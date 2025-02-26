القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن استقبال أول سفينة للركاب ترسو في الميناء خلال عام 2025، لتعزيز مكانة الميناء باعتباره بوابة رئيسية للتجارة والسياحة عبر جمهورية مصر العربية، وتأكيداً على الخبرات العالية التي تتمتع بها "دي بي ورلد" في إدارة عمليات الرحلات البحرية.

وكانت سفينة الركاب "إم في أرويا" التي تشرف على إدارتها شركة "كروز السعودية"، قد انطلقت برحلتها حاملة على متنها 1600 راكب، عبر مسار يشمل موانئ دول مجلس التعاون الخليجي، مروراً بجدّة والسخنة وشرم الشيخ والعقبة. وساهم التصميم المتميز لعمليات الرحلات البحرية لدى "دي بي ورلد – السخنة" بتوفير تجربة سفر سلسة لكلّ من الركاب ومشغلّي الرحلات البحرية، مدعومة بالخدمات البحرية المتقدّمة في الميناء، والتي تنسّق عمليات الرسوّ الآمن تحت إشراف فريق متخصّص يتولّى إدارة إجراءات الهجرة والتخليص الجمركي ونزول الركاب. وتعمل القدرات اللوجستية المتكاملة في المحطة على تبسيط مناولة الأمتعة وتنسيق الرحلات البرّية، مما يتيح للمسافرين فرصة استكشاف المعالم الثقافية والتاريخية الغنية في مصر بدون معوقات.

وبهذا الصدد، قال أفناش آيار، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية بالإنابة في مصر، "دي بي ورلد": "يُمثل نجاحنا هذا العام في التعامل مع أول سفينة ركاب ترسو في محطتنا، تأكيداً لقدرتنا على دعم نموّ الاقتصاد المصري من خلال السياحة؛ حيث تمّ تصميم محطتنا الحديثة لدعم نموّ العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، والعمل كبوابة رئيسية تربط بين مصر والعالم".

وجدير بالذكر ان "دي بي ورلد – السخنة" تُعدّ مركزاً حيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، يدعم مجموعة واسعة من عمليات الشحن ونقل الركاب، لتحسين الكفاءة في جميع القطاعات. كما يساهم الموقع الاستراتيجي لميناء السخنة، والبنية التحتية المتطوّرة، في تعزيز الربط الإقليمي، وتطوير الصناعات البحرية والسياحية في مصر، وترسيخ مكانة مصر كحلقة وصل محورية لتنقّل الركاب، ولتسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية.

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