دبي، الإمارات العربية المتحدة -على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2025"، الحدث الأبرز في مجال الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، استضافت هواوي جلسة نقاشية رفيعة المستوى جمعت نخبة من وسائل الإعلام من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وعدداً من خبراء الأمن السيبراني لديها. وخلال الجلسة، التي أدارها كولم مورفي من مركز هواوي للأمن السيبراني في أوروبا وتمحورت حول "إرساء أسس موحدة للأمن السيبراني لضمان الحماية في ظل تطور المشهد الرقمي والذكي"، قدم كل من الدكتور زو شانغاو، نائب رئيس أعمال الذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وريتشارد وو، رئيس قسم منتجات الأمان في خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي؛ ويونغجيان لي، رئيس قسم حماية البيانات في هواوي، آراءً قيّمة حول التحديات المتطورة التي تواجه العصر الرقمي والذكي. وقد أكد المتحدثون بالإجماع على التزام هواوي ببناء فضاء إلكتروني آمن ومرن وموثوق، مشددين على الدور الحيوي للأسس الموحدة للأمن السيبراني في تحقيق هذا الهدف ومواكبة وتيرة التطور الرقمي السريع. وسلط المتحدثون الضوء على المكانة الراسخة التي تحظى بها هواوي باعتبارها "الشريك الموثوق في العالم الرقمي والذكي" بفضل نظامها الشامل لحوكمة الأمن السيبراني. فقد طورت الشركة نماذج أمنية ضخمة يتم تحديثها بشكل آني وتتطور بسرعة لتواكب التهديدات المتطورة، مستفيدةً في ذلك من خبرتها الواسعة في التصدي لتريليونات الهجمات على مدار السنوات الثلاثين الماضية. ودمجت هواوي هذه القدرات في نظامها الذكي للأمان لتشكل بنية أمنية متكاملة تعتمد على "مركز واحد بسبع طبقات دفاع". يرتكز هذا التحول إلى نهج هواوي المبدأي في مجال الأمن السيبراني، والذي يقوم على إيمانها الراسخ بأن الأمن يجب أن يكون مدمجاً في الأنظمة ويقوم على عدة مبادئ هي: التحقق وفق معايير مشتركة؛ أن تكون مزوداً آمناً وجديراً بالثقة؛ وبناء أنظمة حوكمة شاملة؛ والتعاون لتقديم تقنيات آمنة؛ والمساهمة في إرساء معايير القطاع؛ واحترام الخصوصية وسيادة البيانات. وأشار كولم مورفي أن استثمارات هواوي في مجال البحث والتطوير خلال عام 2024 بلغت 24.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 20.8% من إيراداتها السنوية. كما وصل إجمالي استثمارات الشركة في هذا المجال على مدار العقد الماضي 171.1 مليار دولار، مما يعكس التزامها الراسخ بمواصلة الابتكار وإيجاد حلول جديدة في مجال الأمن السيبراني. ويعمل لدى هواوي حالياً أكثر من 3000 موظف يختصون في البحث والتطوير بمجال الأمن السيبراني، وتخصص الشركة 5% من نفقاتها على البحث والتطوير لتعزيز أمان منتجاتها. تعزز هواوي استثماراتها في مجال الأمن السيبراني لبناء نظام شامل لحوكمة الأمن وتطوير قدرات أمنية منافسة تمنح العملاء قيمة مضافة. وتوفر الشركة بنية متعددة الطبقات لحوكمة الأمن السيبراني، تشمل المجموعة ووحدات الأعمال وحتى المكاتب الإقليمية. تدمج هواوي أيضاً متطلبات الأمن السيبراني في عمليات الأعمال الشاملة، وتتبنى نهجاً متعدد الموارد وأدوات الرقابة لتحسين ضمانات الأمان. ووصلت استثمارات هواوي خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في تطوير قدرات هندسة البرمجيات وبناء قدرات رائدة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك تطوير قدرات أمنية شاملة تغطي مجموعة متكاملة من التقنيات، وكامل النظام الإيكولوجي وسلسلة توريد القطاع. علاوةً على ذلك، طورت الشركة نظاماً لإدارة أمن سلسلة توريد البرمجيات يعمل على تحسين مستويات أمن وموثوقية المنتجات والحلول، وإدارة مخاطر الأمن على مستويي المنبع والمصب، وتمكين الشركاء في هذين المستويين. شريك موثوق به في العالم الرقمي والذكي استعرض الدكتور شانغاو نهج هواوي كلاود الأمني القائم على الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على الآليات التي تتبعها الشركة لمواجهة زيادة الهجمات على الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن نماذج أمان الذكاء الاصطناعي بانجو (Pangu) من هواوي كلاود، تجمع بين الفهم الشامل للتهديدات والقدرات المتخصصة، وبالتالي تؤتمت 99% من الاستجابات للتهديدات، وتخفض الوقت اللازم لاكتشافها بشكلٍ كبير. وأشار الدكتور شانغاو إلى مركز عمليات الأمن السيبراني الموحد عبر منصة SecMaster باعتباره أحد ركائز استراتيجية هواوي الأمنية، إذ يدعم الكشف الذكي عن التهديدات المتقدمة، مما يُحسّن دقة الكشف إلى أكثر من 99%، ويُقلّص متوسط وقت التحقيق في التهديدات بنسبة 83%، بالإضافة إلى خفض متوسط الوقت اللازم لتتبع مصادر الهجمات بنسبة 95%. كما نوه إلى أن هواوي تدمج بشكل تدريجي قدرات النماذج الكبيرة عبر طبقات إطارها الدفاعي السبع، مما يعزز أمن البيانات من خلال تصنيفها بدقة وكفاءة أكبر وتحديد الحساسة منها. وهو ما يوفر نهجاً متكاملاً يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في نظام "مركز واحد بسبع طبقات دفاع". وقال الدكتور شانغاو: "يُعتبر الأمن السيبراني وحماية الخصوصية ركيزةً أساسية للتطور في العالم الرقمي والذكي.