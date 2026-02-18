أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (الرمز: ALBH)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، عن ربح بلغ 108.7 مليون دينار بحريني ( 289.2مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من العام 2025، بارتفاع بلغ 193.4% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 37.1 مليون دينار بحريني (98.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2024. وقد أعلنت الشركة عن النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح بقيمة 76 فلسًا للسهم الواحد للربع الرابع من العام 2025 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم في الأرباح بقيمة 26 فلسًا للسهم الواحد لنفس الفترة من العام 2024. وبلغ مجموع الدخل الشامل خلال الربع الرابع من العام 2025 ما قيمته 107 مليون دينار بحريني (284.7 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل بقيمة 38.1 مليون دينار بحريني (101.3 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من العام 2024 بارتفاع بلغ 181% على أساس سنوي.

بالنسبة للسنة الكاملة 2025، أعلنت البا عن تحقيق ربح بقيمة 218.7 مليون دينار بحريني (581.6 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 18.5% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتحقيق ربح بقيمة 184.5 مليون دينار بحريني (490.8 مليون دولار أمريكي) خلال العام 2024. وأعلنت الشركة عن النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح بقيمة 154 فلسًا للسهم الواحد مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم في الأرباح بقيمة 130 فلسًا للسهم الواحد خلال العام 2024. وبلغ مجموع الدخل الشامل للسنة الكاملة 2025 ما قيمته 213.2 مليون دينار بحريني (567 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 16.2% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع دخل شامل بقيمة 183.4 مليون دينار بحريني (487.8 مليون دولار أمريكي) لعام 2024.

وبلغ مجموع حقوق الملكية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 ما قيمته 2,085.6 مليون دينار بحريني (5,546.8 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 8.4% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بما قيمته 1,923.9 مليون دينار بحريني (5,116.9 مليون دولار أمريكي) بتاريخ 31 ديسمبر 2024. أما مجموع الموجودات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025 فقد بلغ 2,623.3 مليون دينار بحريني (6,976.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,673.4 مليون دينار بحريني (7,110 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 – بانخفاض بلغ 1.9% على أساس سنوي.

أقر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) خلال اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 مقترحًا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل الشركة بتاريخ الاستحقاق. وتبلغ قيمة الأرباح النقدية النهائية 43.51% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 43.51 فلسًا للسهم الواحد، أي ما قيمته 61,612,237 دينار بحريني (163,862,332 دولار أمريكي).

العوامل الأساسية في الأسواق [استنادًا إلى معلومات وتحليلات السوق]

ديناميكيات سوق الألمنيوم: العرض والطلب [لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على العرض التقديمي لعلاقات المستثمرين]

أظهر الاقتصاد العالمي مرونة خلال العام 2025 مع استقرار توجهات التضخم، مما شكل بيئة داعمة للسلع الأساسية.

أدّت التعرفات الجمركية الأمريكية إلى رفع أسعار الألمنيوم المحلية بشكل كبير، وحدّت من التوريد المحلي، كما ضغطت على هوامش الربح للصناعات التحويلية، بينما لم ينتج عنها سوى زيادة محدودة على المدى القصير في الإنتاج المحلي.

بقي الطلب مستقرًا (+2% على أساس سنوي)، مدعومًا بقطاعات التعبئة والتغليف والسيارات والقطاع الكهربائي. وسجلت معظم الأقاليم في العالم نموًا معتدلًا في الاستهلاك باستثناء أمريكا الشمالية (-3% على أساس سنوي).

من جهة العرض، ارتفع الإنتاج العالمي للألمنيوم بنسبة 2% على أساس سنوي، متأثرًا بقيود القدرة الإنتاجية الهيكلية في الصين، وتباطؤ تعافي الإنتاج في الأقاليم الأخرى. كما تراجع الإنتاج الكندي بنسبة 1% على أساس سنوي نتيجة تعديلات على صادراتها مدفوعة بالتعرفات الجمركية المفروضة.

