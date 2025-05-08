أبرز المؤشرات:

نمو الإيرادات بنسبة 28% لتصل إلى 370 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024

ارتفاع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 64% لتصل إلى 74 مليون درهم إماراتي

محفظة مشاريع قيد التطوير بقيمة 2.33 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس 2025، توفر رؤية واضحة للعائدات المستقبلية

أكثر من 3,000 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً ضمن محفظة الشركة

جدول تسليم لأكثر من 800 وحدة خلال عام 2025، ما يجعله العام الأكثر نشاطاً في تاريخ الشركة

دفع عجلة النمو في 2025 من خلال الكشف عن آخر التحديثات في وجهة "ميناء" – الوجهة السكنية الشاطئية الأبرز في رأس الخيمة – ضمن خطة تطوير طموحة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي

شراكات استراتيجية مع "فورسيزونز" و"أنانتارا" تعزز مكانة "ميناء" كوجهة لنمط حياة راقٍ

رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "في عامنا العشرين، لا نكتفي بتأمل مسيرتنا، بل نواصل المضي بخطى واثقة نحو بناء مجتمعات تعزز مكانة رأس الخيمة على خارطة الاستثمار والسياحة العالمية."



رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة 8 مايو 2025: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية(ADX: RAKPROP) ، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي تمثل بداية قوية لعام مميز تحتفل فيه الشركة بمرور عشرين عاماً على تأسيسها. وقد انعكس التزام الشركة بالتسليم والانضباط وصناعة الوجهات الاستثنائية في تحقيق نتائج قياسية تؤكد مكانتها كمطور عقاري رائد في الإمارة.

تميز الربع الأول بنشاط تسليم المشاريع، وزخم في المبيعات، وتوسيع محفظة التطوير، واستمرار ثقة المستثمرين، وذلك تماشياً مع النمو المتسارع لإمارة رأس الخيمة كمركز استثماري عالمي. وتواصل رأس الخيمة العقارية ترسيخ مكانتها كمطور يستند إلى أداء قوي ورؤية استراتيجية مستدامة.

أداء مالي قوي في الربع الأول من عام 2025

سجلت شركة رأس الخيمة العقارية إيرادات بلغت 370 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا النمو التقدم المستمر في أعمال تطوير المشاريع، بالإضافة إلى الإقبال القوي على الإطلاقات الجديدة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 74 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBIDTA) إلى 107 ملايين درهم، مما يعكس تحسناً في الهوامش التشغيلية وكفاءة الأداء المالي.

كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 8.15 مليار درهم، وارتفعت حقوق الملكية إلى 5.59 مليار درهم إماراتي. وبلغت قيمة المشاريع قيد التطوير حتى 31 مارس 2025 مجموع قدره 2.33 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة للعائدات المستقبلية.

وسجلت مبيعات قوية خلال الفترة، حيث تم بيع 503 وحدات في الربع الأول بقيمة إجمالية بلغت 839 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل عددًا يفوق أي ربع سابق، ويعكس الطلب المستمر من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

20 عاماً من التأثير، وعام للإنجازات

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "تواصل شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق الإنجازات بوتيرة تعكس قوة رؤيتها وكفاءتها التشغيلية العالية. في عامنا العشرين، لا نكتفي بتأمل مسيرتنا، بل نواصل المضي بخطى واثقة نحو بناء مجتمعات تعزز مكانة رأس الخيمة على خارطة الاستثمار والسياحة العالمية."

وأضاف: "يعكس هذا الربع نضج الشركة في النمو والتوسع، من خلال تسليم المشاريع، وجذب الشراكات العالمية، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع للإمارة. وسنواصل التقدم باستراتيجية منضبطة تركز على خلق القيمة، وتفوق الأداء، وكسب ثقة المستثمرين على المدى الطويل."

تصريحات الرئيس التنفيذي

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يمثل عام 2025 نقطة تحول في مسيرة الشركة. فمع التخطيط لتسليم أكثر من 800 وحدة، وأكثر من 3,000 وحدة قيد الإنشاء حالياً، نواصل تحقيق الإنجازات على عدة أصعدة، مع الحفاظ على انضباط مالي قوي."

وأضاف: "تعكس نتائج الربع الأول أداءً متكاملاً يجمع بين تسارع وتيرة الإنجاز وتعزيز الأسس المالية، مدعوماً بتحسن الهوامش وإدارة فعالة للتكاليف. قمنا خلال هذا الربع بتسريع خطوات تطوير وجهة 'ميناء' بما يواكب رؤيتنا الطموحة، وتوسيع محفظتنا من المشاريع السكنية والسياحية عالية الأداء، وتعزيز مواردنا البشرية بما يتماشى مع الحجم التشغيلي المتزايد. نركز جهودنا على تحقيق نمو مستدام ونطمح إلى المزيد خلال هذا العام."

