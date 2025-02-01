سيقدم المستشفى الخدمات الطبية الشاملة لنخبة من أفضل الرياضيين حول العالم خلال البطولة

سيتواجد هيلث بوينت في الحدث عبر منصة تفاعلية ليتمكن الزوار من التواصل من أفضل الخبراء الطبيين والتعرف على أحدث التطورات في الطب الرياضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يقدم مستشفى هيلث بوينت، جزء من مجموعة M42، والحائز على تكريم مركز التميز في الطب الرياضي ورعاية العظام، دعمه للعام الثاني على التوالي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس المقبلة باعتباره الشريك الطبي الرسمي للحدث الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

ومع سنوات من الالتزام بتطوير الطب الرياضي وتحسين عافية الرياضيين، يواصل مستشفى هيلث بوينت لعب دور حيوي في دعم صحة وأداء الرياضيين العالميين. وتسلط هذه الشراكة الضوء على التزامه بتقديم الرعاية الطبية الاستثنائية لهذه الفعالية الرياضية التي تعد من أبرز بطولات WTA500، وسيتم تنظيمها بين 1 و8 فبراير 2025 في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتكشف البطولة عن أبرز مواهب التنس النسائية بما يشمل حاملة اللقب ايلينا ريباكينا، والمفضلة لدى الجماهير داريا كاساتكينا، وستشهد مشاركة العديد اللاعبات المصنفات ضمن الأفضل في العالم خلال جولة رابطة التنس النسائية، بما يَعِدُ ببطولة تنافسية قوية. وباعتباره الشريك الطبي الرسمي، سيقدم هيلث بوينت الخدمات الطبية الشاملة لضمان تقديم المشاركات لأفضل أداء ممكن، وتعافيهن السريع، وعافيتهن عموماً خلال المنافسة.ً

وسيستضيف هيلث بوينت أيضاً منصة تفاعلية في موقع البطولة، حيث سيتمكن الزوار من التواصل مع أفضل الخبراء الطبيين والتعرف على أحدث التطورات في الطب الرياضي. ويضم فريق الرعاية لدى المستشفى أفضل الأخصائيين، بما يشمل الدكتور سيباستيان كونز، استشاري جراحة العظام، والدكتور شماس صالح، استشاري الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، والدكتورة هند الأمين، طبيبة عامة، حيث سيشرفون على المركز الطبي في البطولة وقسم الإسعافات الأولية، لتقديم الرعاية الشخصية للرياضيين والحاضرين على حد سواء.

وفي هذا السياق، قال عمر النقبي الرئيس التنفيذي لمستشفى هيلث بوينت: "يؤمن مستشفى هيلث بوينت بأهمية الرياضة لتحسين صحة وعافية أفراد المجتمع، سواءً كانوا من الرياضيين المحترفين أو الحريصين على تبني أنماط حياة نشطة بدنياً. كما نحرص على تعزيز الصحة في المجتمع من خلال التثقيف والوقاية والعلاج. ويسعدنا تقديم خبراتنا إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، لنساهم في نجاح هذا الحدث المرموق، ونواصل دعم الرياضيين خلال البطولة".

من جانبه قال نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس: "يسعدنا تقديم مستشفى هيلث بوينت دعمه مجدداً لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس باعتباره الشريك الطبي الرسمي للحدث، ليضع في متناول المشاركين والحضور خبراته الطبية ومعارفه الواسعة لضمان تقديم الرياضيين لأفضل أداءٍ رياضي ممكن. وباعتبار التنس من الرياضات التي تستدعي أداءً بدنياً عالياً، لاسيما خلال البطولات، حيث يجب على الرياضيين لعب مباراة كل بضعة أيام، فإن توافر الرعاية الطبية المتميزة هو أمر حيوي لجودة الحدث عموماً".

وأضاف: "يتمتع هيلث بوينت بسجل حافل بالنجاح في تقديم الرعاية الطبية بأعلى المستويات، ونتطلع قدماً للتعاون مع كادر عمله ضمن هذه البطولة التي نؤمن بأنها ستقدم منافسة رياضية متميزة مجدداً".

نبذة عن مستشفى هيلث بوينت

يقع مستشفى هيلث بوينت في إمارة أبوظبي، وهو إحدى شركات M42. يتضمن المستشفى نطاقًا واسعًا من خدمات الرعاية الأولية والمتخصصة، وأربعة مراكز تميز وهي: جراحة السمنة وإنقاص الوزن، وطب الأسنان، وطب وجراحة العظام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

يقدم هيلث بوينت خدمات الرعاية الطبية الشاملة التي تتمحور حول المريض أولاً، باستخدام نموذج وحدة الممارسة المتكاملة (IPU).

ويلتزم هيلث بوينت بالارتقاء بمستوى الرعاية المقدَّمة إلى أعلى المعايير. وقد حصد المستشفى العديد من الجوائز والاعتمادات من جهات عالمية مرموقة بما في ذلك لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية، واللجنة المشتركة الدولية، واعتماد المجلس الاسترالي للمعايير الصحية الدولية، ومؤسسة التقييم الجراحي الأمريكية.

نبذة عن "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

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