دبي، الإمارات العربية المتحدة– في إنجاز يرسخ ريادتها في القطاع الصحي على مستوى المنطقة، حصلت مجموعة السعودي الألماني الصحية – الإمارات (SGH UAE) على ست جوائز مرموقة من اتحاد المستشفيات العربية، تكريمًا لمبادراتها المبتكرة التي وضعت المريض والمجتمع والكوادر الطبية في صميم أولوياتها.

ونالت مبادرة "لوحة الأهداف اليومية" جائزة البلاتينيوم عن فئة رعاية المرضى والمشاركة المجتمعية؛ وحصدت مبادرة "الرعاية كالعائلة" جائزة البلاتينيوم عن القيادة والحوكمة والسياسات والثقافة المؤسسية؛ وفاز برنامج "تقرير تمام" بالجائزة الذهبية عن السلامة وجودة الرعاية؛ كما نالت سياسة "إدارة الضحية الثانية" الجائزة الذهبية عن الدعم النفسي والعاطفي؛ وحصلت مبادرة "تقديم الرعاية المجانية لضحايا الصدمات الشديدة" على جائزة البلاتينيوم عن استمرارية الرعاية وإدارة الانتقال؛ فيما حازت النشرة الدورية «Quality is U» الجائزة الذهبية عن مشاركة وتطوير الكوادر الطبية والإدارية.

تعكس هذه الجوائز أثرًا مباشرًا على تجربة المريض وسلامة الممارسة السريرية؛ إذ منحت «لوحة الأهداف اليومية» المريض دورًا واضحًا في خطة علاجه، وقدّمت «سياسة الضحية الثانية» دعمًا نفسيًا منهجيًا للعاملين بعد المواقف الحرجة، فيما وسّعت مبادرة الرعاية المجانية لضحايا الصدمات دائرة الوصول إلى خدمات إنقاذية للفئات الأكثر حاجة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية – الإمارات:

“الفوز بهذه الجوائز هو إنجاز جماعي يُحسب لكل فرد من أسرتنا الكبيرة. لقد أثبتم أن الرعاية الصحية لا تُقاس فقط بالمؤشرات الطبية، بل بالرحمة والثقافة التي تجعل المريض يشعر وكأنه بين عائلته. هذه الجوائز شهادة تقدير لكم جميعًا.”

ويعزّز هذا التتويج مكانة «السعودي الألماني الصحية – الإمارات» كأحد أبرز مزوّدي الرعاية في المنطقة، ويواكب رؤيتها في ترسيخ الجودة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، مع استمرار الاستثمار في سلامة المرضى، ورفاه الكوادر، ونماذج رعاية متكاملة تضمن الاستمرارية ورفع الثقة والنتائج العلاجية.

عن مجموعة السعودي الألماني الصحية – الإمارات

تُعد مجموعة السعودي الألماني الصحية – الإمارات من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة، حيث تدير مستشفيات ومراكز طبية متقدمة في مختلف الإمارات. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطبية، الابتكار الإكلينيكي، والقيم الإنسانية الأصيلة، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كوجهة صحية رائدة تقدم الرعاية بجودة عالمية ورسالة إنسانية.