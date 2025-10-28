حقّق فريق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة "مِسبَار" المركز الأول في مسار الأتمتة ضمن فعاليات هاكاثون الصناعة 2025، الذي نظّمه صندوق التنمية الصناعية السعودي في نسخته الرابعة بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من الجامعات والجهات الوطنية والشركات المتخصصة في القطاع الصناعي.

وجاء هذا الإنجاز المتميز عن التحدي التقني الذي تقدّمت به شركة تكنولوجيات الصحراء (Desert Technologies)، الرائدة عالميًا في تقنيات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة المتجددة وعضو برنامج "صُنع في السعودية".

ويهدف المشروع الفائز إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل لأتمتة عملية فحص عيوب الألواح الشمسية باستخدام تقنيات التصوير متعدد الأطياف، بالاعتماد على مزيج من تقنيات التلألؤ الكهربائي (EL) والتصوير الحراري (IR)، وتحليل بيانات خطوط الإنتاج دون تدخل بشري. وحقق النظام دقة فحص بلغت 96.4%، مما أسهم في رفع كفاءة عمليات الفحص بنسبة 67%، وخفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 800 ألف ريال سنويًا، إضافة إلى توفير ما يزيد على 400 يوم عمل في السنة.

ويُجسّد هذا الإنجاز تميّز طلاب الجامعة الإسلامية في مجالات التقنية والهندسة والذكاء الاصطناعي، ودورها الريادي في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار الصناعي. وضمّ فريق "مِسبَار" كلًّا من: الدكتور عبد المجيد العنزي – رئيس قسم الهندسة الكهربائية، الطالب محمد كريم الزغبي – كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، الطالبين عبد الله محمد مرسال وجواد خان – كلية الهندسة الكهربائية.

وشاركت تكنولوجيات الصحراء في الهاكاثون، الذي أُقيم تحت شعار “فكرتك تُصنع”، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تأكيدًا على التزامها المتواصل بدعم منظومة الابتكار الصناعي وتمكين الكفاءات الوطنية. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الشركة في البحث والتطوير وتبنّي الحلول التقنية المتقدمة التي تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة والصناعة المستدامة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال السيد إياد كعكي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة تكنولوجيات الصحراء وعضو لجنة التحكيم في الهاكاثون: "نؤمن في تكنولوجيات الصحراء بقدرة العقول السعودية والمقيمة على ابتكار حلولٍ نوعية تُسهم في تطوير القطاع الصناعي. مشاركتنا في هذا الحدث الوطني تأتي امتدادًا لالتزامنا بدعم منظومة الابتكار واستثمار الطاقات الإبداعية بما يتماشى مع استراتيجية المملكة للتحول الصناعي المستدام."

وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المنصة الوطنية الرائدة التي تمكّن المواهب الشابة من تطوير حلول عملية تدعم التحول الصناعي الوطني. الابتكار هو المحرك الأساسي لتطور قطاع الطاقة المتجددة، وسنواصل دورنا كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

ويُعد هاكاثون الصناعة أحد أبرز المنصات الوطنية الموجهة لاستقطاب الطاقات الشابة والمبدعة من داخل المملكة وخارجها لتقديم حلول عملية للتحديات الصناعية. وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة 229 متسابقًا يمثلون 60 فريقًا تنافسوا في أربع مسارات رئيسية: الأتمتة، التصميم، الإنتاج، والاستدامة، وبلغت قيمة الجوائز أكثر من 1.7 مليون ريال سعودي.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفائزين برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، وبحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وسمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.

عن تكنولوجيات الصحراء (Desert Technologies):

تُعد تكنولوجيات الصحراء أول شركة سعودية تُصنّع وتُصدّر الألواح الشمسية، وواحدة من أبرز الشركات العالمية في حلول الطاقة المتجددة. تمتد مشاريعها في أكثر من 25 دولة حول العالم، وتعتمد نهجًا قائمًا على الابتكار والشراكات الاستراتيجية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في قطاع الطاقة المستدامة.

لمزيد من المعلومات:

https://www.desert-technologies.com

https://iu.edu.sa