أبرز الإنجازات في التسليم والتشييد

تتواصل أعمال البناء في أكثر من 3,000 وحدة عبر المشاريع النشطة، مع أكثر من 800 عملية تسليم مقررة خلال عام 2025. وتتقدم المشاريع الرئيسية مثل " باي ريزيدنس"، و"غرانادا II "، و"كيب حياة"، والمشروع المكتمل " جيت واي 2" بشكل منتظم. كما تمضي مشاريع "باي فيوز"، و"إيدج"، و"كواترو ديل مار" قدماً عبر مراحل رئيسية في التنفيذ، مع ترسية عقود كبرى وانطلاق أعمال المواقع.

"ميناء": من طموح إلى إنجاز ملموس

في الربع الأول، واصلت شركة رأس الخيمة العقارية تطوير "ميناء" كوجهة متكاملة لنمط الحياة. وبمحفظة تطويرية قيمتها 5 مليارات درهم إماراتي، تواصل وجهة "ميناء" ترسيخ مكانتها الاستراتيجية في مشهد الاستثمار والسياحة في رأس الخيمة، من خلال المزج بين المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والبنية التحتية.

وقد تم توقيع اتفاقية تاريخية مع سلسلة فنادق "فورسيزونز" لتطوير منتجع فاخر ووحدات سكنية تحمل علامتها التجارية، في أول حضور لها في الإمارة. وتشمل الشراكات الإضافية إطلاق منتجع "نيكي بيتش" بعروضه المتكاملة لنمط الحياة والاستجمام، إلى جانب مشروع "بورتو بلايا" بالشراكة مع "إلينغتون العقارية"، وهو مشروع يقدم تجربة سكنية بتصميم معاصر.

ويعكس التوسع الاستراتيجي في الشراكات العالمية تركيز الشركة على تنمية عروضها في شريحة العقارات الراقية. وتهدف هذه الشراكات إلى ترسيخ مكانة "ميناء" كوجهة ساحلية متميزة، وتعزيز القيمة المستدامة، وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما شملت الإطلاقات البارزة في الربع الأول مشروع "ميراسول"، الذي يتميز بتجربة معيشية على طراز المنتجعات، و"سكاي"، البرج السكني المميز في منطقة "هاربور" ، وكلاهما حظي باهتمام استثماري قوي.

ومن الإنجازات المميزة لهذا الربع، تم الكشف عن ممشى "بوليفارد ميناء"، وهو يمثل وجهة متكاملة للتسوق والمطاعم، تهدف إلى اثراء الحياة المجتمعية على مدار العام. كما تسهم خدمة 'الهايدروفويل' البحرية المرتقبة، التي ستربط رأس الخيمة بدبي عبر البحر، إلى جانب النادي البحري المتكامل، في ترسيخ مكانة 'ميناء' كوجهة جذابة للسكان والزوار على حد سواء.

نمو تنظيمي وتوسّع في القيادة

عززت الشركة قواها العاملة بنسبة 31٪ خلال الربع الأول، عبر استقطاب مواهب جديدة في مجالات الهندسة والتطوير والمبيعات وخدمة العملاء، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتحقيق التوسع المستقبلي.

كما أطلقت الشركة نظاماً رقمياً كاملاً لتوقيع عقود البيع والشراء (SPA)، بهدف تبسيط إجراءات المعاملات وتحسين تجربة العملاء، ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بالتميز التشغيلي.

نظرة مستقبلية لما بعد الربع الأول

استهلت شركة رأس الخيمة العقارية الربع الثاني بطرح مشروع مساكن "أنانتارا ميناء"، وهو منتجع فاخر للوحدات السكنية يحمل علامة "أنانتارا" التجارية. يضم المشروع 19 فيلا و84 شقة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة، ويتيح للمستثمرين خيار إدراج وحداتهم في برنامج تأجير الفنادق.

تبع هذا الإطلاق سريعاً إطلاق مشروع "إنتا" – وهو مفهوم سكني عصري جديد على جزيرة الحياة، ويضم 119 شقة مفروشة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات تشمل مساحة عمل مشترك، ومكتبة، وصالة للمقيمين.

وبفضل الأساسيات المالية القوية، والمحفظة التوسعية، والشبكة المتنامية من الشراكات الاستراتيجية، تمضي شركة رأس الخيمة العقارية قدماً في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وضمن هذا الإطار، عينت الشركة "أرقام كابيتال" لدعم المبادرات الاستراتيجية والتواصل مع أسواق رأس المال.

ومع تسارع تحوّل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية تنافسية للاستثمار ونمط الحياة والسياحة، تُسهم شركة رأس الخيمة العقارية بشكل محوري في هذا النمو المتسارع، من خلال تطوير مجتمعات متكاملة، وبناء محاور اقتصادية جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة المستقبلية.

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