ستُمكّن العلامات التجارية الثلاث الجديدة الأفراد من اتخاذ قرارات واختيارات صحية مدروسة

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت )جلوبال إيدج( GE للخدمات والتجارة، الشركة الرائدة التي تُعد بوابة رئيسية لتمكين الشركات من التّوسع في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 عن إطلاق ثلاث علامات تجارية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية تضم "ساينس ريسيرش ويلنيس" (SRW®)، و"إميل" (eimele™)، و"ثيرونوميك" (Theronomic™). وتأتي هذه الخطوة تلبية للطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية الطبيعية وعالية الجودة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وفي إطار مساعي الشركة لتعزيز الابتكار وتحقيق التميز في القطاع الصحي بما يواكب تطلعات السوق ومتطلبات المستهلكين في المنطقة.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية ضمن محور "المجتمع الأكثر ازدهارًا عالميًا" في رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى إنشاء نظام صحي متكامل ومتاح للجميع حيث تهدف غلوبال إيدج من خلال منتجات مكافحة الشيخوخة من "ساينس ريسيرش ويلنيس" (SRW®) و" إميل "(eimele™) النباتية، بالاضافة الى المكمّلات الغذائية من "ثيرونوميك"(Theronomic™)، إلى تعزيز صحة العملاء وتمكينهم من استخدام

منتجات مبتكرة وعالية الجودة تساهم في دعم أنماط الحياة الصحية، مقدمة حلولًا متطورة تلبي احتياجات الأفراد الباحثين عن الرفاهية والصحة المستدامة.

فتوفر "ساينس ريسيرش ويلنيس" (SRW®)، مجموعة من منتجات مكافحة الشيخوخة المعتمدة على البحث العلمي والتي تضم مكونات طبيعية فعّالة لحماية الخلايا وإصلاحها وتجديدها وتعزيز طول العمر وزيادة الحيوية.

ومع سعي أكثر من 3.1 مليار شخص حول العالم للحفاظ على نظام غذائي متوازن، وعدم قدرة 87 في المئة منهم على تناول كميات كافية من الفواكه والخضراوات، تقدّم "إميل" (eimele™)، مجموعة من الحلول الغذائية النباتية لسدّ هذه الفجوة حيث تتميز منتجاتها باحتوائها على مواد نباتية مغذية، وتوفير العناصر الأساسية التي تعزّز صحة العملاء وتمكّنهم من اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.

أما منتج "تريبوتك"TRIBIOTIC® من "ثيرونوميك" (Theronomic™) فيقدم حلاً شاملاً لصحة الأمعاء من خلال مكونات البريبوتيك والبروبيوتيك والبوستبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء. وتحتوي كل كبسولة من هذا المنتج على 30 مليار وحدة تشكيل خلايا من سلالات متعددة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين وظائف جهاز المناعة.

وقال كريم حولا، مدير في "جلوبال إيدج ": "يأتي إطلاقنا لهذه العلامات التجارية المبتكرة في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط كجزء من جهودنا الرامية إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي من خلال توفير منتجات طبيعية وموثوقة وعالية الجودة للمستهلكين. وباعتبارنا شركة رائدة في طرح المنتجات المبتكرة، فإننا نرى أن تحقيق النجاح في هذا المجال يأتي اعتمادًا على بحوث ودراسات شاملة، وتبنّي استراتيجيات فعّالة، وإقامة شراكات قوية. ومن خلال مواءمة هذه العناصر مع منهج عملي وشفّاف، نحرص على تقديم العلامات التجارية الجديدة في مجال الرعاية الصحية بطريقة سلسة وفعّالة في سوق الشرق الأوسط خاصة من خلال منصّات بارزة مثل معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 الذي يشكّل فرصة مثالية لعمليات إطلاق العلامات الجديدة".

وأضاف حولا: "بفضل موقعها الاستراتيجي وبيئتها التجارية الداعمة، توفّر الإمارات سوقاً رئيسياً يمكّن العلامات التجارية العالمية من توسيع حضورها وتواجدها بفضل اقتصاد مفتوح واستقرار داعم للقطاع الخاص مع وفرة في الفرص المتاحة لنموّ الأعمال. وبالتالي، نحن فخورون بالمساهمة في دعم رؤية الإمارات لإنشاء نظام رعاية صحية عالمي المستوى".

وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" (McKinsey) عن تزايد اهتمام المستهلكين بالرفاهية العامة، مع تركيز خاص على الصحة واللياقة البدنية والتغذية والمظهر والنوم والحالة الذهنية. وتوقعت الدراسة أن يقوم الأفراد بزيادة مشترياتهم من منتجات وخدمات الرفاهية العامة خلال العام المقبل خاصة تلك التي تركز على الصحة الجسدية والذهنية.

هذا ويتماشى الطلب المتزايد على منتجات وخدمات الصحة مع العروض المقدمة من العلامات التجارية الثلاث الجديدة التي أطلقتها شركة "غلوبال إيدج" في إطار مساعيها الدائمة إلى دعم القطاع الصحي المتنامي في الشرق الأوسط، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مدروسة.

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