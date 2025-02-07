دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم "شركة كيرنو"، الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع حلول البنية التحتية على مستوى المؤسسات، الكشف عن أحدث تقنياتها في مجال الحوسبة بالذكاء الاصطناعي خلال معرض "عالم الذكاء الأصطناعي جلوبال 2025"، الذي سيُعقد في دبي يومي 5 و6 فبراير. وستتضمن المعروضات أبرز ابتكاراتها، وفي مقدمتها حل البنية التحتية المركبة للذكاء الاصطناعي، المطوّر بالشراكة مع مركز أبحاث قيادة في واحة دبي للسيليكون.

أدى التحول الرقمي السريع في دولة الإمارات إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على البنية التحتية المتقدمة للحوسبة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الخوادم في الدولة إلى 421 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.89%. ويمتد هذا النمو ليشمل منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يصل حجم سوق الخوادم إلى 1.05 مليار دولار أمريكي بحلول 2029، مدفوعًا بالاستثمارات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وقال ديميتريو روسو، الرئيس التنفيذي لشركة كيرنو: "تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً جذريًا في كيفية اعتماد المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي. لقد بدأت المؤسسات المحلية في الانتقال من المشاريع التجريبية إلى بناء بنية تحتية على مستوى الإنتاج. ويتطلب هذا التحول ليس فقط موارد حوسبة قوية، بل هياكل ذكية ومرنة قادرة على التكيف مع أحمال العمل المتطورة للذكاء الاصطناعي".

يمثل حل كيرنو للبنية التحتية المركبة للذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. إذ يتيح للمؤسسات تخصيص وحدات معالجة الرسومات (GPU) وسعة التخزين ديناميكيًا لتوسعات مخصصة عبر مسارات PCIe، ما يعالج تحديًا رئيسيًا في بنية الذكاء الاصطناعي، والمتمثل في ضعف استغلال الموارد باهظة الثمن. ويُعد هذا النهج ذا أهمية خاصة في ظل نمو الحوسبة السحابية متعددة المستأجرين ومراكز البيانات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وفي معرض "عالم الذكاء الأصطناعي"، ستعرض كيرنو محفظتها الشاملة لحلول الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. وستشمل المعروضات الخوادم المتقدمة بنظامي التبريد الهوائي والسائل، بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات المخصصة وأغطية NVMe PCIe. وتتكامل هذه الابتكارات مع برمجيات التنظيم المُخصصة وحلول التخزين المعرفة بالبرمجيات، التي تعتمد جميعها على تقنيات مفتوحة المصدر جاهزة للإنتاج.

وأوضح روسو قائلاً: "تعاني هياكل خوادم GPU التقليدية من صعوبات في تخصيص الموارد وتوسيع نطاق العمل. أما بنية الذكاء الاصطناعي المركبة الخاصة بنا، فتمكن المؤسسات من إدارة وتنظيم أحمال العمل بالذكاء الاصطناعي بكفاءة غير مسبوقة. هذه المرونة ضرورية للنظام البيئي الناشئ للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، حيث تحتاج المؤسسات إلى التكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة".

إنجازات وتوسعات كيرنو

تأتي مشاركة كيرنو في معرض "عالم الذكاء الأصطناعي" بعد عام من الإنجازات الكبيرة. فمنذ تأسيسها في عام 2023 على يد خبراء من "نوكيا" و"آي بي إم"، رسخت الشركة مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع تصنيع التكنولوجيا في الإمارات. وقد انضمت الشركة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد في فبراير 2024، تماشياً مع مبادرة "صنع في الإمارات" لتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وعقب شراكات استراتيجية، تعمل كيرنو على إنشاء مصنع متقدم لتصنيع الأجهزة في واحة دبي للسيليكون. وسيتم تجهيز المنشأة بأفضل المعدات في فئتها، بما في ذلك تكنولوجيا التركيب السطحي المتطورة وخط تجميع آلي بالكامل، ما يعزز مكانة كيرنو كجهة رائدة في تصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات في الشرق الأوسط. بدأت الشركة بالفعل في تسليم عينات المنتجات الجاهزة للعملاء، على أن يبدأ الإنتاج الضخم للخوادم على مستوى المؤسسات، وخوادم الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التخزين في الربعين الثالث والرابع من 2025، لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

شراكات تدعم الاستدامة والابتكار

تجسد شراكة كيرنو مع مركز أبحاث قيادة الدور المتزايد لدبي كمركز للابتكار التكنولوجي. وتعمل الشركتان معًا على تطوير منصات حوسبة بالذكاء الاصطناعي عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، تجمع بين الأداء العالي والاستدامة، وهو عنصر حيوي لمراكز البيانات المستقبلية في المنطقة.

وأضاف يفغيني أوستروفسكي، الرئيس التنفيذي للإيرادات في كيرنو: "رؤيتنا تتجاوز حدود التصنيع، فنحن نسعى لبناء نظام بيئي يدعم طموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة من خلال حلول تكنولوجية محلية تنافس على المستوى العالمي. ويوفر معرض 'عالم الذكاء الأصطناعي' منصة مثالية لاستعراض كيفية استفادة المؤسسات الإقليمية من البنية التحتية المصنوعة محلياً لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

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