وتعتمد هواوي نهجاً موحداً للحماية يتم دمجه عبر بيئات السحابة والشبكات والحواف ونقاط النهاية لتوفير أساس أمني شامل يمنح المؤسسات ثقة مطلقة للابتكار دون القلق على بياناتها وأمنها". ومن جهته، شرح ريتشارد وو كيف تواجه المؤسسات اليوم اتساع نطاق الهجمات الأمنية، ولا سيما مع ترحيل الشركات لبياناتها إلى السحابة، وتوجه حركة بيانات المؤسسات الآن من الفروع إلى الإنترنت بشكل مباشر. وأشار وو إلى حل Xinghe Intelligent Unified SASE Solution من هواوي، الذي يدمج الحماية عبر طبقات السحابة والشبكة والحافة ونقطة النهاية، مع نظام أمان قائم على الذكاء الاصطناعي قادر على التعامل تلقائياً مع 99% من الإنذارات الأمنية. كما ناقش وو نهج هواوي للحماية من برامج الفدية، مشيراً إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن هجمات هذه البرامج بلغت ٤٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٤ وحده. ويوفر حل هواوي للحماية متعددة الطبقات دفاعاً فعالاً يمكنه اكتشاف برامج الفدية بنسبة ٩٩.٩٩%، بينما يستخدم منتجها HiSec Endpoint نظام مراقبة قائم على الذكاء الاصطناعي لتشغيل النسخ الاحتياطي للملفات عند اكتشاف نشاط تشفير مشبوه. وقال وو: "إن التعقيد المتزايد لمشهد التهديدات اليوم، مع زيادة مستويات تواتر وتلقائية وسرية الهجمات الإلكترونية، يفرض علينا تحويل آليات الأمن السيبراني من التفاعل مع التهديدات إلى التعامل معها واحتوائها بشكل استباقي. ويعكس أساسنا الموحد للأمن السيبراني التزام هواوي الراسخ بمساعدة المؤسسات على الابتكار وتطوير أعمالها دون القلق من حماية وأمان أصولها الرقمية المهمة". من جانبه، سلط يونغجيان لي الضوء على نهج هواوي الرائد في حماية البيانات وأمان التخزين. وطرح أول حل حماية مُنسّق متعدد الطبقات لبيئات التخزين في القطاع، مع التركيز على قدرته في تحويل الوضع الأمني للمؤسسات من معالجة التهديدات بشكل تفاعلي إلى احتوائها بشكلٍ استباقي. ويحقق هذا الحلّ معدل اكتشاف بنسبة 99.99% لبرامج الفدية، وذلك باتباع نهج يجمع بين التحقق القائم على أنظمة التخزين الشبكي (SAN/NAS) وملفات وهمية مبتكرة، إلى جانب استخدام نظام تشفير شامل بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى النسخ الاحتياطي وانتهاءً بالمناطق المعزولة لمنع تسرب البيانات. كما يوفر هذا الحل إجراءات تحقق أسرع بخمسة أضعاف عبر عمليات النسخ الاحتياطي التلقائية التي تضمن نسخاً احتياطية نظيفة وقابلة للاستخدام. كما كشف لي عن وحدة التخزين الاحتياطي OceanProtect E8000 الجديدة كلياً، والتي تتميز ببنية متكاملة تضم ثلاث مزايا في نظام واحد هي خوادم برامج النسخ الاحتياطي، ووحدة تخزين البيانات قصير الأمد، ووحدة تخزين البيانات طويل الأمد. ويسرّع هذا الابتكار أداء الاسترداد بمعدل خمسة أضعاف، حيث يمكنه استرداد بيانات بحجم 1 تيرابايت خلال 20 ثانية فقط، كما يوفر سعة تخزين فائقة الكثافة تصل إلى 2 بيتابايت/ 2U، مما يوفر ما يصل إلى 90% من مساحة رفوف الخوادم مقارنةً بالحلول التقليدية. وقال لي: "تزداد حاجة المؤسسات اليوم إلى حماية شاملة وإمكانات استرداد سريعة. وتوفر وحدة التخزين الاحتياطي OceanProtect E8000 الميزتين معاً في نظامٍ متكاملٍ واحد يقلل التعقيد ويعزز الأمان بشكل كبير" اختتمت جلسة الإحاطة الإعلامية بفقرة أسئلة وأجوبة سلّط فيها المتحدثون الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين هواوي ومجموعة الجريسي في المملكة العربية السعودية، وناقشوا معيار هواوي للأمن السيبراني والامتثال للخدمات السحابية، وهو عبارة عن إطار عمل يستند إلى أكثر من 16 معياراً أمنياً عالمياً يضمن مستويات قوية من الحوكمة والامتثال لجميع عمليات النشر. وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الرئيسي لمعرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2025"، تدعو هواوي زوار الحدث إلى تجربة حلولها الأمنية المتطورة بشكلٍ مباشر في القاعة 5، الجناح A180. -انتهى- #بياناتشركات