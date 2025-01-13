تعِد الحلول الأمنية الجديدة بمعالجة الاحتياجات المتنوعة لكافة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سكرين تشيك" ScreenCheck، إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة سينتينا" والمزود الرائد لحلول الأمان والتحقق من الهوية في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض "إنترسك دبي" 2025، حيث ستطرح أحدث الابتكارات التي طورها شركاؤها العالميون، والتي تشمل برامج (EvTrack) و(TANlock) و(IDTech). وتهدف هذه الحلول المتقدمة إلى تأمين الاحتياجات الأمنية المتزايدة للشركات في كافة أنحاء المنطقة، مما يؤكد التزام الشركة بالابتكار ويبرز دورها كأحد المزودين البارزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم دمج برنامج EvTrack في طابعة البطاقات القابلة لإعادة الكتابة ((Evolis Rewritable، حيث يساعد في إنشاء شارات زوار صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الكتابة للزوار في الشركات. كما يضمن نظام القفل الكهروميكانيكي المتخصص، TANlock، والوصول الآمن إلى خزائن الخادم في مراكز البيانات والشركات مع خيارات مصادقة متنوعة، مثل مسح البطاقات وبصمات الأصابع، بما يلبي احتياجات كل من مراكز البيانات الكبيرة والصغيرة. علاوة على ذلك، تقدم الشركة منصة IDTech الآمنة والقابلة للتطوير، التي تمّ تطويرها وتحسينها لتتكامل بسلاسة مع أفضل أنظمة التحكم في الوصول، مما يوفر مزيجاً فريداً بين الراحة والأمان والتصميم والمرونة.

كما صُممت هذه الحلول خصيصاً لتحاكي أعلى معايير الدقة وتلبي الاحتياجات المحددة للشركات، متيحةً خدمات دعم متنوعة، تشمل استشارات ما قبل البيع ومسح المواقع وعمليات الاختبار والتشغيل والمساعدة بعد البيع. وخلال الحدث، ستعرض "سكرين تشيك" محفظة حلولها الواسعة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الوصول والمراقبة بالفيديو إدارة الزوار وتحديد الهوية بموجات الراديو وطابعات بطاقات الهوية، المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

وقال فيصل محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "سكرين تشيك": "يسعدنا في "سكرين تشيك" إطلاق أحدث الحلول والابتكارات من شركائنا العالميين خلال معرض "إنترسك دبي"، الذي يعدّ إحدى أبرز الفعاليات العالمية في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. ويوفر الحدث منصة مميزة لتعزيز مكانة علامتنا التجارية ضمن سوق الخدمات الأمنية وحلول تحديد الهوية في منطقة الشرق الأوسط، متيحاً فرصاً فريدة للتواصل مع الموردين والمشترين من جميع أنحاء العالم. ويسهم هذا الحدث في تعزيز بصمتنا في المنطقة، حيث يقدم لقادة الصناعة والخبراء نظرة شاملة ومفصلة على تقنياتنا الرائدة ودورها في إرساء معايير جديدة لإدارة الأمن".

وتسجّل منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة نمواً استثنائياً على صعيد الحلول الأمنية، لاسيما في ظلّ التوسع الحضري المتسارع والتنمية الاقتصادية. وتشير التوقعات الى أن حجم قطاع أنظمة التحكم في الوصول باستخدام البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد يصل إلى 170 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2029، بسبب بروز الحاجة الملحة لتقنيات الأمان القابلة للتطوير، بما في ذلك نقاط الوصول اللاسلكية والحوسبة السحابية، والتي من شأنها دعم الشركات في تعزيز معاييرها الأمنية.

وأضاف محمد: "تشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة كبيرة في الطلب على الحلول الأمنية الفعالة. وتلعب شراكاتنا مع قادة الصناعة دوراً محورياً في تحفيز اعتماد هذه التقنيات المبتكرة، ونتطلع اليوم لتوسيع حضورنا وانتشارنا أكثر فأكثر وإحداث تأثيرات إيجابية في المنطقة".

علاوة على ذلك، تشمل الحلول الأخرى التي تقدمها الشركة، والتي من المقرر طرحها خلال المعرض، مجموعة واسعة من الملحقات الموثوقة والدائمة للتحكم في الوصول من Endura و Bravo DC-3300، طابعة Direct to Card Printer عالية الأداء، فضلاً عن CMI Tech EF-70 Iris Scanner، وهو نظام عالي الأداء للتعرف على الوجه وبصمة العين، والذي يكتسب أهمية كبيرة نظراً لدقته الاستثنائية وموثوقيته في تطبيقات الأمان البيومترية.

وتجدر الإشارة الى أن "سكرين تشيك" تعدّ شريكاً موثوقاً للشركات التي تسعى إلى تحسين تدابيرها الأمنية، وذلك بفضل محفظتها الشاملة من الحلول المتقدمة وحضورها الواسع محلياً.

نبذة عن "سكرين تشيك":

تعدّ "سكرين تشيك " الشريك الأول والموثوق في المنطقة لحلول التحقق من الهوية والأمان في مختلف الصناعات، حيث تعمل على تقديم مجموعة متكاملة، من حلول إصدار بطاقات الهوية، والتحكم في الوصول والمراقبة بالفيديو، فضلاً عن حلول تحديد الهوية بموجات الراديو، وإدارة الزوار من أفضل العلامات التجارية العالمية، بصفتها مزوداً رائداً لحلول تحديد الهوية والقياسات الحيوية والأمن والتتبع المبتكرة. مدفوعةً برؤيتها لبناء عالم أكثر أماناً، حصلت "سكرين تشيك الشرق الأوسط" على جائزة أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي تقديراً لنموها وابتكارها ورأسمالها البشري، لترسخ بذلك مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وتواصل جهودها في تمكين الشركات من تحقيق أعلى معايير التميز.

نبذة عن مجموعة سينتينا “Centena Group”

"مجموعة سينتينا" هي تكتل شركات متعددة الجنسيات مقره الإمارات العربية المتحدة، وتعد لاعباً رئيسياً في مجالات حلول العلوم والهندسة والتعليم والحلول التكنولوجية، ويتركز نشاطها في تقديم أحدث الخدمات في مجال الإلكترونيات البحرية، والأمن والتحقق من الهوية، والتعليم، والحلول الصناعية، والدراسات التحليلية للحياة، واختبار المواد، والحلول المختبرية المتكاملة. وعلى امتداد أكثر من 40 سنة، اعتمدت المجموعة التقنيات المبتكرة لمعالجة التحديات السائدة، عبر مختلف شركاتها التابعة، ومشاريعها المشتركة وعلاماتها التجارية بما في ذلك Maritronics، EDGE، ScreenCheck، BRAVO، WOWRFID، Atlab، Emphor DLAS، Emphor IPS، IEP، Petro Emphor، systems Auto ID و.LABSPACE

وما يعزز الحضور العالمي للمجموعة هو شبكتها الواسعة المكونة من كبار المدراء والموردين والعملاء والمكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة.

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