توازن السوق: مع نمو الإنتاج الصيني بوتيرة أبطأ من الاستهلاك (واستمرار الحد الأقصى لإنتاجها عند 45 مليون طن سنويًا)، يظهر السوق العالمي فائضًا بلغ 118 ألف طن متري مع احتساب الصين، و229 ألف طن متري دون احتسابها.

أسعار أسواق الألمنيوم والمخزونات والعائدات الأعلى

بلغ متوسط الأسعار في بورصة لندن للمعادن 2,630 دولار أمريكي للطن خلال العام 2025 (+9% على أساس سنوي). وشهد الربع الرابع تقلبات في الأسعار بين 2,683 دولار أمريكي للطن كحد أدنى و2,968 دولار أمريكي للطن كحد أقصى، مدفوعة بقوة العوامل الأساسية للسوق، وتدفقات صناديق الاستثمار، واستمرار قيود العرض.

ظلت العائدات الأعلى الأقليمية قوية، حيث واصلت عائدات الغرب الأوسط الأمريكي ارتفاعها مدفوعة بتراجع الواردات واستمرار التخلص من المخزون. وارتفعت العائدات الأوروبية نتيجة تحسّن ثقة المستخدمين النهائيين، وزيادة النشاط الشرائي قبل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون. وفي المقابل، تراجعت العائدات الأعلى لموانئ اليابان الأساسية بسبب وفرة الإمدادات المحلية وضغوطها على النظرة الإقليمية العامة.

انخفضت المخزونات في بورصة لندن للمعادن بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 509,000 طن متري. وشكلت المنتجات روسية المنشأ نسبة كبيرة من هذه المخزونات، مما قلّل من توافرها للمستهلكين في الغرب بسبب العقوبات والقيود التجارية المفروضة.

أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا لعام 2025

بلغ حجم المبيعات 1,613,360 طن متري (+0.11% على أساس سنوي) رغم تحديات السوق. وارتفع صافي الإنتاج النهائي بنسبة 0.05% على أساس سنوي ليصل إلى 1,623,139 طن متري، بما يعكس استمرارية مبادرات الكفاءة التشغيلية بالشركة.

بلغ معدل مبيعات القيمة المضافة 74% من إجمالي الشحنات، بارتفاع بلغ نقطتين مئويتين على أساس سنوي. وبلغ حجم مبيعات منتجات القيمة المضافة ما مقداره 1,195,788 طن متري (+3.3% على أساس سنوي).

أبرز المبادرات الاستراتيجية:

تحقيق وفورات بقيمة 67.32 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الحصالة الرقمية لتوفير التكاليف بفضل تطبيق منهجية 6 سيغما المبسطة والمبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجاوز الوفورات المستهدفة لعام 2025 والبالغة 60 مليون دولار أمريكي.

التوسع في الشراكة مع آري للابتكار لتشمل النمذجة المتقدمة للبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع مجموعة شاندونغ للابتكار وبلو فايف كابيتال بهدف الاستثمار المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

ديناميكيات السوق الإيجابية تعزز التوقعات الجيدة للألمنيوم [استنادًا إلى معلومات وتحليلات السوق]

بلغت أسعار الألمنيوم أعلى مستوى لها خلال سنوات، مدعومة بإغلاق مصهر موزال وتحسن أسواق النحاس. وبرغم التوقعات بانخفاض طفيف خلال العام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تحافظ الأسعار على قوتها حيث ستتراوح بين 2,650 و2,750 دولار أمريكي للطن.

سوف يستمر الاستهلاك العالمي في النمو، مدفوعًا بالعجز الهيكلي في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، كما تشهد الصين زخمًا جديدًا نتيجة للتطبيقات المتنامية لبطاريات التخزين.

