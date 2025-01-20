دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستقدم شركة باكسمان لتبريد فروة الرأس، بالتعاون مع جمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية (ABHI)، بيانات مهمة تسلط الضوء على استخدام تبريد فروة الرأس في الوقاية وإدارة الآثار السلبية لعلاج العلاج الكيميائي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث البارز، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، 60 ألف متخصص في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

احتفالاً بمرور 50 عاماً على انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي، ستستضيف شركة باكسمان جلسة تعليمية حصرية بعنوان "النجاح في تبريد فروة الرأس - إدارة تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي"، وتسلط الضوء على كيفية قدرة الفرق السريرية على تقديم حل ضروري للغاية للمرضى في التعامل مع أحد أكثر الآثار الجانبية المخيفة للعلاج الكيميائي، وهو تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي.

الموقع: جناح جمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية ABHI (القاعة 2، الجناح E30)، مركز دبي التجاري العالمي

التاريخ: الثلاثاء 28 يناير من الساعة 12:15 ظهراً إلى 1:30 ظهراً.

خلال الجلسة، ستقدم آنا باركر، رئيسة قسم الشؤون الدولية في شركة باكسمان، أحدث البيانات من أكبر تحليل متعدد المراكز على الإطلاق في العالم الحقيقي للوقاية من تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي والذي يقيم فعالية تبريد فروة الرأس في احتباس الشعر مع مجموعة واسعة من أنظمة أدوية العلاج الكيميائي.

كما تقدم الدراسة السريرية، التي نُشرت في عام 2024 في مجلة The Oncologist، 13 عامًا من بيانات تبريد فروة الرأس متعددة المراكز في العالم الحقيقي من 7424 مريضًا في 68 مستشفى.

وستتاح أيضًا الفرصة لمشاهدة عرض حي لنظام تبريد فروة الرأس من باكسمان، والذي يُظهر بساطة وسهولة تشغيل النظام، إلى جانب أهمية تركيب الغطاء لتحقيق أقصى قدر من الراحة والنتائج للمريض.

سيشارك الدكتور باسل م. جلاد، أخصائي أمراض الدم والأورام في كليفلاند كلينك أبوظبي، رؤاه ووجهات نظره حول مجموعة من مواضيع تبريد فروة الرأس، بما في ذلك خطوات التنفيذ والفعالية والتأثير النفسي والاجتماعي لإدارة الآثار الجانبية الفعالة على جودة حياة المريض، والموضوع الذي غالبًا ما يتم تجاهله وهو الثعلبة المستمرة الناجمة عن العلاج الكيميائي.

كما سيستمع الحضور أيضًا إلى مرضى تبريد فروة الرأس السابقين، الذين سيشاركون تجاربهم الشخصية ويؤكدون على أهمية علاج تبريد فروة الرأس في إدارة الثعلبة الناجمة عن العلاج الكيميائي بشكل فعال، وهو أحد الآثار الجانبية المدمرة التي غالبًا ما تؤثر ليس فقط على المرضى ولكن أيضًا على أسرهم الأوسع وشبكاتهم الاجتماعية.

وبعد العرض التوضيحي، ستكون هناك جلسة أسئلة وأجوبة مع وجبات خفيفة وفرص للتواصل، كما ستتاح الفرصة للمندوبين لمواصلة المناقشات والالتقاء بفريق شركة باكسمان في الجناح H3.A16 داخل جناح المملكة المتحدة.

وفي تعليقها على العرض التعليمي الذي قدمته باكمان، قالت آنا باركر، رئيسة قسم الرعاية الدولية: "نحن ممتنون لـ جمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية على هذه الفرصة لتقديم النتائج من هذا السجل الرائع الذي يحتوي على 13 عامًا من بيانات المرضى الشاملة للجمهور في معرض آراب هيلث في هذا العام الذي يحتفل فيه بالذكرى الخمسين على تأسيسه، ونحن نعلم مدى تمكين المرضى من اكتساب القليل من الخصوصية والتحكم عند التعامل مع تشخيص السرطان ونأمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الوعي بخيار العلاج هذا لمرافق علاج السرطان الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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