

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سكون للتأمين عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مختتمة عام اليوبيل الذهبي بأفضل أداء مالي في تاريخها. وجاءت هذه الذكرى الخمسين لتتزامن مع عام استثنائي من النمو، عززت فيه سكون مكانتها كواحدة من أكثر شركات التأمين رسوخًا واستقرارًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شهد العام المالي 2025 نموًا ملحوظًا في جميع المؤشرات الرئيسية، مدفوعًا بظروف اقتصادية قوية، وإدارة حذرة للمخاطر، واستمرار التميّز التشغيلي.

وسجلت الشركة أعلى إيرادات لها على الإطلاق، حيث تجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة 7 مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها %19 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة %12 لتصل إلى 261 مليون درهم وشهد الدخل من الاستثمارات نمواً ملحوظاً بنسبة %43 ليصل إلى 298 مليون درهم، بفضل التحوّل نحو أصول ذات عوائد أعلى. ونتيجة لذلك، ارتفع الربح قبل احتساب الضرائب إلى 428 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة %47 سنويًا، مما يعكس الأداء القوي للشركة والانضباط الاكتتابي المستمر.

كما ساهمت شركة "سكون تكافل"، التابعة لسكون، في دعم هذا الزخم الإيجابي، من خلال تحقيق نتائج ربحية متميزة للعام الثاني على التوالي منذ الاستحواذ عليها ودمجها ضمن عمليات المجموعة.

وفي هذا السياق، قال حمّاد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة والمدير المالي لشركة سكون للتأمين:

"تؤكد نتائج 2025 قدرة سكون على تحقيق نمو مربح مع الحفاظ على قوة رأس المال والانضباط الاكتتابي، حيث بلغ معدل الملاءة المالية %275. هذا الإنجاز يعكس الأداء المتوازن عبر مختلف قطاعات أعمالنا، والتزامنا بتوفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا ومساهمينا."

وفيما تنظر سكون نحو المستقبل، أكدت التزامها بأولوياتها الاستراتيجية، تماشيًا مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة" في دولة الإمارات. وستركز الشركة على تطوير حلول تأمينية تلبّي احتياجات العائلات من حيث الصحة والأمان المالي وجودة الحياة. كما أشارت إلى أهمية الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل قطاع التأمين، مع خطط لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يشكّل اليوبيل الذهبي نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل واعد، مع استمرار سكون في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر شركات التأمين موثوقية واستقرارًا في دولة الإمارات.

نبذة عن سكون

تأسست شركة سكون للتأمين ش.م.ع ("سكون") في عام 1975، وهي شركة مساهمة عامة تُعد من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تُقدّم سكون مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تشمل تأمين المركبات، وتأمين الحياة، والتأمين الصحي، والتأمينات العامة بمختلف فئاتها (العقارات، الطاقة، الهندسة، الطيران، البحري، والمسؤولية)، وتخدم قاعدة عملاء تضم أكثر من 1.36 مليون مؤمَّن. وتمتد عمليات الشركة في جميع إمارات الدولة وسلطنة عُمان.

تلتزم سكون بتوفير حلول تأمينية متقدمة تُسهم في حماية الرفاهية وبناء الثروة، مدعومة برؤية واضحة ومقرّها دبي، وفريق يضم أكثر من 700 متخصص. تعمل سكون من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل الفروع، الوسطاء، شركاء التأمين المصرفي، الوكالات، منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب مركز اتصال مخصص لخدمة العملاء.

في عام 2025، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى سكون 7 مليار درهم إماراتي. وتتمتع الشركة بنسبة ملاءة مالية تتجاوز %275، إلى جانب تصنيفات ائتمانية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف (A) من ستاندرد آند بورز، وتصنيف (A2) من وكالة موديز. تعكس هذه المؤشرات المتانة المالية للشركة، وكفاءة إدارتها للمخاطر، وحوكمتها الرشيدة، وقدرتها على تقديم خدماتها بثبات واستدامة على المدى الطويل.

تضع سكون خدمة عملائها في صميم أولوياتها، وتحرص على تقديم تجربة استثنائية في كل مرحلة. ويشكّل بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والرضا حجر الأساس في استراتيجيتها.

تسعى سكون، بكل بساطة، إلى ترسيخ مكانتها كمقياس مرجعي في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، بما تقدّمه من مستوى رفيع في جودة الخدمة ورعاية العملاء.

لمزيد من المعلومات حول سكون للتأمين، www.sukoon.com

.

