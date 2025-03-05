رئيس قسم العلاقات مع مطوري الواقع المعزز العالمي في سناب يستعرض مستقبل الواقع المعزز ومسارات سناب المهنية خلال ورشة عمل خاصة بطلاب السنة التأسيسية والبكالوريوس لكلية الفنون الجميلة في الجامعة

الشرق الأوسط، أقامت شركة سناب، في إطار التزامها بدعم جيل المستقبل من مبتكري الواقع المعزز، وبالتعاون مع «كلية الفنون بجامعة فيرجينيا كومنولث قطر»، ورشة عمل حصرية لتقنيات الواقع المعزز بمشاركة 50 من طلبة السنة التأسيسية وبكالوريوس الفنون الجميلة خلال قمة الويب قطر 2025. وقدمت الورشة، التي أقيمت تحت عنوان " إبداع عدسات سناب شات والانطلاق نحو مستقبل مهني ناجح"، فرصة قيّمة للطلاب لاكتساب خبرات مباشرة من الخبراء والرواد في هذا المجال، مع تزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في عالم الواقع المعزز سريع النمو والتطور.

استعرضت ورشة العمل، التي أشرف عليها جوزيف داركو، رئيس قسم علاقات مطوري الواقع المعزز العالمي في شركة سناب، الإمكانات الإبداعية والتقنية للواقع المعزز والتي يمكن دمجها مع العالم الحقيقي، وهو ما تعتبره سناب الأسلوب الأكثر واقعية وتأثيراً في عملية التواصل. وقد شهدت تقنية الواقع المعزز من سناب على مر السنين تطورات كبيرة حيث انتقلت من مجرد عدسات للمتعة والترفيه إلى أداة قوية للتعبير الشخصي والابتكار التجاري. وعلى مستوى العالم، يتم تشغيل عدسات الواقع المعزز على سناب شات أكثر من 6 مليارات مرة يومياً في المتوسط. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيتفاعل أكثر من 85% من المستخدمين النشطين اليوميين مع العدسات على نحو منتظم.

وانطلاقاً من التزامها الثابت بدعم المواهب الناشئة، حرصت سناب على تعليم الطلاب كيفية تصميم عدساتهم الخاصة على سناب شات، إلى جانب تزويدهم باستراتيجيات عملية لتحقيق النجاح في مجتمع مطوري الواقع المعزز. وتسهم سناب، من خلال استثماراتها المستمرة في هذا المجال، في رسم ملامح مستقبل التواصل الفعّال وتمكين الجيل الجديد من المطورين في المنطقة، وذلك بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال جوزيف داركو، رئيس قسم علاقات مطوري الواقع المعزز العالمي في شركة سناب: "يُشكل الواقع المعزز مستقبل التواصل البشري، ونحن سعداء بمشاركة أسرار نجاحه مع الطلبة المبدعين في كلية الفنون الجميلة بجامعة فرجينيا كومنولث قطر خلال قمة الويب قطر 2025، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على قدرة الواقع المعزز على تعزيز الإبداع، ودفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، وفتح آفاق مهنية جديدة للمطورين الطموحين. ونحن في سناب نؤمن بأهمية بناء تجارب تفاعلية تُحدث فرقاً حقيقياً في تواصل الأفراد والعلامات التجارية، ونحن فخورون بدعم المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ نرى إمكانات هائلة للواقع المعزز في إحداث تطور جذري في مختلف القطاعات."

تعكس الشراكة بين سناب وجامعة فرجينيا كومنولث قطر الدور الحيوي للتعلم العملي والتعاون مع القطاع في إعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي. وقد اكتسب المشاركون في الورشة رؤية أوسع وفهما أعمق حول تأثير الواقع المعزز في مجالات مثل الموضة، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه سناب ريادتها في تسخير هذه التقنية لتمكين العلامات التجارية وتعزيز تفاعل المستهلكين.

من جانبها، قالت ليلى نيكسيك، مديرة المشاركة الاستراتيجية في كلية الفنون بجامعة فيرجينيا كومنولث قطر: "يتيح هذا التعاون مع سناب لطلبتنا فرصة استكشاف التقنيات المبتكرة مثل الواقع المعزز، مما يمكنهم من ربط الإبداع بالعالم الرقمي سريع التطور، ويسهم في إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في عصر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. وبالنسبة لجامعة فرجينيا كومنولث قطر، فإن شراكتها مع سناب تعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير الممارسات الإبداعية المتقدمة التي تتماشى مع احتياجات القطاع والتطور التكنولوجي. وتسهم هذه الشراكة في إعداد طلابنا لتحقيق النجاح في عالم يتطلب التفاعل الرقمي في مجالات التصميم المختلفة. ويأتي التزامنا المشترك بالإبداع والابتكار تجسيداً واضحاً لهذه الشراكة، مما يضمن حصول طلبتنا على مهارات قيمة، وامتلاكهم لأفكار مستقبلية مبتكرة وروح ريادية تسعى كل من جامعة فرجينيا كومنولث قطر وسناب إلى تعزيزها وتنميتها."

وقد أحضرت "فارفيرا جولجييفا"، الأستاذة المساعدة في التصوير الحركي بجامعة فرجينيا كومنولث قطر، فصلها الدراسي بالكامل إلى ورشة عمل سناب خلال قمة الويب قطر 2025، حيث شددت على أهمية سماع الطلاب بشكل مباشر عن التطورات الجديدة التي يمكنهم استكشافها وتعلمها. وكشفت جولجييفا، أن لدى أحد طلابها بالفعل خطط لدمج العدسات في مشروع الفصل الحالي لجعله أكثر تفاعلية.

ومع تزايد دور الواقع المعزز في الارتقاء بتجارب المستهلكين في مختلف القطاعات، تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو زيادة الطلب على مطوري هذه التقنية المبتكرين. وتسعى سناب، من خلال دعم المبادرات البناءة مثل ورشة عمل جامعة فرجينيا كومنولث، إلى تنمية جيل الشباب من مبدعي الواقع المعزز وتطوير مهاراتهم، وإتاحة فرص جديدة للطلاب لاستكشاف مسارات مهنية واعدة في هذا المجال المتطور.

نبذة عن شركة سناب:

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا، تؤمن بأن الكاميرا تقدِّم أفضل فرصة لتحسين الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون مع بعضهم، فنحن نُساهم في التقدّم الإنساني؛ لأننا نُتيح للأشخاص الفرصة ليعبّروا عن أنفسهم، ويعيشوا اللحظة، ويكتسبوا المعلومات عن العالم، ويقضوا وقتًا ممتعًا معًا.. تفضل بزيارة الموقع الرسمي snap.com.

-انتهى-

#بياناتشركات