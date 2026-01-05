سجل قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الشركة العالمية لخدمات الطيران، اليوم عن نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2025.

دي ايه إي كابيتال:

توقيع وإتمام صفقة الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital بقيمة ملياري دولار

الاستحواذ على 280 طائرة (261 مملوكة؛ 19 مدارة)

بيع 112 طائرة (95 مملوكة؛ 17 مدارة)

توقيع 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل (227 مملوكة؛ 46 مدارة)

توقيع وإتمام صفقة بيع وإعادة تأجير طويلة الأجل لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 مع يونايتد إيرلاينز United Airlines

تأجير عشر طائرات من طراز بوينغ 737-8 لشركة AJet بعقد طويل الأجل

تسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول (ABS) للطائرات بقيمة 610 مليون دولار موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة

دي ايه إي للهندسة:

تسجيل أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل

إجراء أكثر من 320 فحصاً للطائرات

خدمة أكثر من 60 شركة طيران من أكثر من 30 دولة في 5 قارات

افتتاح حظيرة طائرات جديدة بخمسة مسارات، مما زاد السعة بنسبة 30%

المجموعة:

جمعت تمويلاً بقيمة 3.9 مليار دولار عبر الاقتراض بمتوسط ​​فترة استحقاق مرجحة تبلغ 5.3 سنوات

دخلت سوق الصكوك بإصدار صكوك مرجعية بقيمة 650 مليون دولار لمدة 5 سنوات

حصلت على نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتماني KBRA

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "شكّل عام 2025 محطة مفصلية جديدة في مسيرة دبي لصناعات الطيران، حيث واصلنا توسيع نطاق حضورنا العالمي وتعزيز موقعنا كشركة رائدة في خدمات الطيران. وقد أنهى قسم تأجير الطائرات في الشركة دي إيه إي كابيتال العام بتحقيق نمو في حجم الأسطول بنسبة 35%، ما أهّله للدخول ضمن أكبر خمس شركات عالمياً في مجال تأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول، في حين تواصل دي إيه إي للهندسة ترسيخ مكانتها كشركة مستقلة ورائدة إقليمياً في صيانة وإصلاح هياكل الطائرات".

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 23 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

