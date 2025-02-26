دبي: تشارك مجموعة «جيه جروب» JGroup، المؤسسة الإعلامية الرائدة عالمياً، في قمة «الويب قطر »2025، والتي تستمر فعالياتها حتى الأربعاء 26 فبراير 2025 في العاصمة القطرية الدوحة. وقد حرصت المجموعة خلال مشاركتها على الانخراط في نقاشات محورية حول التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام والإعلان في ظل الثورة التكنولوجية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي.

وتواصل مجموعة «جيه جروب» التزامها بإحداث نقلة نوعية في مستقبل صناعة الإعلام والتسويق من خلال اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى الإبداع في المحتوى الإعلامي، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، وترسيخ الممارسات الإعلامية الأخلاقية، في وقت تسعى فيه منطقة الشرق الأوسط لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكارات التكنولوجية المتقدمة.

وقد أسهمت الإمكانات الهائلة المتطورة في إحداث تحول جذري في بنية العمل الإعلامي والإعلاني، إذ بات بإمكان المؤسسات الآن الاعتماد على أنظمة متطورة لإدارة الحملات الإعلانية آلياً، واستهداف شرائح الجمهور بدقة متناهية، وتقديم محتوى مخصص للمستخدمين وفقاً لاهتماماتهم الفردية، فضلاً عن القدرة على التنبؤ بسلوك المستهلكين من خلال تحليلات متقدمة. وطرحت «جيه جروب» خلال مشاركتها رؤى استراتيجية معمقة حول الإمكانات الواعدة للحلول القائمة على التكنولوجيا في تطوير أساليب سرد القصص الرقمية، وتحسين آليات وضع الإعلانات، إضافة إلى تعزيز ارتباط الجمهور بالعلامات التجارية.

وقال عماد جمعة، مؤسس ورئيس مجموعة «جيه جروب»: "بات من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان والتسويق الرقمي، من خلال إعادة تشكيل الأساليب والاستراتيجيات التسويقية، والمساهمة في دفع معدلات النمو إلى مستويات غير مسبوقة، فلم يعد دوره يقتصر على الأتمتة وتبسيط العمليات، بل أضحى محركاً رئيسياً للابتكار وزيادة الإنتاجية وتعزيز الروابط بين العلامات التجارية وجمهورها المستهدف. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية في هذا المجال، نحرص على دفع عجلة النقاش حول هذا الموضوع، وتوظيف هذه التقنيات ضمن أطر أخلاقية واضحة، وتسخير إمكاناتها الهائلة في تعزيز تفاعل الجمهور وتطوير أساليب السرد القصصي وتعميق فهمنا لديناميكيات السوق. فقدرته الفريدة على محاكاة التفكير البشري، واكتشاف الأنماط السلوكية، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، تجعله عنصراً أساسياً في عالم الأعمال والحياة اليومية".

وأصبح بإمكان العلامات التجارية الارتقاء بتجارب المستخدمين عبر مختلف المنصات الرقمية والإعلانات الخارجية، وتحسين كفاءة الإنفاق الإعلاني، وتنفيذ حملات مخصصة تستهدف كل شريحة من الجمهور بمحتوى يناسبها في الوقت الفعلي، وذلك من خلال توظيف الحلول الإعلانية المبتكرة. وقد تميزت «جيه جروب» بريادتها في دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير شبكات الإعلان الرقمية والبث التلفزيوني والإعلانات الخارجية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتقديم وتنفيذ حملات إعلانية تستند إلى بيانات دقيقة ذات معدلات تأثير عالية.

وفي ظل التبني المتزايد للتطوير التكنولوجي، تسعى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز ريادتها في مجال الابتكار الإعلامي. ويأتي التزام دولة قطر ببناء اقتصاد متطور قائم على أحدث التقنيات ليؤكد دورها المتنامي كمركز استراتيجي محوري للإعلام والإعلان المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وتعكس مشاركة «جيه جروب» في فعاليات قمة الويب بقطر التزامها الراسخ بمواكبة أحدث اتجاهات الصناعة والمساهمة الفاعلة في تشكيل ملامح المشهد الإعلامي المستقبلي من خلال تبني التقنيات المبتكرة وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

وتشكل «قمة الويب قطر 2025» منصة عالمية تجمع نخبة من قادة صناعة الإعلام ورواد تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبراء في مجال الاستراتيجيات الرقمية لمناقشة مستقبل صناعة الإعلام والإعلان. وبوصفها إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، ستلعب الرؤى والمساهمات التي تقدمها «جيه جروب» دوراً محورياً في توجيه مسار المناقشات حول التأثيرات المتعددة للذكاء الاصطناعي على مستقبل الإعلان وآليات إنتاج المحتوى واستراتيجيات تعزيز التفاعل مع المستهلكين.

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