دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار رؤيتها "نبني لنترك أثرًا" وتمكين الأفراد داخل الإمارات وخارجها، أعلنت شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري " الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي عن كونها الشريك الراعي الرئيسي لبطولة "فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025" في خطوة تعكس التزامها بتمكين أصحاب الهمم وتوفير الفرص لتعزيز دورهم في المجتمع، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ومجلس دبي الرياضي.

من المقرر أن تنطلق البطولة في الأول من فبراير 2025 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي.

ويأتي هذا الإعلان بعد شراكة حديثة بين"إتش آر إي للتطوير العقاري" ومؤسسة دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي قدمت خلالها مساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم إماراتي لدعم مهمة المؤسسة المتمثلة في توفير التعليم للأطفال والشباب المحرومين في الدول النامية.

تتضمن النسخة الجديدة من بطولة "فزاع الدولية" أربع بطولات رياضية رئيسية، تشمل:

بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية، النسخة الـ16، بمشاركة 1,000 رياضي .

أول بطولة فزاع الدولية للسباحة، بمشاركة 500 رياضي .

بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة البارالمبية، النسخة الـ16، بمشاركة 300 رياضي .

بطولة فزاع العالمية لتصنيف الرماية بالسهام، النسخة التاسعة، بمشاركة 300 رياضي .

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز بيئة تنافسية شاملة تجمع رياضيين من أكثر من 70 دولة، وترسخ قيم التميز والشمولية. ومنذ انطلاقها قبل 16 عامًا، تسعى دبي من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مكانتها كمدينة داعمة لأصحاب الهمم، توفر لهم الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح وإطلاق العنان لإبداعاتهم.

في هذا السياق، صرّح وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لشركة " إتش آر إي للتطوير العقاري": "يشرفنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لبطولة فزاع الدولية، حيث نكرس مهمتنا "نبني لنترك أثرًا" من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. نحن ملتزمون بإنشاء مساحات تعزز تمكين الأفراد وتدعم الشمولية والمرونة. من خلال دعم فريق الإمارات لأصحاب الهمم، تتجاوز مهمتنا بناء المنشآت لتصبح حجر الأساس للأحلام والطموحات والمجتمعات التي تمنح الجميع فرصة للنجاح. مهمتنا هذه تتماشى مع رؤية دبي ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لإحداث تأثير إيجابي وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع."

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