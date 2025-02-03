الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها كراعٍ ماسي لأحد أبرز المؤتمرات في مجال تعزيز السعات والبنية التحتية الرقمية في المنطقة "مؤتمر السعات للشرق الأوسط"(Capacity Middle East)، والمقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف مختص في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات من كبرى الشركات المحلية والدولية في منطقة الشرق الأوسط.

تسلط موبايلي الضوء خلال مشاركتها في المؤتمر على حلولها المبتكرة في قطاع النواقل والمشغلين، واستثماراتها في الكابلات البحرية والشبكات الأرضية، بالإضافة إلى مراكز البيانات وحلول تبادل حركة الإنترنت، كما تسعى خلال مشاركتها إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتلتزم موبايلي بتطوير بنيتها التحتية من خلال توسيع نطاق شراكاتها الإقليمية والعالمية؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد والتغيرات المتسارعة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بجعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار الرقمي، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع التقني وجعله جاذبًا للاستثمارات الدولية، وواحدًا من أهم المصادر الداعمة للقطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة.

يشار إلى أن موبايلي فازت بجائزة" أفضل ابتكار في مجال الكابلات البحرية"، وذلك في حفل الاتصالات العالمي (GCAs)، الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي للسعات Capacity Europe 2024، في لندن، وذلك نظير حلولها المبتكرة في مجال الكابلات البحرية والربط الدولي المتكامل الذي يربط المملكة العربية السعودية بآسيا وأفريقيا وأوروبا.

كما فازت موبايلي بجائزة “أفضل شركة للنواقل والمشغلين في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2024، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من قمة قادة قطاع الاتصالات “Telecom Review Leaders’ Summit”، التي أقيمت في دبي.