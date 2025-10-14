دبي: كشفت شركة "آي تي إس" (ITS)، المزود الرائد للحلول التقنية المتقدمة للمؤسسات المالية والحكومية والشركات، عن هويتها المؤسسية الجديدة في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث تستعرض الشركة محفظةً واسعة من حلولها المبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات الحدث الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر.

ويأتي الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة ومشاركتها في معرض جيتكس جلوبال تزامناً مع مرحلةٍ مفصلية يشهدها سوق شركات تكامل الأنظمة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والذي يسجّل نمواً متسارعاً مدفوعاً بزخم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الشركة في المنطقة، وترسيخ دورها كشريكٍ موثوق في مسيرة التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول تقنية تمكّن المؤسسات المالية والجهات الحكومية والشركات من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات، وتحسين تجارب العملاء.

وبحسب تقرير "جراند ريفيو ماركت" Grand Review Market Report، بلغت قيمة سوق شركات تكامل الأنظمة في الإمارات والسعودية نحو 42.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 14.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وتستعرض شركة "آي تي إس"، تحت شعار "حلول سحابية متكاملة"، باقةً متنوعة من منتجاتها وحلولها المتخصصة في مجالات مراكز البيانات، والحلول المصرفية الأساسية، وحلول البيع بالتجزئة، والخدمات المُدارة، والتحول الرقمي، وذلك في القاعة رقم 4، الجناح D50. ويأتي "تيتش" (TICH)، السفير الرقمي للشركة، كأحد أبرز معالم جناح "آي تي إس" في المعرض، حيث صُمم للتفاعل مع الزوّار، والرد على استفساراتهم، مجسداً بذلك التزام الشركة بنهج الابتكار القائم على تمكين العملاء.

وقال فهد المنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "آي تي إس": "تجسد هويتنا المؤسسية الجديدة الرؤية الاستراتيجية للشركة في توسيع حضورها العالمي، مع التمسك بقيمنا الجوهرية القائمة على النزاهة والشفافية والأمان. ويأتي اختيار منصة عالمية بحجم معرض جيتكس جلوبال للإعلان عن هذه الهوية ليضع شركتنا في قلب المنظومة التكنولوجية في المنطقة، ويؤكد التزامنا بنهج الابتكار واستعدادنا لقيادة المشهد الرقمي سريع التطور، انسجاماً مع فلسفتنا القائمة على مبدأ «الثقة في التغيير». وسنواصل في «آي تي إس» الاستثمار في أحدث التقنيات، وتقديم حلول مصمَّمة لتلبية احتياجات العملاء، والتعاون الوثيق مع شركائنا لتمكين النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير تجارب استثنائية للعملاء مواكبةً لتسارعُ وتيرة الرقمنة."

وتتخلل مشاركة "آي تي إس" عروض مباشرة وجلسات حوارية مع مجموعةٍ من خبرائها التقنيين، للتعرّف عن كثب على الحلول المصمَّمة لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، حيث ستتناول الجلسات النقاشية طيفاً واسعاً من الموضوعات، بما في ذلك الحلول المصرفية الإسلامية الرقمية، وقطاع التجزئة وتجربة العملاء، ومراكز البيانات السحابية، والأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن الشركات من تحديث أنظمتها بأمان وتحقيق عائد ملموس على الاستثمار، فضلاً عن التحول الرقمي الحكومي لدعم الابتكار في القطاع العام من خلال منصات آمنة وقابلة للتوسع، مصمَّمة لتقديم الخدمات لأفراد المجتمع على نطاقٍ واسع.

وتتخذ شركة "آي تي إس" من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها، حيث تقدم حلولاً تقنية متقدمة للمصارف والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عبر طيفٍ واسع من الصناعات. ويُعد حل "إيثكس" (ETHIX) الحائز على جوائز عالمية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، علامةً فارقة في دعم التحول الرقمي للمؤسسات المالية لتحقيق التميز التشغيلي ومواكبة متطلبات النمو، وهو ما جعله يحظى بثقة العديد من البنوك الرائدة حول العالم.

