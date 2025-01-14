الشارقة: تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في فعاليات النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، ويجمع أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و350 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون كبار وقادة صناعة الصلب، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

وتهدف الهيئة خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكبر تجمع لمصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن أكثر من 200 شركة متخصصة في اللحام والتعدين تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها العالمية، إلى جانب ما تقدمه المنطقة الحرة من مزايا تنافسية عديدة أبرزها سهولة الوصول إلى ميناء الحمرية وتوفير مرافق وحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة والتخزين ومناولة البضائع.

استقطاب الاستثمارات النوعية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة أن ستيل فاب يشكل ملتقىً دولياً رائداً لكبرى الشركات المتخصصة في قطاع صناعة الحديد والصلب، ومنصة مهمة لتسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في القطاع، وتحرص حرة الحمرية على المشاركة سنوياً في المعرض بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي عبر عقد اللقاءات والاجتماعات مع كبرى الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع الصلب على مستوى العالم، بالإضافة للترويج للمزايا التي تقدمها المنطقة للشركات المتخصصة في هذا المجال من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، ومرافق ومستودعات حديثة، وغيرها من الخدمات التي توفرها لرفع كفاءة الإنتاج في هذا القطاع وتعزيز قدراته التصديرية.

وجهة رائدة

وتستعرض حرة الحمرية من خلال جناحها في الحدث دورها الريادي في التجارة العالمية والإقليمية بالحديد والصلب فضلا عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها لاسيما وأنها تعتبر مركز رائد لصناعة الصلب والحديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية، حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في قطاع الصلب أكثر من450 شركة بمساحة 50 مليون قدم مربع، ليمثل هذا القطاع منفردا 16 % من إجمالي مساحة حرة الحمرية البالغة 300 مليون قدم مربع.

بيئة داعمة للأعمال

وتعد المنطقة الحرة بالحمرية نموذجاً للاستدامة والابتكار في دولة الإمارات، حيث تجمع بين المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة، مع التزامها بتقديم بيئة أعمال داعمة ومتكاملة، وتُبرز من خلال مشاركاتها المستمرة في مختلف المعارض إمكاناتها كشريك استراتيجي للمستثمرين في قطاع البناء والتنمية الحضرية وغيره من القطاعات، بالاعتماد على ما تتمتع به من مزايا تنافسية، منها توفير نافذة عمليات واحدة لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وحرية إعادة رأس المال والأرباح، والتملك الكامل للأعمال، مع سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

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