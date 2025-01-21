الريادة العالمية

%95 من موظفي أكسيونا يعملون في الدول التي حصلت فيها الشركة على الشهادة

حققت أكسيونا إنجازاً جديداً بحصولها مجدداً على شهادة "صاحب العمل الرائد" المرموقة في عدة دول، منها إسبانيا، البرازيل، المكسيك، أستراليا، الولايات المتحدة، كندا، تشيلي، جنوب إفريقيا، بيرو، والفلبين. ولأول مرة، تم منح هذه الشهادة لأكسيونا في قطر، لتصبح بذلك الشركة الإسبانية الوحيدة التي تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط. يعكس هذا الإنجاز التزام أكسيونا بتوفير بيئة عمل متميزة لموظفيها وترسيخ مكانتها في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وللعام الرابع على التوالي، حصلت الشركة على شهادة "صاحب العمل الرائد في أمريكا الشمالية"، مما يعزز سمعتها كواحدة من أفضل جهات العمل في العالم.

حصلت أكسيونا على "ختم المؤسسة"، وهو تمييز جديد يهدف إلى تقدير الشركات التي تُصنَّف كـ "صاحب عمل رائد" في 10 دول على الأقل، وتشمل موظفيها أكثر من 95% من إجمالي قوتها العاملة عالميًا. ومن بين أكثر من 2000 شركة معتمدة كـ "صاحب عمل رائد"، نجحت 9 شركات فقط في نيل هذا التكريم الفريد.

تُعتبر شهادة "صاحب العمل الرائد" التي يمنحها معهد Top Employers من بين الأكثر تميزًا وصعوبة في مجال إدارة الأفراد على مستوى الشركات عالميًا. منذ حصول أكسيونا على شهادة "صاحب العمل الرائد في إسبانيا" لأول مرة في عام 2021، واصلت الشركة توسيع هذا الإنجاز ليشمل دولًا جديدة كل عام، مما يعكس ريادتها في إدارة الموارد البشرية عبر أحد عشر سوقًا رئيسيًا من أسواقها الدولية.

للحصول على هذا الاعتماد، تخضع المنظمات لتقييم دقيق من خلال استبيان ممارسات الموارد البشرية المثلى، الذي يركز على مجموعة واسعة من المحاور، بما في ذلك استراتيجية إدارة الأفراد، بيئة العمل، استقطاب الكفاءات، برامج التدريب، تعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع التنوع والشمول، إلى جانب موضوعات أخرى.

التطور الإيجابي

أظهرت نتائج الاستبيان التزام أكسيونا بتعزيز ممارسات الموارد البشرية على الصعيد الدولي. وتميّزت الشركة بشكل خاص بسياساتها في مجالي التنوع والشمول والاستدامة، حيث سجلت أداءً يفوق متوسط المشاركين العالميين في الاستبيان بنسبة 10%.

توظف أكسيونا حاليًا أكثر من 60,000 شخص وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم. وقد وضعت الشركة استراتيجية عالمية تحمل اسم "PEOPLE"، تركز على تعزيز دور الأفراد من خلال أربعة محاور أساسية: تقدير الإنجازات، تعزيز التنوع والشمول، توفير بيئة عمل مبتكرة، وتشجيع الريادة.

استراتيجية "PEOPLE" تمثل قيمة مضافة للموظفين وتندرج ضمن خطة الاستدامة الرئيسية لعام 2025، حيث تُعد المبدأ الاستراتيجي الأول، وتركز على الاستثمار في الأفراد لجذب وتنمية أفضل المواهب المتنوعة وتعزيزها.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. يشمل عرض أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. أصبحت الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 17.02 مليار يورو في عام 2023 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. www.acciona-energia.com