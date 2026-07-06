حصدت شركة أوكتين "Octane"، الرائدة في حلول المدفوعات الرقمية للأساطيل، جائزة رواد الأعمال "Entrepreneurs Awards"، وذلك ضمن "قمة مصر للأفضل 2026" لأفضل 100 شركة في مصر، تقديرًا لدورها في إحداث تحول نوعي بقطاع إدارة الأساطيل من خلال التكنولوجيا والابتكار، عقب نجاحها في تطوير أكبر وأول منظومة رقمية متكاملة لمدفوعات الأساطيل في السوق المصري والتي تشمل مصاريف الوقود والصيانة والكارتات والموازين، ما يعكس المكانة التي نجحت أوكتين في ترسيخها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الموجهة لقطاع النقل والأساطيل.

وخلال حفل توزيع الجوائز، تسلم المهندس عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين، الجائزة من السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى المهندس زياد العدوي الشريك المؤسس لشركة أوكتين.

وتعتمد شركة أوكتين على مجموعة من أحدث التقنيات الرقمية، تشمل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والمصادقة عبر تقنية الاتصال قريب المدى(NFC)، بما يتيح تنفيذ معاملات التزود بالوقود في أقل من دقيقة، مع الحد من مخاطر الاحتيال، وتوفير رؤية لحظية وتحكم دقيق في جميع المعاملات، بما يساعد الشركات على تحسين كفاءة إدارة أساطيلها وخفض تكاليف التشغيل. كما حققت الشركة منذ انطلاقها مؤشرات نمو قوية، حيث تخدم أكثر من 3,000 شركة وتدير ما يزيد على 300 ألف مركبة، كما نفذت أكثر من 15 مليون معاملة رقمية للوقود، بالإضافة إلى أكثر من 250 ألف معاملة عبر بوابات الرسوم، مع مساهمة حلولها في خفض تكاليف تشغيل الأساطيل بنسبة تتراوح بين 35% و40%، وهو ما يعكس الأثر المباشر للتكنولوجيا في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد للشركات.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال المهندس عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين: "نفخر بحصول أوكتين على جائزة رواد الأعمال من قمة مصر للأفضل والتي تجمع أفضل 100 شركة في مصر، والتي تمثل تقديرًا لمسيرة عمل ارتكزت منذ البداية على إعادة تعريف كيفية إدارة الأساطيل في مصر من خلال التكنولوجيا والابتكار. ويمثل هذا التكريم حافزًا لمواصلة الاستثمار في تطوير حلول أكثر ذكاءً تدعم مستقبل النقل والخدمات اللوجستية، وتواكب التحول الرقمي الذي تشهده مصر. وسنواصل العمل على توسيع منظومتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تخلق قيمة حقيقية لعملائنا، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع النقل وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في التكنولوجيا المالية وحلول التنقل الذكي."

وتعتبر "قمة مصر للأفضل" أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تكرّم النماذج الناجحة والمؤثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وانطلقت لأول مرة عام 2016، وتُقام سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات التنفيذية ورؤساء كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي تدعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.

عن شركة أوكتين:

شركة "أوكتين"، المدعومة من تحالف استثماري قوي يضم مجموعة السويدي، وألجبرا فنتشرز، والشروق، قد شهدت طفرة في عملياتها خلال عام 2025؛ حيث تجاوزت قيمة معاملاتها الرقمية 13 مليار جنيه، وتخدم الشركة حالياً أكثر من 3 آلاف عميل، وتدير استهلاك ما يزيد على 300 ألف مركبة، مع تتبع أكثر من 500 مليون لتر وقود عبر منصتها الذكية.

وتمتلك "أوكتين" منظومة مترابطة تشمل مدفوعات الوقود الرقمية، ومنصة "O-Store" كأكبر سوق افتراضي لمستلزمات الأساطيل، وشبكة "O-Care" التي تربط المركبات بـ 300 مركز خدمة، بالإضافة إلى تطبيق "Mint" للصيانة الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل الدورة بـ "O-Tolls" كحل دفع إلكتروني شامل لبوابات الرسوم.

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