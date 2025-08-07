جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة صافولا - (مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة) رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، - اليوم عن نتائجها المالية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م، محققة نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في صافي الربح بعد استبعاد تأثير العمليات غير المتكررة التي المسجلة في العام السابق.

حيث بلغت إيرادات المجموعة 13.7 مليار ريال سعودي للنصف الأول من عام 2025م، مقارنةً بـ12.3 مليار ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2024م، ويعود سبب النمو بشكل أساسي إلى:

قطاع التجزئة : ارتفاع الإيرادات في قطاع التجزئة بنسبة 6%، مدعومًا بالتوسع والانتشار الجغرافي لشبكة المتاجر، والتأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR) الذي تطبقه شركة بنده للتجزئة.

قطاع الصناعات الغذائية: ارتفاع حجم المبيعات وأسعارالسلع العالمية لزيوت الطعام، خصوصاً في السوق السعودي، بالإضافة إلى توحيد النتائج المالية للشركة المصرية المتحدة للسكر وذلك بالرغم من انخفاض في أحجام وأسعار السكر.

قطاع الأغذية المجمدة: ارتفاع في الإيرادات بنسبة 4%

جاء الارتفاع بالرغم من تراجع الإيرادات في قطاع الخدمات الغذائية.

أداء مالي قوي خلال النصف الأول لعام 2025م

سجلت مجموعة صافولا صافي ربح قدره 294.9 مليون ريال سعودي للنصف الأول من 2025م، مقارنة بـ 484.1 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق. ويُعود الانخفاض بشكل رئيس إلى عدم وجود نصيب للمجموعة من أرباح استثمارها السابق في شركة المراعي والذي تم توزيعه على مساهمي المجموعة المستحقين بقيمة ( 447.4 مليون ريال سعودي وإضافة إلى عدم وجود صافي ربح عائد لمساهمي الشركة من العمليات المتوقفة والبالغ قدره 54.3 مليون ريال سعودي، وقد تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض تكلفة التمويل المرتبطة بديون تم سدادها في عام 2024م بمبلغ 181.7 مليون ريال سعودي.

وبعد استبعاد تأثير هذه العمليات، بلغ صافي الربح قدره 294.9 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م يُمثل زيادة بمقدار 130.8 مليون ريال سعودي مقارنةً بصافي ربح قدره 164.1 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2024م،

ويعود هذا التحسن، بعد الاستبعادات، إلى:

أداء أقوى في قطاعي التجزئة و الصناعات الغذائية؛

انخفاض الخسائر لشركة هرفي للخدمات الغذائية؛

تحسن في نتائج الشركات الزميلة (بعد استبعاد شركة المراعي والشركة المصرية المتحدة للسكر)،

زيادة الدخل من الأنشطة التشغيلية غير الأساسية، ويُعود ذلك بشكل رئيس إلى عكس مخصصات لم تعد مطلوبة بمبلغ 52.7 مليون ريال سعودي، وقد قابله جزئياً صافي خسارة قدرها 7.9 مليون ريال سعودي نتج عن شطب بعض الموجودات غير المتداولة المتأثرة بمشروع تنفذه جهة تنظيمية.

انخفاض في تكاليف التمويل والزكاة وضريبة الدخل؛

وقد قابَل ذلك جزئياً ارتفاع في المصاريف التشغيلية، نتيجة لتوحيد نتائج الشركة المصرية المتحدة للسكر خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الدخول في عقود إيجار إضافية.

أداء الربع الثاني من عام 2025م:

بلغت الإيرادات 6.1 مليار ريال سعودي (بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام الماضي)

بلغ صافي ربح قدره 105.7 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة قدرها 6.3 مليون ريال سع و دي في الربع الثاني من عام 2024م، بعد استبعاد العناصر غير المتكررة

بعد استبعاد العناصر غير المتكررة تحقيق أداء إيجابي نتيجة استمرار النمو في القطاعات الرئيسية، وتحسن أداء شركة هرفي، وزيادة الدخل من الأنشطة التشغيلية غير الأساسية.

قامت المجموعة خلال عام 2024م، بالعديد من العمليات والتي شملت: إصدار حقوق أولوية، وتخفيض رأس مالها، وتوزيع حصتها في شركة المراعي، وسداد ديونها، وبيع عملياتها في إيران. وبناءً عليه، ينبغي مقارنة النتائج المُعلنة للفترة الحالية مع صافي النتائج للفترة المماثلة من العام الماضي بعد استبعاد أثر هذي العمليات.

نبذة عن مجموعة صافولا

تأسست مجموعة صافولا في العام 1979م، وهي شركة مساهمة (مدرجة في السوق المالية) وتُعد مجموعة استثمارية إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنتج وتصدِّر شركة صافولا للأغذية، التي تمثل أعمالها الرئيسية، مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بما في ذلك زيوت الطعام (مثل العلامات التجارية عافية، شمس، العربي) ونشاط السكر (معروف بعلامته التجارية سكر الأسرة) ونشاط المعكرونة (معروف بعلامتيه التجاريتين الملكة، وايطاليانو)، هذا بجانب نشاط المكسرات والتوابل (بايارا وعافية) والوجبات الخفيفة وعدد من العلامات التجارية من السمن النباتي إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. كما تمتلك المجموعة أيضاً شركة بنده للتجزئة، وهي واحدة من أكبر سلاسل متاجر وأسواق التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتمتلك حصصاً استراتيجية في شركات أخرى مثل شركة هرفي للخدمات الغذائية والكبير للأغذية المجمدة.

