركة مزيداً من التقدم والنجاح. كما نلتزم بتحقيق تغيير إيجابي ودعم الابتكار و استغلال فرص النمو، مع الحرص على توفير قيمة استثنائية لجميع المستثمرين لمواكبة تطلعات عملائنا".

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية فيها، وتركز الشركة على المستقبل ، كما تلتزم بإنشاء بيئة حضرية تستوفي المعايير العالية التي وضعتها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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