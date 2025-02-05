المحرق، البحرين : أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، عن برنامج صيانة مدرج المطار للعام 2025 في مع التركيز على السلامة والكفاءة واستدامة العمليات، وقد تم تدشين البرنامج بزيارة ميدانية ضمت رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، السيد خالد حسين تقي، والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح، إلى جانب عدد من فريق إدارة شركة مطار البحرين.

ويأتي البرنامج تأكيداً على التزام شركة مطار البحرين بالتميز التشغيلي، مما يضمن بقاء مطار البحرين الدولي مركزًا إقليميًا رائدًا. وتقوم شركة مطار البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال في إطار التزامها بالإرشادات التنظيمية ومعايير السلامة الخاصة بشؤون الطيران المدني في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة قال القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المرافق في شركة مطار البحرين، السيد إياد إسماعيل أن خطة صيانة المدرج الشاملة لعام 2025 تجسد مدى التزام شركة المطار في مواصلة الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة في مطار البحرين الدولي. وأضاف أنه من خلال الالتزام بمعايير السلامة والتشغيل الدولية للطيران يتم تعزيز مكانة مطار البحرين الدولي على المستوى الإقليمي وضمان تجربة سفر سلسة وآمنة لجميع المسافرين.

هذا وتشتمل المرحلة الأولى من خطة الصيانة لهذا العام مجموعة من الأعمال االهامة، منها إزالة آثار المطاط واختبارات الاحتكاك، وترميم طبقة الأسفلت وتجديد العلامات الأرضية، وصيانة جوانب المدرج وتسوية شرائط الهبوط. كما تتضمن تطبيق مواد عازلة للتسرب، وإصلاح وتحديث أنظمة إنارة ساحة المطار باستخدام تقنية LED المتطورة، إلى جانب إجراء اختبارات قياس شدة الإضاءة ومعالجة تجمعات المياه في فتحات التفتيش. علاوة على ذلك، سيتم إجراء مسح شامل لموقعين استراتيجيين حول المدرج. ويتزامن هذا العمل مع مشروع توسعة شارع ريا الذي تقوده وزارة الأشغال، والذي يشمل استبدال أضواء الاقتراب للمدرج 12L بأنظمة LED عالية الكفاءة.

ويعد برنامج الصيانة عنصرًا أساسيًا لالتزام شركة مطار البحرين المستمر بالاستثمار في البنية التحتية لمطار البحرين الدولي وتعزيز كفاءته التشغيلية، مما يضمن خدمة عالمية المستوى للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

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