منصة "تبادُل" تضم حالياً 10 أسواق مالية إقليمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع مرور أربع سنوات على إطلاق "تبادُل"، منصة التداول والربط بين الأسواق، تم تسجيل قيمة تداولات قياسية بلغت 13.5 مليار درهم (نحو 3.68 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2026، محققة إنجازاً جديداً بعد تجاوز إجمالي قيمة التداولات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله. ويعكس هذا الإنجاز تنامي اهتمام المستثمرين بالوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب ارتفاع مشاركة شركات الوساطة، وزيادة نشاط المستثمرين، والتوسع المستمر في شبكة الأسواق الإقليمية المرتبطة بالمنصة.

وتشمل منصة "تبادُل" حالياً بورصة عمّان، التي باشرت عمليات التداول عبر المنصة في 1 يونيو 2026، إضافة إلى كل من سوق أرمينيا للأوراق المالية، وبورصة أستانا الدولية (كازاخستان)، وبورصة البحرين، وبورصة كازاخستان، وبورصة آسيا الوسطى، وبورصة مسقط (سلطنة عُمان)، وبورصة باكو، وسوق العراق للأوراق المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

في هذا السياق قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل تجاوز إجمالي قيمة التداولات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله خلال النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة في مسيرة "تبادُل"، ومؤشراً واضحاً على تنامي الطلب على الفرص الاستثمارية العابرة للحدود في المنطقة. وبعد مرور أربع سنوات على إطلاقها، تطورت "تبادُل" من مبادرة طموحة لربط الأسواق لتصبح منصة تداول محورية تدعم التكامل بين الأسواق الإقليمية، وتسهم في تسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز السيولة، وخلق فرص جديدة للمستثمرين.

وتربط "تبادُل" اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم أكثر من 700 شركة مدرجة وما يزيد على 11 مليون مستثمر.

ومنذ إنشاء منصة "تبادُل" في عام 2022كمبادرة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، تواصل المنصة تحقيق نمو متسارع عزز مكانتها كبوابة للاستثمار الإقليمي عبر الحدود، وربط المستثمرين بفرص استثمارية جديدة من خلال منصة تداول موحدة. ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب المستمر من المستثمرين، وتزايد مشاركة شركات الوساطة، واتساع نطاق استخدام المنصة من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب التحسينات المتواصلة على البنية التحتية للأسواق ورفع الكفاءة التشغيلية.

ومع استمرار أسواق الأوراق المالية في المنطقة العمل على توطيد أواصر التعاون وتطوير البنية التحتية للأسواق، تبرز "تبادُل" كمنصة محورية تدعم تكامل أسواق رأس المال، وتسهم في توسيع مشاركة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة، وتيسير الوصول بكفاءة أكبر إلى الفرص الاستثمارية المثمرة.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة" (AD Clear).

ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سلامة المرزوقي - محلل الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: AlmarzooqiS@adx.ae

نبذة عن منصة "تبادُل"

تُعد "تبادُل" مركزاً إقليمياً للتبادل الرقمي، وتم إطلاق المنصة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، بهدف ربط أسواق رأس المال، وتسهيل التداول عبر الحدود، وتمكين المستثمرين من الوصول بسلاسة إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية من خلال الأسواق وشركات الوساطة المشاركة. وتربط المنصة حالياً عشرة أسواق إقليمية، بما يتيح للمستثمرين تداول الأوراق المالية عبر الحدود بكفاءة وشفافية، وضمن بيئة تنظيمية وتشغيلية موثوقة تواكب متطلبات البنية التحتية المتقدمة لأسواق رأس المال.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سوق أبوظبي للأوراق المالية – تبادُل

communications@adx.ae

www.adx.ae | www.tabadulhub.com