من المتوقع أن تستمر انقطاعات الإمداد خلال العام 2026، مما يعوّض زيادة الطاقة الإنتاجية المخطط لها في آسيا. وفي الصين، لا تزال الطاقة الإنتاجية للمصاهر مقاربة للحد الأقصى للإنتاج الوطني، مما يحدّ من فرص نمو الإنتاج.

أولويات البا لعام 2026

تماشيًا مع أهداف مملكة البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تستمر البا في دمج وتطبيق مبادرات الاستدامة في جميع مراحل سلسلة القيمة – ابتداءً من توريد المواد الخام ووصولًا إلى تسليم المنتجات – من أجل تقليل الأثر البيئي.

تسعى الشركة لتجاوز الرقم القياسي في صافي الإنتاج النهائي لعام 2025 والذي بلغ 1,623,139 طن متري، وتجاوز الوفورات المستهدفة من برنامج الحصالة الرقمية لعام 2026 والبالغة 150 مليون دولار أمريكي.

تسعى البا للاستفادة من الشهادات الرائدة في الصناعة، مثل تلك الصادرة عن مبادرة استدامة الألمنيوم، ومنظمة إيكوفاديس، إلى جانب خط منتجات الألمنيوم منخفض الكربون "إترنال"، من أجل دخول أسواق جديدة وتعزيز نمو مبيعات منتجات القيمة المضافة.

تحرز البا تقدمًا في تقديم حلول إعادة التدوير من خلال إنشاء مصنع البا دايكي للحلول المستدامة لمعالجة مخلفات خبث الألمنيوم، والمقرر الانتهاء منه في سبتمبر 2026.

تحرز الشركة تقدمًا في دراسة الجدوى (المستوى الثالث) ودراسة الجدوى المصرفية للخط البديل الجديد.

وفي تعليقه على أداء الشركة للربع الرابع من العام 2025، صرح رئيس مجلس إدارة البا، خالد الرميحي، قائلًا:

"شهد الربع الرابع من عام 2025 أعلى ربح ربعي حققته الشركة في تاريخها، وهو إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتقديم أداء قوي وخلق قيمة مستدامة. بفضل ارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن والانضباط الذي اتسمت به عملياتنا التشغيلية، نجحنا في تسجيل مستوى غير مسبوق من الربحية يعكس مرونتنا ووضوح رؤيتنا الاستراتيجية. وقد ساهمت هذه النتائج الاستثنائية في تسريع وتيرة سداد قروض الشركة المستحقة، كما منحتنا الثقة للتوصية بتوزيع أرباح نقدية نهائية أعلى لمساهمينا".

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي للشركة، علي البقالي، قائلًا:

"إن الأداء القياسي الذي حققناه في الربع الرابع من عام 2025 يجسّد الانضباط والمرونة والقوة التشغيلية التي تتميز بها البا. وبعيدًا عن النتائج المالية الاستثنائية، فإن ما يميز هذا الإنجاز هو النهج الذي اتبعناه لتحقيقه بسلامة ومسؤولية والتزام ثابت نحو التطوير المستمر.

وأنتهز هذه الفرصة لأن أشكر جميع موظفي البا وعمال المقاولين على تحقيق 44 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت، فهذا الإنجاز هو خير دليل على حرصكم وتفانيكم في جعل السلامة أولوية دائمًا".

هذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة في الربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2025، وتحديد أولوياتها الاستراتيجية المستقبلية.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.623 مليون طن متري سنويًا (2025)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. وساهمت هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك في خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط منتجاتها الجديد من الألمنيوم منخفض الكربون EternAlTM، والذي يشمل سلسلتي منتجات بفئات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث تضم السلسلة الأولى محتوى من الألمنيوم المعاد تدويره، فيما توظف السلسلة الثانية تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 44 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في فبراير 2026 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس الدائم للجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) وجائزة الرئيس من الجمعية ذاتها (نظير فوزها بالجائزة الذهبية لأكثر من عشر مرات على التوالي)، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 5 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

