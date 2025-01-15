أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن انطلاق الموسم الثاني من بطولة "بوبا بادل 2025"، التي ستشهد لأول مرة مشاركة الفرق النسائية ضمن منافساتها، حيث ستُقام البطولة في مدينة جدة على ملاعب "بي بادل" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، بمشاركة 64 فريقًا من الرجال و16 فريقًا من النساء، في خطوة تؤكد دعم بوبا العربية للرياضة النسائية وتفعيل دور المرأة في المجال الرياضي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

حياتك صح

تعتبر هذه البطولة بداية لاحتفالية تمتد لعام كامل من التنافس والأنشطة الرياضية التي تشارك فيها الشركات، حيث تعد رياضة البادل واحدة من أسرع الرياضات نموًا في المملكة، كما تمثل البطولة جزءًا من برنامج "حياتك صح" الذي أطلقته بوبا العربية بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي في جميع أنحاء المملكة، من خلال تشجيع ممارسة الرياضة وتبني العادات الصحية السليمة.

محطة جدة

تمثل بطولة جدة المحطة الأولى ضمن ثلاث فعاليات محلية مخطط لها في موسم 2025، حيث ستتبعها بطولات في مدينتي الدمام والرياض، وفي ختام المنافسات، ستتنافس الفرق الفائزة في كأس "بوبا بادل السوبر"، الذي سيُقام في أحد المعالم الشهيرة بالمملكة، مما سيجعل هذه البطولة جزءًا من سلسلة فعاليات رياضية مميزة هذا العام.

أنشطة ترفيهية

إلى جانب المنافسات الرياضية، تقدم البطولة تجربة متكاملة للحضور من خلال أنشطة متنوعة تشمل منطقة مخصصة للمشجعين تقدم عروضًا ترفيهية وموسيقية حية وأركانًا للمأكولات والمشروبات، وتُعد هذه الأنشطة إضافة حيوية للحدث الرياضي، حيث ستخلق جوًا من الإثارة وستتيح للأسر والأصدقاء والزملاء فرصة التجمع والاستمتاع بالأجواء الرياضية المشوقة.

حياة صحية

وتعليقًا على هذا الحدث، قال السيد أمين شيبي، المدير العام لإدارة تسويق القطاعات والتجارة في بوبا العربية: "بطولة بوبا البادل هي أكثر من مجرد منافسة رياضية؛ إنها احتفال بالمجتمع وتعزيز للرياضة والحياة الصحية، كما أنها فرصة لبناء روابط قوية بين الموظفين على الملعب وخارجه، ونحن فخورون بتوسيع نطاق البطولة لتشمل الفرق النسائية، مما يعكس التزامنا بالشمولية ويعزز قيم التنوع، فضلاً عن تشجيع أسلوب حياة نشط وصحي للجميع".

وأضاف "إن إطلاق الموسم الثاني من البطولة يمثل مصدر فخر لنا، ونحن ممتنون لدعم المشاركين والشركاء والمجتمع بأسره، ونأمل أن تساهم هذه الفعالية وبقية فعاليات برنامج "حياتك صح" في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الصحية وتحسين الصحة العامة".

نجوم عالميون

ستشهد البطولة حضور عدد من أبرز لاعبي البادل الدوليين، مثل ليونيل أغيري وفيديريكو نازار، إلى جانب لاعبي المنتخب السعودي هتان بادخن وهاني حلواني، الذين سيتنافسون في مباراة استعراضية تبرز مهارات نخبة من أفضل اللاعبين عالميًا، مما يعد الجماهير بعرض رياضي استثنائي.

كما سيختتم الحدث بحفل مميز يحضره مجموعة مختارة من الضيوف المميزين من قطاعات الشركات والترفيه، بما في ذلك ممثلين عن شركات رائدة مثل مجموعة دلة، ومجموعة السعودية، ومستشفى السلامة، وجونسون آند جونسون ميد تك، وبات السعودية، ويونيليفر وغيرهم.

روابط مجتمعية

تسعى بطولة "بوبا بادل 2025" إلى تعزيز الروابط المجتمعية وتشجيع التعاون بين الشركات المشاركة، مع التركيز على إبراز علاماتها التجارية وتوفير فرصة للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، كما تهدف البطولة إلى تعزيز الصحة البدنية في المملكة وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال شغف مشترك بالرياضة.

ومن المتوقع أن يكون هذا موسم احتفالًا لا ينسى بالرياضة والشمولية وروح المجتمع، وتدعو بوبا العربية كافة وسائل الإعلام والجمهور لحضور هذا الحدث الرياضي المميز والمشاركة في تسليط الضوء على إنجازات الرياضة النسائية في المملكة.

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