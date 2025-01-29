دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد إيطاليا لتقديم خبراتها الرائدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة من خلال مشاركتها البارزة في معرض الصحة العربي 2025، الذي سيقام في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. باعتبارها رابع أكبر دولة أوروبية في القطاع الطبي، ستعرض إيطاليا أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المتطورة.

يضم قطاع الرعاية الصحية الإيطالي أكثر من 4500 شركة، تحقق مبيعات سنوية تتجاوز 17 مليار يورو، مما يجعله قوة دافعة للابتكار في الأبحاث الدوائية والتكنولوجيا الطبية. مقارنة بعام 2023، سجلت صادرات إيطاليا إلى الإمارات العربية المتحدة من الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية في عام 2024 نموًا بنسبة 19.24%، بقيمة تجاوزت 107 ملايين يورو.

صرّح لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة:

"تجمع إيطاليا والإمارات علاقات متينة قائمة على التعاون المشترك والابتكار. ويُعد قطاع الرعاية الصحية تجسيدًا لهذه الشراكة المثمرة، حيث نعمل يدًا بيد لتعزيز التقدم التكنولوجي والتجاري. بمشاركة أكثر من 200 شركة إيطالية في معرض الصحة العربي 2025، نهدف إلى تقديم تقنيات رائدة وخبرات عالمية متميزة هنا في دبي."

بمشاركة أكثر من 200 شركة إيطالية في معرض الصحة العربي 2025، سيحظى الزوار بفرصة استثنائية لاستكشاف أحدث التطورات في التقنيات الطبية والتفاعل المباشر مع المبتكرين الإيطاليين. يقع الجناح الإيطالي في قاعة زعبيل 6، حيث يعرض مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة، بما في ذلك أجهزة التشخيص المتطورة، أنظمة الجراحة الروبوتية، تقنيات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوية الجيل الجديد. تعكس هذه الابتكارات التزام إيطاليا بتقديم حلول صحية مبتكرة ومستدامة تضع احتياجات المريض في المقام الأول.

وأضاف فاليريو سولداني، المفوض التجاري للوكالة التجارية الإيطالية:

"تعكس مشاركتنا في معرض الصحة العربي 2025 التزامنا الراسخ بتطوير تقنيات تسهم في إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية العالمية. بدءًا من التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الأنظمة الجراحية الروبوتية، تواصل الشركات الإيطالية ريادة الابتكار، مقدمة حلولاً تعزز الكفاءة ودقة النتائج لصالح المرضى. يشكل هذا الحدث منصة مثالية لاستعراض خبراتنا وتوسيع آفاق التعاون، مما يساهم في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها."

تدعو الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) كافة المهتمين لزيارة الجناح الإيطالي في معرض الصحة العربي 2025، من 27 إلى 30 يناير، في مركز دبي التجاري العالمي، للتواصل واستكشاف فرص التعاون.

ITA - الوكالة التجارية الإيطالية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم تطوير أعمال الشركات الإيطالية في الأسواق الدولية وتعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى إيطاليا. بفضل هيكل حديث وديناميكي وشبكة واسعة من المكاتب الخارجية، تقدم الوكالة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك المعلومات، المساعدة، الاستشارات الترويجية، والتدريب، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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