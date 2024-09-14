يستقبل البرنامج الذي يمتد على مدار العام الشابات ممن تتراوح أعمارهن ما بين 25 و35 عاماً

شهد البرنامج مشاركة أكثر من 130 شابة من أكثر من 30 دولة منذ إطلاقه في عام 2018

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وجائزة زايد للاستدامة، الرائدتان في مجال الاستدامة، عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في برنامج "الرائدات" لعام 2025.

ويقام برنامج "الرائدات" على مدار العام، ويوفر للشابات حول العالم فرصة المشاركة في ورشات عمل تعليمية متخصصة وفرصاً للتواصل مع خبراء القطاع العالميين، ما يسهم في تعزيز كفاءاتهن وتطوير مسيرتهن المهنية.

يركز البرنامج على إعدادالشابات للمساهمة بدور فاعل في قيادة عملية التحول نحو تحقيق الحياد المناخي، حيث يوفر لهن منصة للتعبير عن أفكارهن وتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي ملموس.

ويستقطب البرنامج الشابات ممن تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة على أن يكنّ موظفات أو رائدات أعمال وحاصلات على درجة علمية في أحد المجالات المتعلقة بالبيئة أو الطاقة أو الاستدامة أو تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة "مصدر" ومديرة إدارة منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة": "يمثل برنامج الرائدت حجر أساس ضمن جهود منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة والتزامها بتمكين الشابات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدراتهن للمساهمة بدور حيوي في قيادة التغيير المستدام".

وأكدت الدكتورة فواز أن برنامج "الرائدات" قد ساهم منذ إطلاقه في أكتوبر 2018 بدعم بناء قدرات المشاركات وتأهيلهن للعب دور قيادي في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة ورفد قطاع الاستدامة بمواهب شابة على مستوى عالٍ من الكفاءة، ووجهت دعوة لكافة الرائدات المهتمات بدعم العمل المناخي باغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى دورة عام 2025 من برنامج "الرائدات".

يشمل برنامج "الرائدات" متعدد التخصصات عدداً من الأنشطة الرئيسية التي تركز على اكتساب المهارات وتعزيزها والتقدم الوظيفي وفرص التواصل، وتشمل ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والقيادة.

وسوف تحظى المشاركات في البرنامج بفرصة المشاركة في مبادرة "وايزر كيرز" السنوية، وهي تجربة تعليمية تركز على تعزيز التبادل الثقافي بما يسهم في دفع جهود التنمية الاجتماعية. وشهدت رحلة "وايزر كيرز" لعام 2024 استكمال 18 شابة لدورة مدتها خمسة أيام أقيمت في مراكش بالمغرب حول "قدرة القطاع الزراعي على التكيّف".

ويسهم برنامج التوجيه ضمن منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" بدور محوري في مساعدة الرائدات على تطوير مسيراتهن المهنية، وذلك من خلال توفير جلسات توجيه فردية مع خبراء من مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، تنشط منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" من خلال المشاركة في أحداث وفعاليات عالمية مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر المناخ، مما يوفر منصة للرائدات للتعلم والمساهمة في الحوار العالمي والتواصل مع قادة القطاعات وصنّاع السياسات والخبراء المتخصصين في مجال الاستدامة.

وفي تعليقها على البرنامج، قالت هند الحوسني، إحدى الرائدات الإماراتيات المشاركات في البرنامج لعام 2023: "يركز برنامج الرائدات على تمكين المرأة في قطاع الطاقة، وهو ما يتوافق مع اهتمامي بتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التحول العالمي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وباعتباري إحدى رائدات البرنامج، فقد أتيحت لي فرصة التعاون مع مشاركات أتقاسم معهن ذات الأفكار، والمشاركة في مشاريع مهمة، والمساهمة في إحداث تغيير ملموس في مشهد الطاقة العالمي. كما وفر البرنامج فرصاً قيمة للحصول على الإرشاد والتوجيه وتبادل المعارف".

من جهتها، أثنت ساندرا ليفيا، رائدة من المكسيك شاركت في البرنامج عام 2024، على برنامج "الرائدات" وأهمية الدور الذي يقوم به، وقالت: "يمثل برنامج "الرائدات" التابع لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، مجتمعاً من الشابات القياديات اللواتي يدركن أن التحديات التي نواجهها تتطلب أكثر من مجرد إحداث تغيير تدريجي. وقد استطعت من خلال منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة اكتساب المهارات، وتوسيع شبكة علاقاتي، والمشاركة في قيادة جهود التحول المنشود. وقد حظيت بفرصة التعلم من قادة مبتكرين يعملون على إيجاد آفاق جديدة، وأنا أتعاون مع زميلاتي الرائدات لتعزيز دورنا وإيجاد سياسات وممارسات تساعدنا في تطوير قدارتنا وكفاءاتنا".

وستكون دفعة عام 2025 من برنامج الرائدات" هي المجموعة الثامنة من هذه المبادرة التي خرّجت حتى الآن ما يزيد على 130 شابة من أكثر من 30 جنسية.

تمثل منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" مبادرة عالمية تركز على تمكين المرأة للمساهمة بدور فاعل في تحفيز الابتكار والتغيير المستدام. وجاءت هذه المبادرة في إطار التزام القيادة في دولة الإمارات المتواصل بتمكين المرأة، تكريساً لنهج ورؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه). وتماشياً مع أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات، تساهم المنصة في تسليط الضوء على دعم المرأة لتكون مشاركاً فاعلاً في الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

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