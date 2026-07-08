يسلط التقرير أيضًا الضوء على مساهمات خيرية تجاوزت قيمتها 3.9 مليون يورو، وأكثر من 450 ألف تبرع، بمشاركة ما يزيد على 86 ألف متبرع، وبالتعاون مع أكثر من 55 شريكًا خيريًا، إلى جانب إعادة توزيع أكثر من 18 ألف كيلوغرام من المنتجات الطازجة للاستفادة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أصدرت "طلبات"، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقرير "مبادرات العطاء والتأثير المجتمعي" للنصف الأول من عام 2026، والذي يسلط الضوء على مواصلة المنصة تيسير العطاء، ودعم المجتمعات، والحد من هدر الطعام، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في مختلف أنحاء المنطقة.

وخلال النصف الأول من عام 2026، أسهمت مبادرات العطاء والتأثير المجتمعي التابعة لـ"طلبات" في توفير أكثر من 56 مليون وجبة، بما يعادل أكثر من 3.9 مليون يورو من المساهمات الخيرية. وقد تحقق هذا الأثر بفضل أكثر من 450 ألف تبرع، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد أن المبادرات اليومية البسيطة قادرة على إحداث أثر ملموس في دعم المجتمعات المحتاجة.

وأصبحت مبادرات العطاء والتأثير المجتمعي اليوم جزءًا راسخًا من طريقة عمل "طلبات". فبدلًا من أن تكون حملة خيرية تقليدية، جرى دمج المبادرة ضمن أنظمة إتمام الطلبات، والدفع، والشركاء على المنصة، بما يتيح للعملاء دعم المبادرات الخيرية بسهولة من خلال الطلبات التي يجرونها بالفعل. ومن خلال دمج العطاء في التجربة اليومية للعملاء، تُمكّن "طلبات" المساهمات اليومية الصغيرة من التحول إلى دعم موثوق، ومتوافق مع الأطر التنظيمية، وقابل للتوسع عبر شبكة شركائها من الجمعيات الخيرية المرخصة.

وفي تعليق لها، قالت مي يوسف، مدير أول الشؤون العامة والاتصال المؤسسي في شركة طلبات: "تعكس مبادرات العطاء والتأثير المجتمعي الدور الذي نؤمن بقدرة طلبات على القيام به بما يتجاوز تلبية الاحتياجات اليومية. خلال النصف الأول من عام 2026، أسهم نهجنا في توفير أكثر من 56 مليون وجبة بدعم من شبكة شركائنا من الجمعيات الخيرية المرخصة، مع نمو التبرعات بنسبة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه الأرقام دليلاً واضحًا على أن التكنولوجيا، عندما تُسخَّر لخدمة غاية أسمى، قادرة على تحويل المبادرات الفردية البسيطة إلى أثر ملموس على مستوى المنطقة".

وإلى جانب التبرعات الخاصة بالوجبات، يسلط التقرير الضوء أيضًا على التزام "طلبات" المستمر بالحد من هدر الطعام من خلال مبادراتها لإنقاذ الأغذية. وخلال النصف الأول من العام، جرى إعادة توزيع أكثر من 18 ألف كيلوغرام من المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما أسهم في منح فائض الغذاء حياةً ثانية عبر توجيهه إلى المجتمعات المحتاجة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 55 شريكًا من الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في مختلف أنحاء المنطقة، حيث تتولى هذه الجهات تنفيذ العمل الإنساني على أرض الواقع، فيما توفر "طلبات" البنية الرقمية، وانتشار المنصة، والبنية التحتية للمدفوعات، بما يمكّن هذه الجهات من توسيع نطاق أثرها والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وتعكس هذه الجهود مجتمعة التزام "طلبات" بتسخير تقنياتها، وقدراتها اللوجستية، وانتشارها الواسع بين العملاء، لتيسير العطاء وجعله أكثر سهولة، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي ملموس وقابل للقياس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

نبذة عن طلبات:

تُعدّ طلبات تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام، والبقالة، ومختلف الاحتياجات اليوميّة من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسّست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتبارًا من ديسمبر 2025. وتتخذ طلبات من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 من إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد طلبات من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط "طلبات" عملائها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.

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