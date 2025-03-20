في خطوة تعكس أهمية القطاع المصرفي في دعم اقتصاد الإمارة، وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال واتحاد مصارف الإمارات مذكرة تفاهم لإعداد تقرير "أبوظبي 2025"، الذي يسلط الضوء على دور القطاع المالي في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.

ويهدف التقرير إلى تقديم رؤى متعمقة حول المشهد المالي المتطور في الإمارة، وفرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وبموجب الاتفاقية، سيقدم اتحاد مصارف الإمارات خبراته وتحليلاته لضمان أن يقدم التقرير صورة شاملة لأحدث التطورات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وسيتناول التقرير نقاط قوة القطاع المالي في أبوظبي، والبيئة التنظيمية الداعمة، وجهود التحول الرقمي، مما يعزز جاذبية الإمارة كمركز مالي رائد..

بموجب الاتفاقية، سيساهم اتحاد مصارف الإمارات بخبراته وتحليلاته، مما يضمن أن يقدم تقرير: أبوظبي 2025 نظرة شاملة لأحدث التطورات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. سيقيّم المنشور القوة المالية لأبوظبي، والبيئة التنظيمية، وجهود التحول الرقمي، مسلطاً الضوء على جاذبية الإمارة كمركز مالي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "يأتي تعاوننا مع مجموعة أكسفورد للأعمال في إطار التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد. حيث سيستعرض التقرير مرونة وابتكار القطاع المصرفي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الناشئة في المشهد المالي الأوسع."

من جانبها، أشارت أناندا شيلا باس، المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في أبوظبي، إلى أن "اتحاد مصارف الإمارات شريك استراتيجي في النظام المالي، وستساهم رؤاه في تقديم تحليل دقيق ومبني على البيانات للقطاع المصرفي في أبوظبي."

وسيتضمن التقرير تحليلاً للعوامل الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي في الإمارة، مع التركيز على قطاع الخدمات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الناشئة من استراتيجيات التنويع الاقتصادي، ومبادرات الرقمنة، والمناخ الاستثماري الجاذب.

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام مجموعة أكسفورد للأعمال بتقديم تحليلات اقتصادية عالية الجودة للأسواق الناشئة، وسيضم مقابلات حصرية مع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، لتقديم رؤية شاملة حول التوقعات الاقتصادية لأبوظبي.

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