أنغولا، أفريقيا، أعلنت دبي للاستثمار عن إحراز تقدم ملحوظ في المرحلة الأولى من تطوير مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، إذ تنمو أعمال البنية التحتية الرئيسية على نحو ملحوظ في المشروع الذي سيشكل أول منطقة اقتصادية متكاملة كلياً في أنغولا. ومن المتوقع أن تنتهي البنية التحتية للطرق الرئيسية في المجمع بحلول يناير 2025. ويستعد مجمع دبي للاستثمار في أنغولا لترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للاستثمار ونمو الأعمال في المنطقة، تزامناً مع تقدم المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد وبناء على الموافقات التنظيمية المتصلة.

ومن المقرر أن يعيد مجمع دبي للاستثمار-أنغولا تحديد المعايير المعتمدة على مستوى القطاع، باعتباره مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، يجمع بين المساحات الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية على نحو سلس. ويتميز المجمع بتخطيطه الدقيق، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك القطاع السكني والتصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وتجارة التجزئة والسياحة. ويدمج تصميمه، بين أحدث المرافق المخصصة لتلبية احتياجات محددة لكل قطاع، ما يوفر مساحة واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة.

يمتد المجمع على مساحة 2000 هكتار في بلدية داندي، الواقعة في مقاطعة بينغو المطلة على المحيط الأطلسي، على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة لواندا. وسيتم تطويره على مدى 12 عاماً، ليكون بمثابة معيار للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في المنطقة. وتمثل المرحلة الأولى استثمارات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى توفير أكثر من 1,500 فرصة عمل في البلاد، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لأنغولا على النحو الملحوظ.

تستند شركة دبي للاستثمار، شركة الاستثمار الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على النجاح الذي حققه مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات، لتقدم نموذجاً جديداً من خلال هذا المشروع. وانطلاقاً من موقعه كأول منطقة متكاملة في البلاد، يكتسب مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أهمية خاصة ومتفردة، مقارنةً بالمناطق الاقتصادية الحالية، والتي تقتصر خدماتها على المجالات التجارية ولا تزال في مرحلة تطوير البنية التحتية.

وأكد خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، على الإمكانات التحويلية لـمجمع دبي للاستثمار- أنغولا، قائلاً: "يسعدنا رؤية التقدم المتسارع الذي يحققه فريق العمل في مجمع دبي للاستثمار في أنغولا، وهي عملية تتجاوز فكرة تطوير البنية التحتية، إذ تعيد تحديد معايير المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتخطى هذا المجمع مفهوم المشاريع، فهو بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز مكانة أنغولا كمركز للابتكار والصناعات المتنوعة. ونتطلع لتأسيس منصة للنمو المستدام تقود مسار الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل في أنغولا وأفريقيا، وذلك بفضل إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المتطورة ، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية الممتازة والمزيج المتوازن من المساحات الصناعية والتجارية والسكنية".

تم تقسيم المشروع، بشكل استراتيجي إلى مراحل تطويرية متعددة، تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً لأنغولا. ويساهم نهج التشغيل على مراحل، الذي اعتمدته شركة دبي للاستثمار، في تسهيل مسيرة النمو المستهدف والقابل للتطوير، ما يسمح بتحقيق المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق. وتشمل الخطط التطويرية للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمرافق، مراحل متعددة يتم تنفيذها بناءً على تقييمات السوق وحجم الطلب.

كما يتميز مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، بموقعه الاستراتيجي على بعد حوالي 23 كيلومتراً من الميناء البحري، ما من شأنه تعزيز عمليات الاتصال والتواصل. وتتواجد المنطقة الحرة في أنغولا، على بعد حوالي 4 كيلومترات من مجمع دبي للاستثمار-أنغولا، والتي تتواصل الأعمال الإنشائية فيها، لبناء ميناء تصدير، ما يعزز عرض القيمة لمجمع دبي للاستثمار-أنغولا. كما صممت البنية التحتية القوية للطرق المحيطة بالمجمع، لتسهيل وسائل الاتصال والتواصل والكفاءة اللوجستية، ما يجعله وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات.

وسيستفيد المستثمرين في مجمع دبي للاستثمار- أنغولا من مجموعة من الحوافز مثل القوانين الضريبية المرنة وشروط التأجير المناسبة وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المتقدمة. وتوفر هذه العروض بيئة مناسبة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، ما يسهم على نحو فائق في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي المستدام في أنغولا.

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