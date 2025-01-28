الرياض: أعلنت شركة «سلام»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن رعايتها الاستراتيجية للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 (GLMC) في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعقد يومي 29 و30 يناير 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "مستقبل سوق العمل"، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله).

وتستعد «سلام» خلال هذا الحدث الدولي الهام إلى استعراض سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم توطين الوظائف في المملكة من خلال برنامجها الرائد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المكثفة لقوتها العاملة، مما يعزز دورها الرائد كجهة مثالية ومفضلة لاستقطاب الموظفين في المملكة. وباعتبارها لاعباً مؤثراً في سوق العمل السعودي، تأتي مساهمة «سلام» في مؤتمر هذا العام تأكيداً لالتزامها الدائم بتعزيز التوظيف المستدام، وتطوير المهارات وتنمية القدرات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقالت الأستاذة سمر السالم النائب الأول للرئيس لرأس المال البشري في شركة «سلام» في تصريح بهذه المناسبة: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 تتوافق تماماً مع رؤيتنا الطموحة والهادفة إلى بناء قوة عاملة متميّزة وذات مهارة عالية تسهم بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للمملكة. ونحن ملتزمون بجهودنا في تمكين المرأة. ونظراً لأن أكثر من 90٪ من الشركات العالمية هي شركات صغيرة ومتوسطة، فإن التزامنا لا يقتصر على أن نكون جهة العمل المفضلة فحسب، بل نعمل على دفع مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والابتكار في المملكة".

ويهدف المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 (GLMC) إلى تحفيز الحوار العالمي حول تطور سوق العمل، ومناقشة التحديات واكتشاف الفرص التي تعد بمستقبل عمل أكثر شموليةً ومواكبةً لكافة التحولات المستقبلية. ويغطي المؤتمر ستة ركائز أساسية، تشمل تطوير المهارات في عصر التكنولوجيا، والتنقل داخل القوى العاملة، وتوظيف الشباب، وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية في الاقتصاد، مما يوفر رؤية شاملة لمشهد سوق العمل العالمي والإقليمي.

وتأتي رعاية «سلام» الاستراتيجية لهذا المؤتمر تماشياً مع ريادتها في تقديم مبادرات مبتكرة لا تعمل على تعزيز تجربة الموظف فحسب، بل تساهم أيضاً وبشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة والهادفة إلى تطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد في المملكة.

نبذة عن شركة «سلام»

تٌعد «سلام» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية، ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

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