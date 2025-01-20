دبي: حققت "تي سي إل" TCL للإلكترونيات، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وإحدى أكبر علامتين تجاريتين لأجهزة التلفاز في العالم، نجاحًا كبيرًا بحصولها على العديد من الجوائز في معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2025، مما يبرز تميزها التكنولوجي في مجال ابتكارات التلفاز وحلول المنزل الذكي.

وحصدت TCL ست جوائز في حفل توزيع جوائز العلامات التجارية العالمية البارزة (GTB) لعام 2024 – 2025، حيث تم تكريمها عبر مجموعة واسعة من فئات المنتجات، من بينها أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء والغسالات. وحصل تلفزيون QD-Mini LED TV X11K (X955 MAX) من TCL على "جائزة الابتكار في تكنولوجيا شاشات Mini LED" عن تميزه في التفاصيل البصرية، والوضوح والعمق الفائق. وحصلت مكيفات الهواء من سلسلة FreshIN على جائزة "ابتكار تقنية الهواء النظيف"، أما الغسالة الأمامية من سلسلة Super Drum من TCL فقد حصلت على "جائزة الابتكار الذهبية لتقنية النظافة". وبالإضافة إلى ذلك، صُنفت شركة TCL ضمن "أفضل 10 علامات تجارية لتكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2024-2025"، ومن بين "أفضل 10 علامات تجارية للتلفزيونات على مستوى العالم في عام 2024-2025″، مما يؤكد ريادتها وتأثيرها في الصناعة.

تأسست هذه الجوائز من قبل شركة "مجموعة البيانات الدولية" (IDG) في عام 2006، وتنظمها "مجموعة آسيا الرقمية" و"مجموعة أوروبا الرقمية"، وتستضيفها شركة TWICE بدعم من شركة IDC، وهي من بين أكثر الجوائز تأثيراً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية. ولقد تسلم "بيل جيانغ"، نائب رئيس شركة TCL للصناعات TCL Industries والمدير العام لدى "مركز التسويق العالمي"، الجوائز بالنيابة عن الشركة.

حول TCL:

تُعد شركة "TCL" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد روّاد صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءاً من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال:https://www.tcl.com/gulf/en

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