المملكة العربية السعودية- أعلنت "توري هاريس لحلول الأعمال الخاصة المحدودة" (THBS)، الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي وحلول الـAPI، عزمها إطلاق منصتها الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "السوق الذكي SMART Souq" خلال مشاركتها في معرض "ليب 2025" (LEAP) المُرتقب، الحدث التقني الأبرز في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز مشهد التجارة الإلكترونية بالمملكة عبر تمكين الشركات السعودية لدفع عجلة الابتكار، وبناء منظوماتٍ رقمية شاملة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتُعد منصة "السوق الذكي"، المدعومة بمحرك الذكاء الاصطناعي ((4Sight AI Engine، حلاً مبتكراً يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ إذ تُوفر للشركات سوقاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يتيح لها تعزيز تفاعل العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتبسيط عملية تسجيل البائعين الجُدد، فضلاً عن توفير أنظمة مُبتكرة للإدارة وتجارب مخصصة للمستخدمين. وتساعد المنصة الشركات على استحداث مصادر جديدة للدخل وتنويع عملياتها، مما يسهم في بناء اقتصاد رقمي شامل.

وتعتزم "توري هاريس" أيضاً استعراض مجموعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المتميزة خلال المعرض، بما في ذلك حلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكامُل الأنظمة الشاملة واستخدام البيانات بكفاءة. وتهدف هذه الجهود إلى تسريع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات السعودية، لتمكينها من تعزيز المرونة المؤسسية، وقابلية التوسُّع والنمو والتميُّز التشغيلي.

وقال شيفديال شاران، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة توري هاريس: "نتطلع إلى استعراض حلولنا المتطورة خلال معرض «ليب 2025»، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لإرساء معايير جديدة للابتكار الرقمي على مستوى العالم. وفي ظل تسارُع وتيرة التحول الرقمي وتنامي دور الأسواق الإلكترونية في تعزيز التنوع الاقتصادي، شهد إجمالي السجلات التجارية الصادرة في المملكة نمواً بنسبة 10% لتصل إلى نحو 40,953 في الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس النمو الملحوظ في الاقتصاد الرقمي السعودي. وبفضل الرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة، نجحت المملكة في إرساء دعائم بيئةٍ مثالية لابتكار الحلول المتقدمة مثل منصة "السوق الذكي"، تمهيداً لتحقيق نمو تجاري مستدام وطويل الأمد."

وأضاف شاران: "إن منصة «السوق الذكي» المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست مجرد سوق رقمي؛ إذ أنها تشكل حلاً مُبتكراً وقادراً على المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الشامل. وتتيح هذه المنصة للشركات الأدوات التي تمكّنها من تحقيق الاستفادة المُثلى من الفرص الواعدة ضمن قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في المملكة، وبناء أسواق رقمية مخصصة وقابلة للتوسع والنمو."

وتواصل "توري هاريس" التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، مُرتكزةً على خبراتها العالمية المُمتدة لأكثر من 25 عاماً، وشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل "أمازون ويب سيرفيسز AWS"، و"مايكروسوفت"، و"جوجل".

نبذة عن "توري هاريس"

يتمحور نهج "توري هاريس" حول توطيد التعاون مع الشركات لتحقيق نتائج ملموسة، وبناء منظوماتٍ رقمية قابلة للتوسع والنمو ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز نتائج التجارة ويفضي إلي تحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات المتشعبة في مختلف القطاعات. تأسست الشركة في نيوجيرسي عام 1998، وواصلت على مدار السنوات تطوير خبراتها المتميزة في تمكين الأنظمة الرقمية، وإدارة دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات بالكامل، وتقديم الحلول السحابية وحلول البيانات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وتتيح الشركة منصة "السوق الذكي SMART Souq" الرائدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الموردين والموزعين والمستهلكين من خلال منظومةٍ ديناميكية واحدة.

لزيارة جناح "توري هاريس" في مؤتمر "ليب 2025" (LEAP)، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.torryharris.com/ae-en/events/leap-2025-riyadh-saudi-arabia

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