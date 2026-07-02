منطقة الخليج التجاري تتصدر مبيعات المناطق بـ6.8 مليار درهم، تليها منطقة «المركز التجاري الثانية» بـ1.7 مليار درهم

212 صفقة بيع لمساحات مكتبية تجاوزت قيمة كل منها 20 مليون درهم

5 مشاريع تجارية تستحوذ على 71.7% من مبيعات المكاتب على الخريطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، سجلت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي قفزة قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت 13.1 مليار درهم عبر 1,668 صفقة، متجاوزة إجمالي مبيعات القطاع خلال السنوات السبع السابقة مجتمعة، من 2019 إلى 2025، إذ بلغت 5.48 مليار درهم عبر 1,821 صفقة، وفق تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» استناداً إلى بيانات المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويعكس هذا الأداء تحولاً متسارعاً في سوق العقارات التجارية في دبي، مدفوعاً بتنامي الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، واتساع قاعدة الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة رفعت حجم المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، ولا سيما منذ عام 2024.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي 65.9 مليون درهم في عام 2019، و39.4 مليون درهم في 2020، قبل أن تتراجع إلى 825 ألف درهم في 2021. ثم ارتفعت إلى 11.5 مليون درهم في 2022، و69.9 مليون درهم في 2023، قبل أن تقفز إلى 664.4 مليون درهم في 2024، ثم إلى 4.63 مليار درهم في 2025، وصولاً إلى الرقم القياسي المسجل خلال النصف الأول من عام 2026.

أبرز المناطق

وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات وتوجهات أسواق العقارات، استحوذت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجلت 6.8 مليار درهم من خلال 476 صفقة بيع، بما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات و28.5% من إجمالي عدد الصفقات.

وتلتها منطقة «المركز التجاري الثانية» بمبيعات بلغت 1.7 مليار درهم عبر 76 صفقة، وجاءت منطقة «تيكوم A» في المرتبة الثالثة بـ1.4 مليار درهم عبر 498 صفقة بيع، ثم مدينة دبي الملاحية بمبيعات تجاوزت مليار درهم من خلال 87 صفقة بيع.

الشرائح السعرية

على مستوى الفئات السعرية، سجلت السوق خلال النصف الأول من العام الجاري 212 صفقة بيع لمساحات مكتبية تجاوزت قيمة كل منها 20 مليون درهم. واستحوذت الصفقات التي تراوحت قيمتها بين 20 مليوناً و50 مليون درهم على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات، بإجمالي 6.11 مليار درهم عبر 201 صفقة، فيما سجلت الصفقات التي تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم 11 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 629.9 مليون درهم.

كما بلغت مبيعات الفئة بين 10 ملايين و20 مليون درهم نحو 2.39 مليار درهم عبر 169 صفقة، فيما سجلت الفئة بين 5 ملايين و10 ملايين درهم 1.17 مليار درهم من خلال 162 صفقة. واستحوذت الفئة بين مليوني درهم و5 ملايين درهم على أكبر عدد من الصفقات بواقع 765 صفقة بلغت قيمتها 2.23 مليار درهم، بينما سجلت الفئة بين مليون ومليوني درهم 308 صفقات بقيمة 536.5 مليون درهم. وبلغ عدد الصفقات التي تقل قيمتها عن مليون درهم 52 صفقة بإجمالي 43.2 مليون درهم.

أهم المشاريع

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استحوذت خمسة مشاريع على الحصة الأكبر من نشاط بيع المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت حصتها نحو 71.7% من إجمالي قيمة المبيعات و51.3% من إجمالي عدد الصفقات. وشملت هذه المشاريع «لومينا» و«لومينا ألتا» من «أمنيات»، و«إي إتش إس تاور»، و«برج شاروخان» من «دانوب»، و«31 أبوف» من «بيوند»، حيث سجلت مجتمعة 856 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 9.4 مليار درهم خلال هذه الفترة.

حول المصدر العقاري

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