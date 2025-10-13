المدينة المنورة: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)، المطوّر الرائد والمدرج في السوق المالية السعودية والفاعل في تشكيل مستقبل المدينة المنورة، عن مشاركتها كـراعٍ ماسي في مؤتمر تجارة التجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 (RECON)، والذي أُقيم في دبي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، تحت شعار "إعادة التشغيل: تحويل قطاع التجزئة من أجل التأثير".

وفي إطار مخططها الطموح الممتد على مساحة 6.8 مليون متر مربع، تعمل مدينة المعرفة الاقتصادية على تطوير وجهات عصرية وتجارية متكاملة تجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية والأعمال. وقد صُمم هذا المخطط ليخدم أكثر من 200,000 مقيم، ويستقبل ملايين الزوار سنويًا، بما يتماشى كليًا مع رؤية المملكة 2030. وتحت إشراف وتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)، تبني مدينة المعرفة الاقتصادية وجهات عالمية المستوى تجعل من المدينة المنورة قلبًا روحيًا ومركزًا عالميًا حديثًا للتجارة والثقافة والحياة المجتمعية.

التجزئة في قلب التحول

تشكل التجزئة ركيزة أساسية في استراتيجية مدينة المعرفة الاقتصادية لتعزيز جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات العالمية. وبالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) كجهة منظمة، تعمل الشركة على تطوير منظومة تجزئة متكاملة تتمحور حول مشروعين رائدين: ملتقى المدينة وبوابة المدينة، حيث يعيد كل منهما تعريف تلاقي التجارة والثقافة والضيافة في المدينة المنورة.

ملتقى المدينة: صُمم ليصبح وجهة عصرية رائدة في المدينة المنورة. يقع المشروع على بُعد خمس دقائق فقط من محطة قطار الحرمين السريع، ومن المتوقع أن يكون منطقة التقاء عصرية للمدينة المنورة حيث يكون مكانًا يجتمع فيه السكان والحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم وفق إيقاعهم الخاص تحت شعار العلامة "مكانك.. على إيقاعك".

وبمساحة إجمالية تبلغ 72,000 متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير، سيضم المشروع مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية وخيارات الطعام والتجزئة، إلى جانب فندق هيلتون يحتوي على 390 غرفة و 66 وحدة سكنية تحمل علامة هيلتون التجارية، مما يعزز مكانته كوجهة عالمية المستوى تلتقي فيها الضيافة وأنماط الحياة والتجزئة.

بوابة المدينة: أول وجهة تجزئة مرتبطة بالتنقل في المملكة وتقع مباشرة على محطة قطار الحرمين السريع، وتُعد أول مشروع تطوير موجه نحو النقل (TOD) في المملكة، حيث يدمج بين التجزئة والضيافة والنقل في بيئة متكاملة ويضم 23,000 متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير، كما تحتوي على فندق هيلتون دبل تري يضم 325 غرفة، بالإضافة إلى محطة حافلات بطاقة استيعابية تصل إلى 780 راكبًا في الساعة.

وستُشكّل بوابة المدينة مدخلًا حيويًا للمدينة، تستقبل ملايين الحجاج والزوار سنويًا بمزيج ديناميكي من التجارة والاتصال.

منصة لتحقيق رؤية 2030

وفي هذا السياق، صرح محمد بن عبد الحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية: قائلًا "مدينة المعرفة الاقتصادية تساهم في النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة المنورة في ظل رؤية المملكة 2030 من خلال ما تقدمه من مشاريع ضمن مخططها العام الذي تم تصميمه للجمع بين الحداثة والتراث المديني وتتوزع المشاريع على مساحة 6.8 مليون متر مربع تشكل من خلاله وجهة متكاملة ومقصد يخدم كافة القطاعات الضيافة، السكن، التعليم، الصحة، والتجزئة، يساعدها في ذلك الشراكة والعمل تحت مظلة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)، ومن خلال مشروعي ملتقى المدينة وبوابة المدينة، نعمل على استقطاب تجارب عالمية المستوى وفتح آفاق الاستثمار، للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز دور المدينة المنورة كمركز روحي واقتصادي اتساقًا مع رؤية المملكة 2030".

بوابة نحو المستقبل

من خلال هذه المشاريع التحولية ومشاركتها في مؤتمر تجارة التجزئة 2025، تؤكد مدينة المعرفة الاقتصادية مكانتها كبوابة إلى مستقبل المدينة المنورة، حيث تقدم مساحات تربط بين الناس والتجارة والثقافة، وتُمكّن من نمو طويل الأمد للمستثمرين وأصحاب المصلحة.

ومع توفر فرص التأجير الآن، تدعو مدينة المعرفة الاقتصادية العلامات التجارية وشركاء التجزئة ليكونوا جزءًا من هذا الفصل الجديد في التنمية الحضرية والتجارية للمدينة المنورة.

عن مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)

شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تعمل تحت إشراف وتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) وبمخطط رئيسي يمتد على مساحة 6.8 مليون متر مربع داخل حدود الحرم الشريف بالمدينة المنورة، تطور الشركة وجهات عصرية متكاملة تضم مشاريع سكنية وتجارية وثقافية وترفيهية، لتسهم في تحويل المدينة المنورة إلى وجهة عالمية حديثة. وبموقعها الاستراتيجي القريب من المسجد النبوي الشريف ومحطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، تساهم مدينة المعرفة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

-انتهى-

#بياناتشركات