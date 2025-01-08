دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشمولية وتمكين أصحاب الهمم، تفتخر عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لسنة 2025. وتعكس هذه الرعاية التزام عزيزي بدعم المجتمعات المحلية والمبادرات التي تعزز قيم التنوع والمرونة.

وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تبرز بطولات فزاع الدولية القدرات الاستثنائية والإنجازات المتميزة لأصحاب الهمم. ويُنظم هذا الحدث بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومجلس دبي الرياضي ونادي دبي لأصحاب الهمم، ويعكس التزام دبي بخلق مجتمع أكثر شمولية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن نؤمن ببناء مجتمع يقدر كل فرد ويمكّنه. وبالنسبة لنا في عزيزي للتطوير العقاري، فإن رعايتنا لهذه البطولة هي فرصة للمشاركة في حدث يحتفي بقدرات ومواهب أصحاب الهمم. معاً، نستطيع أن نفتح آفاقاً جديدة لمستقبل يزدهر فيه الجميع ويحققون طموحاتهم."

وتمتد جهود المسؤولية الاجتماعية لشركة عزيزي إلى مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم، مع التركيز على الاستدامة والمساواة والصحة ودعم الفعاليات الرياضية. وأقامت المجموعة شراكات مثمرة مع العديد من المؤسسات المعنية بالإدماج الاجتماعي، وقدمت لها تبرعات سخية على مدار السنوات، مثل دعمها لمركز راشد لأصحاب الهمم لمدة ست سنوات، ومركز دبي للتوحد، ومركز المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن بين مساهماتها المهمة، تبرعت الشركة بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف المليار وجبة" لمكافحة الجوع وسوء التغذية عالمياً، بالإضافة إلى 600 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف الأم". كما يُذكر أن الشركة كانت شريكاً رئيسياً لكأس دبي العالمي على مدار ثماني سنوات، ما يعكس التزامها العميق بالمشاركة في الفعاليات الكبرى.

وعلى المستوى الدولي، تواصل عزيزي جهودها الإنسانية من خلال بناء مرافق حيوية في أفغانستان، تشمل مركزاً للسرطان ومستشفى ومركزاً لغسيل الكلى، بالإضافة إلى أكبر دار للأيتام في البلاد. وقد قدمت الشركة آلاف المنح الدراسية للطلاب الأفغان، ووزعت 1.5 مليون طرد غذائي يشمل الاحتياجات الأساسية لمساعدة المحتاجين. وفي إطار مبادراتها الخيرية، أعلنت عزيزي عن مشروع "الحي الثقافي" في عزيزي ڤينيس، الذي اطلع عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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