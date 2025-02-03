تهدف دو إلى دعم تنظيم واستضافة هذا الحدث الذي يوفر منصة متميزة للخبراء والمختصين على مستوى القطاع لتبادل الأفكار والرؤى، وتسليط الضوء على أحدث الاستراتيجيات التي تسهم في تشكيل ملامح المستقبل الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن مشاركتها في معرض "كاباسيتي" الشرق الأوسط 2025 كشريك مضيف للحدث. وسيجمع المعرض، الذي يُعقد في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، نخبةً من الخبراء والمختصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشهد الرقمي، خاصةً المعنيين في مجال البنية التحتية الرقمية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستشهد نسخة هذا العام مشاركة فعّالة من جانب العديد من الخبراء والمختصين في "دو". وسيتبادل ممثلو "دو" خبراتهم ورؤاهم خلال الجلسات التي يحتضنها الحدث إلى جانب عدد من الخبراء على مستوى القطاع. وسيلقي كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو، كلمة افتتاحية إلى جانب رؤساء تنفيذين من الشركات المشاركة.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "بصفتنا عامل تمكين رئيسي في المشهد الرقمي في المنطقة، يسرنا في دو المشاركة باستضافة فعاليات معرض "كاباسيتي" الشرق الأوسط 2025 وتوفير منصة مثالية لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والشراكات الاستراتيجية التي تمهد الطريق نحو مستقبل البنية التحتية الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ونتطلع إلى المساهمة والمشاركة في هذه المناقشات المحورية التي سترسم ملامح القطاع لسنوات قادمة".

وسيستضيف معرض "كاباسيتي" الشرق الأوسط 2025، الذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر داتا كلاود الشرق الأوسط، أكثر من 3000 خبير عالمي من قطاعات متنوعة مثل خدمات النواقل والخدمات السحابية وتبادل خدمات الاتصال والخدمات السحابية الفائقة وخدمات المحتوى والصوت والمراسلة والتمويل وحوسبة الحافة والبرمجيات والمعدات ومراكز البيانات وخدمات البث الفضائي. إضافة إلى ذلك، سيشارك خبراء دو في جلسات حوارية حول العديد من الموضوعات والمجالات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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