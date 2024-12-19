أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن تحويل رحلاتها في بوخارست من مطار هنري كواندا الدولي إلى مطار أوريل فلايكو الدولي الواقع في منطقة بانياسا وسط العاصمة بوخارست، اعتباراً من 30 مارس 2025. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحسين الوصول وتخفيض مدة السفر اللازم للوصول إلى مركز المدينة، إلى جانب تعزيز تجربة المسافرين، من خلال توفير خيارات سفر موثوقة ومنخفضة التكلفة تتيح لهم التعرف على الثقافة الرومانية الغنية واستكشاف عاصمتها وتاريخها العريق وتقاليدها المميزة.

وتطلب الشركة من المسافرين على متن رحلات بوخارست تفقد صندوق بريدهم الإلكتروني للحصول على معلومات مفصلة حول الموضوع، وتأكيد وجهة المغادرة أو الوصول لضمان تجربة سفر سلسة. ونوهت الشركة بأنه يتعين على المسافرين، الذين اشتروا التذاكر من خلال وكالات السفر عبر الإنترنت، مراجعة هذه الوكالات من أجل الاطلاع على التغييرات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "يسرنا أن نساهم في تحسين تجربة السفر وتوفير مستويات راحة ووصول أفضل على متن رحلات بوخارست التي تلقى إقبالاً كبيراً، من خلال الانتقال إلى مطار يقع في مركز المدينة ابتداءً من مارس القادم. ونوفر رحلات إلى وجهتين مميزتين في رومانيا هما بوخارست وكلوج نابوكا، اللتين يعود تاريخهما إلى القرون الوسطى، وتقدمان مزيجاً استثنائياً من التاريخ العريق والطبيعة الساحرة. ونتطلع لانضمامكم إلينا قريباً على متن طائرات الشركة لقضاء عطلة مميزة بمناسبة رأس السنة".

وتلتزم ويز إير أبوظبي بتوفير تجربة سفر سلسة لعملائها، حيث يندرج تغيير الوجهة في إطار الجهود المتواصلة للشركة لتقديم أعلى مستويات الراحة للمسافرين من وإلى بوخارست، وتوفير مزيدٍ من الخيارات وضمان سلاسة الرحلة.

وقامت شركة الطيران الوطنية بتوسيع نطاق ويز ملتي باس، الخدمة الرائدة والمبتكرة للاشتراك في الرحلات الجوية والتي تتيح للمسافرين الدائمين إمكانية السفر عدة مرات شهرياً من دولة الإمارات لاستكشاف وجهات جديدة ومتعددة، بالتوازي مع تحقيق مزيد من الوفورات. ويمكن لمستخدمي ويز ملتي باس الاستفادة من سعر ثابت لتذاكرهم وأمتعتهم على مدار العام وفي جميع المواسم، والحصول على توفير يصل إلى 40% على تذاكر السفر إلى أبرز الوجهات.

كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمستويات عالية من الراحة والمرونة مع خدمة ويز فليكس، التي تتيح لهم تغيير حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

وانطلاقاً من موقعها في دولة الإمارات، تقدم ويز إير أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية والقاهرة وسوهاج (مصر)، وألماتي ونورسلطان وتركستان (كازاخستان)، وعمّان والعقبة (الأردن)، وباكو (أذربيجان)، وبلجراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وكلوج (رومانيا)، والدمام والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلاتها إلى كوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (المالديف)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة)، وتيرانا (ألبانيا). وتتوفر حالياً رحلات إلى فارنا (بلغاريا)، ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

-انتهى-

#بياناتشركات