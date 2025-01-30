استضافت شركة المطلق كونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإطارات، حدثاً حصرياً في مدينة جدة للاعتراف بالمساهمات القيمة لموزعي إطارات الركاب والاحتفال بهم. كان هذا الحدث بمثابة فرصة للتعبير عن امتنان الشركة الصادق لدعمهم وشراكتهم المستمرة طوال عام 2024، وكونهم أحد أهم قنوات التوزيع لنجاح كونتيننتال في المنطقة.

جمع الاحتفال كافة الموزعين الرئيسيين ليس فقط للاعتراف بدورهم الفعال في مساعدة كونتيننتال على النمو في السوق فحسب، ولكن أيضاً لمشاركة رؤية الشركة واستراتيجيتها الطموحة لعام 2025. وتأكيداً على التركيز على العملاء باعتبارهم جوهر الرؤية، كما تم تسليط الحدث الضوء على مجموعة الخدمات ذات القيمة المضافة والمبادرات التي يقودها السوق التي تخطط لها كونتيننتال لعام 2025.

بهذه المناسبة، قال خوان اوروبورو، الرئيس التنفيذي لشركة المطلق كونتيننتال في المملكة العربية السعودية: "نحن ممتنون للغاية لثقة وتعاون شبكة وكلائنا". إن رؤيتنا للعام 2025 تتمحور حول تعزيز النمو لكل من شركائنا وعملائهم من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة تعطي الأولوية لاحتياجات العملاء. ونهدف معاً إلى دفع عجلة الابتكار والاستدامة والتميز في السوق السعودية".

خلال الاجتماع، قدمت الإدارة لمحة عامة عن العناصر الرئيسية لاستراتيجية المطلق كونتيننتال 2025، والتي تلخصت بالنقاط التالية:

· تعزيز دعم الاسواق: بأدوات وحلول شاملة مصممة لتلبية المتطلبات المتطورة لموزعي التجزئة وعملائهم.

· نهج يركز على العملاء: التركيز المتجدد على تقديم المنتجات والخدمات التي تتوافق مع توقعات العملاء، وضمان النمو والنجاح المتبادل.

· خدمات ذات قيمة عالية: عروض فريدة مصممة لتمكين الموزعين، ومساعدتهم على تحقيق قدر أكبر من رضا العملاء والولاء.

· الالتزام بمبادرة الاستدامة التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي للمنتجات والعمليات بما في ذلك تقنيات الإطارات الصديقة للبيئة المتقدمة والعمليات المصممة لدعم مستقبل أكثر اخضراراً.

تلتزم كونتيننتال دوماً بدعم شبكة موزعيها كشركاء موثوق بهم، وضمان حصولهم على الموارد والحلول اللازمة لتقديم منتجات متميزة وخدمات استثنائية. يعتمد نهج الشركة على فهم وتلبية احتياجات شركائنا وعملائهم، مما يجعل كونتيننتال الخيار المفضل في صناعة الإطارات.

ومع تطلعها إلى عام 2025، تؤكد كونتيننتال التزامها ببناء علاقات قوية ومفيدة للطرفين تعمل على دفع النجاح والاستدامة والابتكار، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال صناعة الإطارات.

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