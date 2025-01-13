دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط نخبة من أبرز أطباء شركة بريوري، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية العقلية، الضوء على الصعوبات والتحديات المتعلقة بالصحة العقلية وتأثيرها الاقتصادي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

كجزء من وفد منطقة هارلي ستريت الصحية، سيدير الأطباء الخبراء في بريوري جلسة نقاشية تركز على المشاكل المرتبطة بالصحة العقلية، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، والحواجز التي يواجهها الأفراد في طلب العلاج.

ستقام الجلسة في مسرح المحاكاة الجراحية المتطور ضمن جناح جمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية، وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: الدكتور دونالد ماسي، استشاري الطب النفسي، وستيف كلارك، مدير المستشفى والمعالج النفسي، وكلاهما من مستشفى بريوري في روهامبتون، حيث سيناقشان الحاجة الملحة إلى تغيير نهج المنطقة في رعاية الصحة العقلية.

معالجة الآثار السلبية المرتبطة بالصحة العقلية في الشرق الأوسط

لا تزال المشاكل المرتبطة بالصحة العقلية تمنع الأفراد في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من طلب المساعدة، حيث لا يحصل 80% من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين يعانون من حالات صحية عقلية حادة على العلاج، حيث ستستكشف هذه الجلسة:

• المفاهيم الخاطئة الشائعة حول المرض العقلي وتأثيرها المجتمعي والاقتصادي.

• التكلفة الاقتصادية للحالات الصحية العقلية غير المعالجة، مثل خسارة 3.5 مليار دولار سنويًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بسبب مشاكل الإنتاجية.

• استراتيجيات عملية، بما في ذلك التكنولوجيا ومبادرات مكان العمل، لدعم التعافي على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة قال الدكتور دونالد ماسي: "ساعدت بريوري آلاف الأفراد على التغلب على تحديات الصحة العقلية باستخدام علاجات قائمة على الأدلة ومصممة لتناسب الاحتياجات الثقافية والشخصية المتنوعة، إن مشاركتنا في معرض ومؤتمر الصحة العربي تشكل خطوة مهمة نحو تشجيع المحادثات المفتوحة وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية ذات المستوى العالمي في الشرق الأوسط".

خبرة وعلاجات من الطراز العالمي:

تشتهر بريوري بتقديم رعاية سرية تركز على المريض من خلال علاجات قائمة على الأدلة. وتوفر الرعاية للمرضى الداخليين والخارجيين، وتشمل الخدمات الرئيسية:

• خدمات الصحة العقلية، بما في ذلك علاج الاكتئاب والقلق والتوتر واضطراب الوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة

• برامج علاج الإدمان، بما في ذلك علاج إدمان الكحول وإدمان المخدرات وإدمان القمار وإدمان الحب والجنس وإدمان الإنترنت وإدمان التسوق

• التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS): علاج متطور للاكتئاب واضطراب الوسواس القهري، متوفر في مركز هارلي ستريت ويلبيينج التابع لـ بريوري.

تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية في دول مجلس التعاون الخليجي

على الرغم من الوعي المتزايد، فإن الحواجز مثل قلة المتخصصين، وتكاليف العلاج المرتفعة، والتغطية التأمينية الضئيلة لا تزال تحد من الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

على سبيل المثال، تعد نسبة الأطباء النفسيين بالنسبة لعدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة أقل بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى.

تسعى بريوري إلى سد هذه الفجوات من خلال تقديم خدمات الصحة العقلية المتميزة وعالية الجودة والمصممة لتلبية احتياجات المرضى في الشرق الأوسط.

ستُعقد المحادثة الودية في جناح جمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية بالمملكة المتحدة، في معرض الصحة العربي 2025، يوم الاثنين 27 يناير، من الساعة 3 إلى 4 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات)، حيث يوفر الحدث منصة مثالية للأطباء وصناع السياسات وأصحاب العمل الذين يسعون إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية والحد من الوصمة في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن عيادات منطقة هارلي ستريت الطبية:

تعد مجموعة هوارد دي والدن هي الجهة المالكة لمنطقة عيادات هارلي ستريت الطبية والتي دأبت على دعم ورعاية الامتياز الطبي في هذا الجزء التاريخي من لندن لمدة 200 عام.

منطقة هارلي ستريت الطبية هي مجموعة من المستشفيات والعيادات والمتخصصين الذين يقدمون رعاية متميزة للمرضى من خلال العلاجات الرائدة والتقنيات المتطورة.

تضم منطقة هارلي ستريت الطبية أكثر من 5000 متخصص طبي وأكثر من 250 عيادة تعمل على مساحة 92 فدانًا من مارليبون بوسط لندن، حيث تجمع منطقة هارلي ستريت الطبية مجتمعًا من المهنيين الطبيين المميزين الذين يوفرون الوصول إلى أفضل العلاجات والخدمات الطبية في العالم ويحتلون موقع الصدارة في تطوير الممارسات الطبية العالمية في العاصمة البريطانية لندن.

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