· شراكات مجموعة روشن تعكس التزامها الراسخ بالتوسع والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة في قطاع العقار

الرياض: تسلط مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الضوء على التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، وذلك خلال النسخة الرابعة من "منتدى مستقبل العقار". وستناقش المجموعة كيف يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في مجالات متنوعة، مثل العقارات السكنية والتجارية والتجزئة.

كما ستبرز المجموعة استراتيجيتها التوسعية التي شملت مؤخرا قطاعات جديدة مثل الرياضة، الرعاية الصحية، التعليم، الضيافة، والفنادق، إلى جانب قطاعات أخرى، مما يرسخ حضورها في مجالات متعددة.

في إطار شراكتها الاستراتيجية للحدث للعام الرابع على التوالي، تقدم "مجموعة روشن" رؤيتها المبتكرة لتطوير المجتمعات المتكاملة، إلى جانب تقديم أحدث مستجدات مشاريعها متعددة الاستخدامات ومنشآتها الرياضية المتطورة.

سيحظى زوار جناح "مجموعة روشن" في “منتدى مستقبل العقار" بتجربة فريدة تُحاكي الحياة في مجتمعات روشن، من خلال تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والمعزز . كما ستستعرض "مجموعة روشن "شراكاتها التجارية ومساهماتها في تنويع اقتصاد المملكة من خلال الاستثمار في المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

وصرّح الرئيس التنفيذي المكلف لـ"مجموعة روشن"، الدكتور خالد بن لطفي جوهر، قائلاً: "إن شراكتنا مع منتدى مستقبل العقار منذ انطلاقته تؤكد على إيماننا بأهمية هذا الحدث الذي يجمع المهتمين وأصحاب العلاقة من مختلف دول العالم للاطلاع على النمو المتسارع للقطاع العقاري في المملكة". وأضاف: "يتفق شعار المنتدى هذا العام -مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية- مع نهج "مجموعة روشن "في دفع عجلة النمو في المملكة من خلال تطوير مجتمعات ووجهات متكاملة، تتمحور حول الإنسان. ونتطلع من خلال مشاركتنا في المنتدى هذا العام إلى استعراض جهودنا في الارتقاء بمعايير القطاع العقاري بشكل عام".

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